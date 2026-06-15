Politique

Promouvoir les relations ASEAN-Russie et insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung participera du 16 au 18 juin au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie à Kazan. Ce déplacement vise à renforcer le partenariat stratégique entre l’ASEAN et la Russie tout en donnant une nouvelle impulsion au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le remier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo : VNA
Le remier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo : VNA


Hanoï, 15 juin (VNA) – À l’invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung conduira, du 16 au 18 juin, une délégation de haut niveau à Kazan afin de participer au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et d’effectuer plusieurs activités bilatérales en Fédération de Russie.

Organisé dans un contexte international marqué par de profondes mutations, ce sommet constitue non seulement une occasion de dresser le bilan de 35 années de coopération entre l’ASEAN et la Russie, mais aussi de définir de nouvelles orientations destinées à renforcer le rôle de ce partenariat dans une architecture régionale de plus en plus multipolaire. Pour le Vietnam, ce déplacement revêt également une importance particulière en ce qu’il devrait contribuer à insuffler un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans la nouvelle période de développement.

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L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi (à gauche), lors d'une interview accordée à l'agence de presse vietnamienne. Photo : VNA



Une étape importante dans les relations ASEAN-Russie

Depuis l’établissement du partenariat de dialogue complet en 1996, l’ASEAN et la Russie n’ont cessé d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines. Le relèvement de leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2018 a constitué un tournant majeur, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans les domaines politique et sécuritaire, économique ainsi que socioculturel.

Au cours des trois dernières décennies, les deux parties ont progressivement mis en place un cadre de coopération relativement complet, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans l’espace eurasiatique. Dans un contexte marqué par l’intensification des rivalités stratégiques entre grandes puissances et la multiplication des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, le maintien du dialogue et de la coopération entre l’ASEAN et la Russie apparaît plus nécessaire que jamais.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et chef du SOM ASEAN du Vietnam, Dang Hoang Giang, le sommet de Kazan revêt une portée historique. Il intervient alors que le monde est confronté à de profondes interrogations concernant l’ordre international, les modèles de développement et la confiance stratégique. L’événement témoigne ainsi de l’attachement de l’ASEAN et de la Russie au multilatéralisme, au dialogue et à la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

À l’approche du sommet, Moscou a également réaffirmé l’importance qu’elle accorde à l’ASEAN dans sa politique asiatique. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné que l’ASEAN constituait un modèle de coopération réussi, fondé sur le respect mutuel et l’harmonisation des intérêts nationaux et régionaux. Selon elle, la rencontre de Kazan contribuera à définir les orientations futures de la coopération dans un monde en transition vers un ordre multipolaire et multicentrique.

Le Vietnam, trait d’union entre l’ASEAN et la Russie

Tout au long du développement des relations ASEAN-Russie, le Vietnam s’est affirmé comme l’un des membres les plus actifs et les plus engagés dans le renforcement du partenariat entre les deux parties.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, Hanoï a soutenu dès l’origine l’établissement des relations entre Moscou et l’ASEAN. Trente-cinq ans plus tard, le rôle de passerelle joué par le Vietnam n’a cessé de se renforcer grâce à son poids croissant au sein de l’organisation régionale et à ses relations traditionnelles solides avec la Fédération de Russie.

Lors du sommet, le Vietnam entend poursuivre son action en faveur du consensus, promouvoir des initiatives concrètes et contribuer à insuffler une nouvelle dynamique aux relations ASEAN-Russie.

L’importance de cette participation est d’autant plus grande que le Vietnam assumera le rôle de coordinateur des relations ASEAN-Russie pour la période 2027-2030. Cette responsabilité offrira à Hanoï l’opportunité de contribuer davantage à l’orientation de la coopération future entre les deux partenaires.

Le Vietnam souhaite notamment promouvoir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le commerce, l’investissement, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation, le tourisme ainsi que la sécurité énergétique. Ces secteurs recèlent encore d’importantes marges de développement et pourraient devenir de nouveaux moteurs de croissance des relations ASEAN-Russie.

Par ailleurs, en tant que premier pays de l’ASEAN à avoir conclu un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA), le Vietnam aspire à partager son expérience afin de favoriser l’élargissement des échanges entre l’ASEAN et l’espace eurasiatique, au bénéfice des entreprises et des populations des deux régions.

Une nouvelle impulsion pour les relations Vietnam-Russie

Au-delà de sa dimension multilatérale, le déplacement du Premier ministre Lê Minh Hung revêt une importance particulière pour les relations bilatérales entre le Vietnam et la Russie.

Il s’agit de sa première visite en Russie depuis sa prise de fonctions, à un moment où les relations entre les deux pays connaissent une dynamique particulièrement positive. L’année 2026 est d’ailleurs considérée comme l’une des plus actives de ces dernières années sur le plan des échanges politiques de haut niveau.

À l’issue du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le président Vladimir Poutine a été l’un des premiers dirigeants étrangers à adresser ses félicitations au secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Les deux pays ont également maintenu de nombreux échanges de délégations et contacts à haut niveau, illustrant leur volonté commune de renforcer un partenariat pragmatique et efficace.

Selon le programme prévu, le Premier ministre Lê Minh Hung doit rencontrer le président Vladimir Poutine ainsi que les dirigeants de la République du Tatarstan. Ces entretiens devraient permettre de faire le point sur la mise en œuvre des accords conclus, de lever les obstacles existants et de définir de nouvelles priorités de coopération.

Les domaines stratégiques tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, l’industrie, l’éducation, la science et la technologie ainsi que la transition verte figurent parmi les principaux axes de coopération. Les deux parties accordent notamment une attention particulière au projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 ainsi qu’aux programmes de coopération énergétique à long terme.

Les indicateurs économiques récents témoignent d’une reprise encourageante des relations bilatérales. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les échanges commerciaux ont atteint 1,72 milliard de dollars, en hausse de 9,22 % sur un an. Dans le secteur touristique, le Vietnam a accueilli environ 618.000 visiteurs russes au cours des cinq premiers mois de l’année, soit une progression spectaculaire de 194 %.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, en mai dernier, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au Partenariat stratégique intégral avec la Russie et son souhait de renforcer davantage la coopération dans tous les domaines. De son côté, Moscou considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires dans la région Asie-Pacifique.

Grâce à un agenda riche et à plusieurs rencontres de haut niveau, le déplacement du Premier ministre vietnamien devrait contribuer à ouvrir une nouvelle phase dans les relations ASEAN-Russie tout en créant un nouvel élan pour le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, conformément à la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures du Vietnam.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Russie #ASEAN
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