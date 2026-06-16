Renforcement de la coopération entre l'AN vietnamienne et le Bundestag allemand

Hanoï (VNA) - La vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh, s’est entretenue le 16 juin à Hanoï, avec le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Accueillant son homologue allemand à la Maison de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh a souligné que cette visite intervenait à un moment significatif, marqué par le 15e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne. Selon elle, ce déplacement contribue à renforcer la confiance politique, à approfondir la compréhension mutuelle et à créer une nouvelle dynamique pour la coopération bilatérale ainsi que pour les relations entre les deux organes législatifs.

La dirigeante vietnamienne a salué les contributions de Bodo Ramelow au développement des relations Vietnam-Allemagne, notamment lorsqu’il occupait les fonctions de ministre-président du Land de Thuringe, une période durant laquelle les échanges avec le Vietnam ont connu des avancées notables.

Présentant la situation du Vietnam, elle a précisé que l'année 2026 revêtait une importance particulière avec de nombreux événements politiques majeurs. Le pays se concentre actuellement sur l'amélioration de ses institutions, le développement des infrastructures, la transformation numérique et la formation de ressources humaines de haute qualité, tout en maintenant une politique étrangère axée sur l'indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales.

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance au rôle de l'Allemagne en Europe et dans le monde, Nguyen Thi Thanh s'est réjouie du développement positif du partenariat stratégique des deux pays, soutenu par des échanges de haut niveau et des liens économiques dynamiques.

Pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, la dirigeante vietnamienne a proposé aux deux parties d'intensifier leur confiance politique, de maintenir les échanges de délégations et de se soutenir mutuellement lors des forums internationaux.

Elle a encouragé les entreprises allemandes à investir davantage dans la haute technologie, l'énergie renouvelable et la finance verte au Vietnam.De plus, elle a demandé à l'Allemagne d'inciter les autres membres de l'Union européenne à ratifier dans les meilleurs délais l'Accord sur la protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) et de soutenir le retrait du carton jaune sur les produits aquatiques vietnamiens.

Entretien entre la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh,rencontre le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Nguyen Thi Thanh a également plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans la santé, la défense, l'éducation, et a exprimé le souhait d'intensifier la coopération parlementaire par le partage d'expériences législatives.

De son côté, le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire et de plus en plus important en Asie du Sud-Est.

Il a exprimé son admiration pour les réalisations socioéconomiques du Vietnam ainsi que pour sa vision de développement à long terme. Il s’est félicité de la progression constante du partenariat stratégique entre les deux pays, estimant que la coopération parlementaire constituait un pilier essentiel.

Partageant l'avis de son homologue, il a souligné l'optimisme des entreprises allemandes quant aux perspectives commerciales réciproques. Le dirigeant allemand s'est engagé à continuer de promouvoir la coopération dans la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et les échanges populaires.

En conclusion, les deux parties ont convenu de maintenir les contacts à tous les niveaux et de collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux pour contribuer à la paix et à la stabilité de chaque région et du monde. -VNA