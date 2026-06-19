Les réformes au Vietnam font progresser constamment sa liberté économique

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a obtenu un score de 64,4 points, se classant 66e sur 184 économies dans l’Indice de liberté économique 2026 publié par la Heritage Foundation, au-dessus de la moyenne mondiale et de la moyenne de la région Asie-Pacifique.



Le pays continue de recevoir des évaluations positives de la part des organisations internationales concernant la qualité de son environnement des affaires et l’efficacité de ses réformes économiques.



La Heritage Foundation a noté que depuis la première publication de l’Indice de liberté économique en 1995, peu d’économies de taille comparable ont réalisé des progrès aussi significatifs que le Vietnam dans sa transition vers une économie de marché.



L’aspect le plus remarquable du rapport de cette année n’est pas le classement du Vietnam, mais ses progrès à long terme.



Lorsque la Heritage Foundation a introduit cet index pour la première fois en 1995, le pays n’avait obtenu que 41,7 points. Après plus de trois décennies de Doi Moi et d’intégration économique internationale, son score a atteint 64,4 points, soit une progression de plus de 20 points.



Cette amélioration a permis au Vietnam de passer de la catégorie des économies à faible liberté économique à celle des économies « modérément libres ». Son score actuel dépasse également la moyenne mondiale (59,9 points) et la moyenne régionale Asie-Pacifique (58,6 points).

Scores au fil des années. Source : economicfreedom.heritage.org

Aujourd’hui, le Vietnam figure non seulement parmi les principaux exportateurs de riz au monde, mais aussi parmi les acteurs importants de la chaîne d’approvisionnement mondiale en électronique, attirant de grandes entreprises technologiques qui y établissent des sites de production.



De nombreuses organisations internationales considèrent le Vietnam comme l’une des économies les plus dynamiques au monde. Une croissance économique soutenue pendant de nombreuses années consécutives, une main-d’œuvre jeune, une grande capacité d’adaptation et un climat des investissements en constante amélioration ont fait du pays une destination de plus en plus attractive pour les capitaux internationaux.



La Heritage Foundation a noté que l’expansion du commerce, la promotion des investissements étrangers et le développement progressif du secteur privé ont été des moteurs importants de la croissance économique du Vietnam.



Les données du rapport montrent que le Vietnam a atteint un haut degré d’intégration économique. Son volume total d’échanges commerciaux représente environ 164,8% de son PIB, témoignant de son étroite intégration aux marchés mondiaux.



Le Vietnam a également obtenu de bons résultats pour plusieurs indicateurs. Son score de santé budgétaire a atteint 96,9 points, le plaçant parmi les pays les plus performants au monde, tandis que son score de pression fiscale s’est établi à 89,5 points. La dette publique demeure aux alentours de 31,3 % du PIB, un niveau nettement inférieur à celui de nombreuses économies avancées.



Ces facteurs contribuent à établir des bases solides pour une croissance à long terme et contribuent à maintenir l’attractivité du Vietnam auprès des investisseurs internationaux.



L’Indice de liberté économique, établi par la Heritage Foundation, évalue le degré de liberté économique dans les pays et territoires du monde entier. L’édition 2026 analyse 184 économies à partir de 12 indicateurs quantitatifs et qualitatifs regroupés en quatre grandes catégories : l’état de droit, la taille de l’État, l’efficacité de la réglementation et l’ouverture des marchés.



Plus précisément, l’évaluation porte sur les droits de propriété, l’intégrité du gouvernement, l’efficacité du système judiciaire, les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé financière, la liberté d’entreprendre, la liberté du travail, la liberté monétaire, la liberté commerciale, la liberté d’investissement et la liberté financière. – VNA



