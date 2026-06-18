Politique

La VNA appelée à consolider son rôle de média multimédia de premier plan

À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a salué les contributions de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’œuvre révolutionnaire du Parti et du pays, tout en l’appelant à renforcer son rôle de média multimédia de premier plan à l’ère de la transformation numérique.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, offre des fleurs et adresse ses félicitations à l’ensemble du personnel de la VNA. Photo: VNA
Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, offre des fleurs et adresse ses félicitations à l’ensemble du personnel de la VNA. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 2026), Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, a rendu visite le 18 juin à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Hanoï.

Félicitant les dirigeants, journalistes, rédacteurs, techniciens et employés de la VNA, Trinh Van Quyet a souligné que, tout au long de son histoire, la presse révolutionnaire vietnamienne a joué un rôle essentiel dans la diffusion des orientations du Parti, contribuant à promouvoir le patriotisme, l’esprit d’autonomie et l’aspiration à l’indépendance nationale, tout en relayant aujourd’hui les grandes orientations et politiques du Parti et de l’État au service de l’édification et de la défense du pays.

Il a salué les contributions de la VNA en tant qu’agence nationale de presse et organe médiatique multimédia de premier plan, jouant un rôle central dans l’alimentation du système médiatique national en informations fiables et dans la couverture des grands événements politiques du Parti et de l’État.

Selon lui, à la suite du XIVe Congrès national du Parti, les principaux organes de presse ont largement contribué à diffuser les orientations et résolutions stratégiques du Parti auprès de la population et des amis internationaux, tout en promouvant la culture vietnamienne et en préservant l’identité nationale.

La VNA, a-t-il souligné, ne se contente pas d’assurer efficacement sa mission d’information à l’échelle nationale. Elle joue également un rôle important dans la promotion de la culture, de la volonté et de l’identité vietnamiennes auprès des amis internationaux, contribuant ainsi à renforcer le soutien de la communauté internationale à l’égard de la cause révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamiens.

Face aux nouvelles exigences et aux défis croissants auxquels la presse est confrontée, Trinh Van Quyet a estimé que les organes de presse devaient être véritablement solides sur les plans politique et idéologique, faire preuve d’une haute maîtrise professionnelle et être capables de s’approprier les avancées scientifiques et technologiques, de promouvoir l’innovation et de mener à bien leur transformation numérique afin de répondre aux exigences du développement dans cette nouvelle phase.

Pour répondre aux exigences de la nouvelle période, il a appelé la VNA à poursuivre la formation politique de ses journalistes, à consolider leur confiance dans les orientations du Parti et à développer davantage leurs compétences professionnelles et créatives.

Parallèlement, la VNA procède à l’examen et à la modernisation de ses infrastructures matérielles, de ses équipements techniques ainsi que des plateformes destinées à soutenir un journalisme moderne. Elle accélère également l’application des sciences et des technologies, de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de son travail d’information, notamment dans l’environnement numérique, tout en renforçant l’efficacité de la lutte contre les opinions erronées et hostiles.

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Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, s'exprime. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a exprimé le souhait que la VNA poursuive sa tradition glorieuse, engrange de nouveaux succès et contribue activement à la cause révolutionnaire du Parti et au développement du pays dans cette nouvelle phase de son développement.

Au nom de la VNA, Vu Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti de la VNA, directrice générale de la VNA et vice-cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, a affirmé que la presse révolutionnaire avait pour mission non seulement d’informer rapidement, mais aussi d’orienter les flux d’information, de diffuser les valeurs positives, de consolider la confiance sociale et de défendre le socle idéologique du Parti.

Elle a rappelé que, depuis près de 80 ans, les générations de journalistes de la VNA ont toujours été présentes partout où les faits se produisaient, des champs de bataille des guerres de résistance aux points chauds et aux zones sinistrées. Elles ont activement participé à la lutte contre les discours hostiles diffusés dans le cyberespace.

Soulignant le rôle essentiel des technologies dans le journalisme moderne, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a estimé que celles-ci permettaient aux médias d’aller plus vite. Toutefois, les journalistes doivent conserver leur rôle d’orientation afin de veiller à ce que son développement reste sur la bonne voie et contribue à l’édification d’une société saine, humaine et moderne.

Dans l’après-midi du même jour, à Hanoï, Trinh Van Quyet est allé rendre visite au journaliste Ha Dang, ancien membre du Comité central du Parti et ancien chef de la Commission centrale de l’Idéologie et de la Culture, afin de lui adresser ses félicitations à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. -VNA

#VNA #presse #Trinh Van Quyet
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