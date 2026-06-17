Politique

Le Vietnam et le Laos cherchent à renforcer leur coopération juridique et judiciaire

Toutes les paires de provinces frontalières ont signé des accords de coopération ou des protocoles d’entente, dont beaucoup ont été effectivement mis en œuvre. Les échanges et les réunions entre les services judiciaires locaux et les organismes d’exécution des jugements civils sont également de plus en plus encouragés.

Vue d’ensemble de la 7e conférence élargie des autorités judiciaires des provinces frontalières vietnamiennes et lao, à Hai Phong, le 17 juin. Photo : VNA
Vue d’ensemble de la 7e conférence élargie des autorités judiciaires des provinces frontalières vietnamiennes et lao, à Hai Phong, le 17 juin. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – La 7e conférence élargie des autorités judiciaires des provinces frontalières vietnamiennes et lao s’est tenue jeudi 17 juin à Hai Phong (Nord), avec au menu l’examen de la mise en œuvre des conclusions de la précédente conférence, l’analyse des défis rencontrés et la définition de mesures visant à renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les localités frontalières et les ministères de la Justice des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien de la Justice, Hoàng Thanh Tung, a souligné que, depuis 2011, six conférences ont permis de renforcer et d’étendre la coopération entre les autorités judiciaires et les services d’exécution des jugements civils du Vietnam et du Laos, notamment dans les provinces frontalières.

Toutes les paires de provinces frontalières ont signé des accords de coopération ou des protocoles d’entente, dont beaucoup ont été mis en œuvre efficacement. Les échanges et les réunions entre les services de justice locaux et les organismes d’exécution des jugements civils se sont également intensifiés, a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué que la conférence s’inscrivait dans un contexte de développement positif continu des relations Vietnam-Laos. Les deux ministères ont signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 et mettent activement en œuvre leurs programmes de coopération pour 2026.

Il a souligné que le mécanisme de la conférence offre un cadre pratique et efficace permettant aux services de justice locaux et aux organismes d’exécution des jugements civils d’échanger leurs expériences, de discuter des problématiques communes et de proposer des mesures visant à renforcer la coopération, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans les zones frontalières.

Lors de son intervention, le secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong, Lê Ngoc Châu, a souligné le rôle de la ville en tant que port maritime majeur, pôle industriel, centre de transport et moteur de croissance clé du Nord du Vietnam. Il a également indiqué que Hai Phong entretient des liens de coopération avec les provinces lao de Vientiane et d’Oudomxay.

Le Département municipal de la justice a signé un accord de coopération avec son homologue de Vientiane afin d’échanger des expériences en matière de rédaction, de révision et de systématisation des documents juridiques, ainsi que d’activités de soutien judiciaire.

Lors des discussions, les délégués ont échangé leurs points de vue sur l’état civil, la nationalité et les procédures de certification dans les zones frontalières, les mesures visant à lutter contre la migration libre et les mariages non enregistrés, l’exécution des jugements civils et la formation des agents de la justice. Ils ont également examiné les moyens de renforcer la coopération entre les services de justice locaux des deux pays.

Les rapports présentés lors de la conférence ont montré que les deux ministères ont maintenu des échanges de délégations efficaces, des consultations régulières et la mise en œuvre des accords de coopération. Ils ont coordonné les procédures d’un projet financé par le gouvernement vietnamien, destiné à renforcer les compétences juridiques des agents du ministère lao de la Justice, tout en développant la coopération en matière d’assistance judiciaire civile, d’exécution des jugements civils, de formation du personnel, de diffusion des connaissances juridiques et d’aide juridique.

Au niveau local, les services de justice et les organismes d’exécution des jugements civils ont continué à développer leurs échanges, à partager informations et expériences, et à coordonner le règlement des questions juridiques survenant dans les zones frontalières, contribuant ainsi à l’amélioration des services offerts aux résidents et à l’établissement d’une frontière pacifique, amicale et propice au développement.

Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Justice, Khamphan Phommathat, a affirmé que le ministère lao de la Justice appréciait grandement le soutien apporté par son homologue vietnamien, et a souligné l’importance du mécanisme de conférence pour renforcer la coopération entre les localités et consolider la solidarité spéciale entre les deux pays.

Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération 2026-2030, à accélérer l’approbation et la mise en œuvre du projet de soutien vietnamien au ministère lao de la Justice, à renforcer le partage d’expériences en matière de législation, d’application de la loi, de transformation numérique et de formation du personnel, et à améliorer la diffusion des informations juridiques et les services d’aide juridique aux populations frontalières.

Elles se sont également engagées à approfondir leur coopération au sein des mécanismes juridiques et judiciaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et à coordonner les activités commémorant les anniversaires importants des deux pays en 2027. – VNA

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