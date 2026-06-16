Le Vietnam et l’Allemagne misent sur la coopération législative

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu dans la matinée du 16 juin, au siège de l’Assemblée nationale, le vice-président du Bundestag de la République fédérale d’Allemagne, Bodo Ramelow, en visite officielle au Vietnam.



Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne et souhaite le développer davantage. Il a salué le rôle et la position de Berlin au sein de l’Union européenne (UE) et sur la scène internationale, ainsi que son soutien au multilatéralisme, au libre-échange et au respect du droit international, notamment de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Il a également indiqué que l’Assemblée nationale vietnamienne poursuivait une profonde modernisation de son organisation et de ses méthodes de travail afin d’améliorer la qualité de la législation et du contrôle parlementaire, tout en renforçant la diplomatie parlementaire pour affirmer l’image du Vietnam comme partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.



Se félicitant des progrès enregistrés dans les relations bilatérales, dont les piliers demeurent l’économie, le commerce et l’investissement, Trân Thanh Mân a souligné l’approfondissement de la coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, les sciences et les technologies, la transition verte, les énergies renouvelables, l’éducation, la formation et le travail. Selon lui, plus de cinquante ans de relations diplomatiques et quinze ans de partenariat stratégique offrent une base solide pour porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur.



Le dirigeant vietnamien a également invité le Bundestag à envisager la signature d’un accord de coopération entre les deux organes législatifs, à créer prochainement un groupe parlementaire d’amitié avec le Vietnam et à intensifier les échanges d’expériences en matière de gouvernance publique et de gestion socio-économique, sous des formats présentiels ou virtuels.



A cette occasion, Tran Thanh Man a transmis une invitation à la présidente du Bundestag, Julia Klöckner, à effectuer une visite officielle au Vietnam.

La rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et le vice-président du Bundestag à Hanoï, Vietnam. Photo : VNA





De son côté, Bodo Ramelow s’est déclaré impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et a indiqué que les entreprises allemandes apprécient le climat d’investissement et les perspectives de développement du pays. Il a affirmé que l’Allemagne souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, estimant qu’une meilleure compréhension mutuelle et une coopération élargie contribueraient à la paix, à la stabilité et au développement durable.



Le vice-président du Bundestag a souligné les importantes perspectives de coopération dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle en santé et en soins infirmiers ainsi que du développement des ressources humaines, en combinant les atouts technologiques et l’expérience allemands avec la jeunesse et la qualité de la main-d’œuvre vietnamienne. Il a également exprimé le souhait d’intensifier les échanges sur les nouvelles tendances de développement, notamment l’intelligence artificielle, la transformation numérique et les technologies de pointe.



Les deux parties sont convenues d’accroître les échanges de délégations, de maintenir des contacts réguliers entre les dirigeants parlementaires, les commissions spécialisées et les députés des deux pays, et de renforcer le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et de transformation numérique des activités parlementaires. Elles entendent également coopérer dans l’élaboration des cadres juridiques relatifs à l’économie numérique, à l’économie verte, à l’énergie, aux sciences, aux technologies et à l’innovation, tout en coordonnant étroitement leurs positions au sein des forums parlementaires multilatéraux. - VNA