L’ASEAN et l’ONUDC unissent leurs efforts contre la cybercriminalité et la criminalité



Vienne (VNA) – Les pays de l’ASEAN et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont convenu de renforcer le dialogue, la coordination et les programmes de renforcement des capacités afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les défis sécuritaires non traditionnels de plus en plus complexes, notamment la cybercriminalité, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la criminalité transnationale organisée.



Le Comité de l’ASEAN à Vienne (ACV), regroupant les ambassadeurs et chargés d’affaires de huit États membres de l’ASEAN, a tenu le 19 juin à Vienne, en Autriche, une réunion de travail avec la directrice exécutive de l’ONUDC, Monica Juma.



Il s’agissait de la première rencontre officielle entre les ambassadeurs de l’ASEAN à Vienne et Mme Monica Juma depuis sa prise de fonctions à la tête de l’ONUDC en mai 2026. Cette réunion s’est tenue alors que l’agence onusienne élabore ses nouvelles orientations stratégiques destinées à renforcer son efficacité face aux défis mondiaux croissants liés à la criminalité transnationale organisée, à la corruption, au trafic de drogue, à la traite des personnes et à la cybercriminalité.

Lors de la réunion. Photo : VNA





Dans son intervention, Monica Juma a salué le rôle ainsi que les contributions actives de l’ASEAN aux efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale et de promotion du multilatéralisme. Elle a souligné que l’ASEAN figurait parmi les partenaires majeurs de l’ONUDC et représentait un modèle en matière de mise en place de mécanismes de coopération régionale, de dialogue politique et d’initiatives concrètes visant à répondre aux défis sécuritaires non traditionnels.



La directrice exécutive de l’ONUDC a particulièrement remercié le Vietnam pour avoir accueilli avec succès à Hanoï la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Selon elle, cet événement constitue une étape importante dans les efforts visant à établir un cadre juridique mondial permettant de prévenir et de combattre efficacement les crimes commis au moyen des technologies numériques. Elle a également salué le rôle actif et responsable du Vietnam dans la promotion du multilatéralisme et dans le développement du droit international.



Monica Juma a souligné que l’Asie du Sud-Est demeurait l’une des régions prioritaires de l’ONUDC, alors qu’elle est confrontée à des défis de plus en plus graves tels que les drogues de synthèse, la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent et les activités des réseaux criminels transnationaux organisés.



Pour leur part, les pays de l’ASEAN ont réaffirmé l’importance qu’ils accordent à leur partenariat avec l’ONUDC et ont salué le soutien concret apporté par cette organisation à la région au cours des dernières années. Ils ont exprimé leur souhait de renforcer davantage la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la lutte contre la cybercriminalité, les fraudes en ligne, la traite des êtres humains, les drogues de synthèse ainsi que la protection des enfants dans l’espace numérique.



Les États membres ont également appelé l’ONUDC à maintenir un dialogue régulier avec les ambassadeurs de l’ASEAN à Vienne, à poursuivre ses programmes de renforcement des capacités et à approfondir sa coopération avec les mécanismes régionaux de l’ASEAN.



Prenant la parole lors de la réunion, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoang a souligné que le Vietnam appréciait hautement le soutien apporté par l’ONUDC à l’ASEAN et à la région. Il a appelé l’organisation à continuer de privilégier les programmes d’assistance technique, de développement des capacités et de mise en œuvre efficace des instruments juridiques internationaux relatifs à la lutte contre la criminalité transnationale.



L’ambassadeur vietnamien a également mis en avant l’importance d’une approche centrée sur les populations et de la sensibilisation au rôle essentiel des Nations unies dans la résolution des défis mondiaux actuels.



Monica Juma a, de son côté, affirmé sa volonté de travailler étroitement avec le Vietnam et les partenaires concernés afin de concrétiser rapidement l’initiative de création d’un Centre régional de formation Asie-Pacifique sur la lutte contre la cybercriminalité. Cette structure contribuerait à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des institutions judiciaires de la région face à l’augmentation des menaces cybercriminelles.



À l’issue de la réunion, les parties ont convenu de maintenir un dialogue régulier et d’intensifier la coopération entre l’ONUDC, l’ASEAN et ses États membres afin de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires non traditionnels et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité et au développement durable dans la région et dans le monde.- VNA