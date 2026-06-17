Politique

Le dirigeant To Lam fixe les orientations du bilan d’un siècle de direction révolutionnaire du Parti

Lors d’une réunion consacrée au bilan d'un siècle de direction de la révolution vietnamienne par le Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a insisté sur l’importance de dégager les grandes leçons historiques et de définir les orientations de développement du pays pour le siècle à venir.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 17 juin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan d’un siècle de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation du développement du pays pour les 100 années suivantes (2030-2130) et du bilan de quatre décennies de mise en œuvre de la Plate-forme de construction nationale pendant la période de transition vers le socialisme, a présidé une réunion avec la permanence du Comité de pilotage.

Lors de la réunion, les intervenants ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités à l’égard de cette mission de bilan particulièrement importante pour le Parti.

Dans sa conclusion, To Lam a souligné que, malgré un délai limité, un volume de travail considérable, un champ d’étude très large ainsi que des exigences élevées sur les plans politique, théorique et pratique, les premiers projets de documents avaient déjà été élaborés, notamment les deux projets de plans détaillés, ce qui constituait un effort digne d’être salué.

To Lam a souligné la nécessité de bien maîtriser les orientations, les exigences et la méthode du travail de bilan. Celui-ci doit s’appuyer sur la vérité historique, respecter l’histoire et partir de celle-ci, sans se limiter à un simple récit chronologique des événements. L’essentiel est d’en tirer les grandes conclusions, les enseignements majeurs et les lois de développement qui traversent l’histoire. Cela permettra de mieux mettre en lumière la voie révolutionnaire du Vietnam, le rôle dirigeant du Parti, la force du peuple, la grande union nationale et les perspectives de développement du pays.

Ce bilan doit apporter de nouvelles valeurs, de nouvelles contributions et de nouvelles avancées théoriques par rapport aux précédents exercices. Il devra notamment montrer en quoi la compréhension théorique du Parti s’est approfondie au cours du siècle écoulé, comment la voie de développement du pays apparaît plus clairement, quels enseignements ont été élevés à un niveau supérieur de généralisation, quelles questions théoriques ont été enrichies ou développées de manière créative, et quelle vision stratégique pour le siècle à venir peut être établie sur des bases solides.

vnanet-lamt.jpg
Panorama de la réunion. Photo: VNA


Le dirigeant To Lam a souligné que le bilan de quatre décennies de mise en œuvre de la Plate-forme devait être replacé dans le cadre d’un siècle de direction révolutionnaire du Parti.

Le bilan doit mettre en valeur les réalisations majeures obtenues au cours d’un siècle de direction du Parti, en soulignant leur portée historique, leur signification pour l’époque actuelle ainsi que leur valeur théorique et pratique. Il doit également reconnaître avec franchise les insuffisances, les limites et les obstacles qui restent à surmonter.

To Lam a également demandé de clarifier les questions fondamentales qui ont marqué tout le siècle de direction révolutionnaire du Parti, notamment les raisons pour lesquelles celui-ci a pu conduire le Vietnam de victoire en victoire malgré des circonstances extrêmement difficiles et complexes, ainsi que les enseignements ayant valeur de loi générale.

Il a particulièrement insisté sur la définition d’une vision et d’orientations de direction au service du développement national pour les 100 prochaines années, fondées sur des bases théoriques, pratiques et scientifiques solides, ainsi que sur une réflexion stratégique à long terme. Selon lui, cette vision doit continuer de refléter l’aspiration au développement du peuple vietnamien.

