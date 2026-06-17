AgriVMA livre 1 200 tonnes de riz à Cuba dans le cadre de la coopération agricole bilatérale

La Havane (VNA) – La société vietnamienne de production rizicole AgriVMA a officiellement remis, le 16 juin, dans la province de Pinar del Río, un lot de 1 200 tonnes de riz à l’entreprise agricole cubaine Los Palacios. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre les ministères vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et cubain de l’Agriculture.

Le contrat de livraison a été signé par la directrice d’AgriVMA, Nguyên Thi Thom, et le directeur général de l’entreprise agricole Los Palacios, Michel Ballate Camejo.

Il s’agit du deuxième lot de riz livré par une entreprise vietnamienne à Cuba depuis le début de l’année 2026 dans le cadre de la coopération agricole bilatérale. Cette nouvelle expédition intervient alors que les deux pays poursuivent leurs efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et à développer les capacités de production agricole de l’île caribéenne.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Michel Ballate Camejo a salué les résultats obtenus par AgriVMA depuis le lancement de son projet de culture rizicole dans le district de Los Palacios. Selon lui, les performances enregistrées dépassent les attentes initiales, avec un rendement moyen atteignant actuellement neuf tonnes de paddy frais par hectare.

Il a également exprimé le souhait de voir la collaboration se renforcer davantage dans les années à venir, notamment par l’extension des superficies cultivées et le développement de nouveaux projets de production de riz.

Cette coopération concrétise les engagements pris dans le cadre de l’accord signé entre les ministères de l’Agriculture des deux pays lors de la visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en septembre 2024.

Pour mettre en œuvre cet accord, AgriVMA collabore avec les partenaires cubains à travers trois modèles pilotes. Le premier repose sur une gestion intégrale par l’entreprise vietnamienne de la culture du riz sur une superficie de 1 000 hectares. Le deuxième consiste à fournir aux agriculteurs cubains des intrants agricoles ainsi qu’une assistance technique spécialisée. Le troisième prévoit la commercialisation de semences, d’engrais, de produits phytosanitaires et de matériels agricoles, accompagnée d’un soutien technique destiné aux exploitations locales.

Malgré les difficultés économiques auxquelles Cuba continue de faire face, les entreprises vietnamiennes poursuivent leurs activités et élargissent progressivement leur présence dans le pays. Cette dynamique reflète la solidité des relations de solidarité, d’amitié spéciale et de coopération intégrale qui unissent le Vietnam et Cuba depuis de nombreuses décennies.-VNA

​