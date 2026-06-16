Le dirigeant To Lam appelle la presse à continuer d'accompagner la nation dans sa nouvelle phase de développement

Hanoï (VNA) – La presse doit améliorer leur communication sur les lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l'État, contribuant à renforcer la confiance du public et à préserver les fondements idéologiques du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a tenu ces propos lors d'une rencontre le 16 juin à Hanoï avec 101 journalistes émérites, lauréats des Prix nationaux de la presse, organisée à l'approche du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925-2026).

Le dirigeant a félicité les journalistes et a salué la contribution indéfectible de la presse révolutionnaire vietnamienne, qui a accompagné la cause révolutionnaire de la nation pendant plus d'un siècle.



Il a rendu hommage au Président Hô Chi Minh, journaliste éminent et fondateur de la presse révolutionnaire vietnamienne ainsi qu'aux générations de journalistes qui ont consacré leur vie à l'indépendance nationale, à la liberté et au développement du secteur de la presse du pays.

To Lam a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par de grandes opportunités mais aussi par des exigences accrues, rendant le rôle de la presse révolutionnaire plus important que jamais.

Il a déclaré que la presse devait maintenir sa fermeté politique, améliorer la qualité de l'information, rester en phase avec la réalité, rapporter la vérité, traiter les problèmes urgents et agir de manière responsable envers le Parti, l'État et le peuple.

Les médias, a-t-il affirmé, devaient continuer à améliorer leur communication sur les lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l'État, tout en luttant activement contre la désinformation et les informations hostiles en s'appuyant sur des preuves, des arguments solides, une crédibilité professionnelle et un journalisme calme et objectif, et non sur de simples slogans.

Les médias officiels devaient aider les lecteurs et les publics à mieux comprendre ce qui est juste et ce qui sert le bien commun, favorisant ainsi la confiance et encourageant l'action collective, a-t-il précisé.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, rencontre des délégués. Photo: VNQ

Soulignant que la presse doit rester ancrée dans la réalité, défendre la vérité et placer l'intérêt du peuple au cœur de toutes ses activités, le chef du Parti et de l'État a appelé les journalistes à consacrer davantage de temps au terrain, en se concentrant sur les problématiques qui touchent les citoyens, les entreprises et les collectivités locales.



Il a encouragé la presse à identifier les obstacles à la mise en œuvre des politiques, à mettre en lumière les modèles efficaces et les pratiques innovantes, et à défendre ceux qui agissent avec intégrité et dévouement à l'intérêt public.

Un bon travail journalistique n'a pas besoin de grands discours, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que l'essentiel est qu'il reflète la vérité, serve la société, fasse preuve de responsabilité et aborde les problèmes qui nécessitent une solution.

Dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, il a décrit la presse comme un important vecteur de contrôle social.Les journalistes doivent être courageux et prudents, déterminés et humains et toujours respecter la loi et la déontologie.

Le dirigeant a aussi souligné le rôle de la presse dans la promotion des valeurs culturelles, de l'éthique sociale et des aspirations nationales, et a exhorté les journalistes à promouvoir davantage les valeurs vietnamiennes positives telles que le patriotisme, l'honnêteté, la solidarité, la diligence, la créativité et le respect de la discipline. « La presse doit contribuer à rendre la société plus sereine, plus bienveillante et plus confiante dans les valeurs positives », a-t-il déclaré.

Il a enfin encouragé les médias à accélérer leur transformation numérique, tout en s'attachant à améliorer les compétences des journalistes en matière de vérification des faits, leur jugement professionnel et leur responsabilité sociale.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président To Lam et 101 journalistes émérites ont procédé à la signature commémorative sur le panneau symbolique marquant le 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, symbolisant l'engagement indéfectible de la profession envers le dévouement, l'intégrité et l'excellence. -VNA