Le dirigeant To Lam fixe les orientations du bilan d’un siècle de direction révolutionnaire du Parti

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 17 juin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan d’un siècle de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation du développement du pays pour les 100 années suivantes (2030-2130) et du bilan de quatre décennies de mise en œuvre de la Plate-forme de construction nationale pendant la période de transition vers le socialisme, a présidé une réunion avec la permanence du Comité de pilotage.



Lors de la réunion, les intervenants ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités à l’égard de cette mission de bilan particulièrement importante pour le Parti.



Dans sa conclusion, To Lam a souligné que, malgré un délai limité, un volume de travail considérable, un champ d’étude très large ainsi que des exigences élevées sur les plans politique, théorique et pratique, les premiers projets de documents avaient déjà été élaborés, notamment les deux projets de plans détaillés, ce qui constituait un effort digne d’être salué.



To Lam a souligné la nécessité de bien maîtriser les orientations, les exigences et la méthode du travail de bilan. Celui-ci doit s’appuyer sur la vérité historique, respecter l’histoire et partir de celle-ci, sans se limiter à un simple récit chronologique des événements. L’essentiel est d’en tirer les grandes conclusions, les enseignements majeurs et les lois de développement qui traversent l’histoire. Cela permettra de mieux mettre en lumière la voie révolutionnaire du Vietnam, le rôle dirigeant du Parti, la force du peuple, la grande union nationale et les perspectives de développement du pays.



Ce bilan doit apporter de nouvelles valeurs, de nouvelles contributions et de nouvelles avancées théoriques par rapport aux précédents exercices. Il devra notamment montrer en quoi la compréhension théorique du Parti s’est approfondie au cours du siècle écoulé, comment la voie de développement du pays apparaît plus clairement, quels enseignements ont été élevés à un niveau supérieur de généralisation, quelles questions théoriques ont été enrichies ou développées de manière créative, et quelle vision stratégique pour le siècle à venir peut être établie sur des bases solides.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Le dirigeant To Lam a souligné que le bilan de quatre décennies de mise en œuvre de la Plate-forme devait être replacé dans le cadre d’un siècle de direction révolutionnaire du Parti.



Le bilan doit mettre en valeur les réalisations majeures obtenues au cours d’un siècle de direction du Parti, en soulignant leur portée historique, leur signification pour l’époque actuelle ainsi que leur valeur théorique et pratique. Il doit également reconnaître avec franchise les insuffisances, les limites et les obstacles qui restent à surmonter.



To Lam a également demandé de clarifier les questions fondamentales qui ont marqué tout le siècle de direction révolutionnaire du Parti, notamment les raisons pour lesquelles celui-ci a pu conduire le Vietnam de victoire en victoire malgré des circonstances extrêmement difficiles et complexes, ainsi que les enseignements ayant valeur de loi générale.



Il a particulièrement insisté sur la définition d’une vision et d’orientations de direction au service du développement national pour les 100 prochaines années, fondées sur des bases théoriques, pratiques et scientifiques solides, ainsi que sur une réflexion stratégique à long terme. Selon lui, cette vision doit continuer de refléter l’aspiration au développement du peuple vietnamien.



Enfin, To Lam a rappelé que les questions historiques déjà établies devaient être affirmées clairement, tandis que celles qui suscitaient encore des divergences devaient faire l’objet d’études et d’analyses approfondies. Les conclusions historiques doivent reposer sur des bases solides, une méthode rigoureuse et un sens élevé des responsabilités, afin d’unifier les perceptions, de renforcer la confiance et de défendre les fondements idéologiques du Parti. -VNA