Enfin, To Lam a rappelé que les questions historiques déjà établies devaient être affirmées clairement, tandis que celles qui suscitaient encore des divergences devaient faire l’objet d’études et d’analyses approfondies. Les conclusions historiques doivent reposer sur des bases solides, une méthode rigoureuse et un sens élevé des responsabilités, afin d’unifier les perceptions, de renforcer la confiance et de défendre les fondements idéologiques du Parti. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Nouvelle ère #To Lam #Parti communiste du Vietnam #vision de développement #bilan historique
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam

Placée sous le thème : "Valoriser les qualités des soldats de l’Oncle Hô, perpétuer la tradition de Fidélité – Solidarité – Exemplarité – Innovation afin de bâtir une Association des anciens combattants du Vietnam saine et forte, capable d’accomplir avec excellence toutes ses missions", cette édition réunit 456 délégués officiels représentant la volonté et les aspirations de plus de trois millions de membres à travers le pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN-Russie. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN-Russie

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung est arrivé le 16 juin à Kazan, en Russie, pour participer au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN–Russie. Cette visite témoigne de l’attachement du Vietnam au partenariat stratégique entre les deux parties et de sa volonté de promouvoir une coopération plus concrète dans des domaines clés tels que le commerce, les sciences, la technologie et l’énergie.

Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyet, a reçu dans l’après-midi du 16 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo : VNA

Vietnam-Canada : vers une coopération accrue dans les médias et la lutte contre la désinformation

Lors d’une rencontre à Hanoï avec l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyêt, a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des médias, de la culture, des sciences, de l’éducation et de la lutte contre les fausses informations.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh,rencontre le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement de la coopération entre l'AN vietnamienne et le Bundestag allemand

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance au rôle de l'Allemagne en Europe et dans le monde, la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh, s'est réjouie du développement positif du partenariat stratégique des deux pays, soutenu par des échanges de haut niveau et des liens économiques dynamiques.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 16 juin à Hanoï, le vice-président du Bundestag de la République fédérale d’Allemagne, Bodo Ramelow, en visite officielle au Vietnam.

Le Vietnam et l’Allemagne misent sur la coopération législative

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a réaffirmé la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique, notamment à travers une coopération accrue entre leurs organes législatifs dans les domaines de l’élaboration des lois, de la transformation numérique, de l’innovation et du développement durable.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la conférence, à Hanoi, le 16 juin. Photo : VNA

L’Assemblée nationale pousse la réforme juridique avec 171 priorités législatives

Les objectifs consistent à remédier radicalement aux lacunes de la législature précédente, tout en continuant de rénover les mentalités, les méthodes et les approches ; à appliquer vigoureusement la transformation numérique et l’intelligence artificielle. L’action législative doit être liée à un contrôle strict du pouvoir, au renforcement de la responsabilisation, à la prévention et à la lutte contre la corruption et la négativité, et à la prévention de toute forme d’intérêts particuliers et sectoriels.

La docteure en sciences politiques Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Photo : VNA

Rôle du Vietnam et coopération stratégique Russie-ASEAN face aux défis mondiaux

Selon la docteure en sciences politiques Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), Moscou et Hanoï partagent des visions convergentes sur la préservation du rôle central de l'ASEAN dans l'architecture de sécurité régionale, visant un système de sécurité global et durable en Asie-Pacifique.

Le Premier ministre part pour le Sommet commémorant les 35 ans des relations ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le Premier ministre part pour le Sommet commémorant les 35 ans des relations ASEAN-Russie

Le Premier ministre Le Minh Hung a quitté Hanoï le 16 juin pour participer au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et mener des activités bilatérales à Kazan, en Russie, du 16 au 18 juin, à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.. Cette visite, la première qu'il effectue dans ce pays depuis sa prise de fonctions, vise à renforcer le partenariat ASEAN-Russie et à approfondir les relations stratégiques entre le Vietnam et la Russie.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Promouvoir un partenariat Vietnam–Russie dynamique, substantiel, efficace et durable

À l’occasion de sa participation au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie à Kazan, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung effectue plusieurs activités bilatérales en Fédération de Russie. Cette visite illustre la volonté commune de Hanoï et de Moscou de consolider leur confiance politique, de renforcer leur partenariat stratégique global et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines clés au service du développement durable des deux pays.