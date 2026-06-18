Le Vietnam mise sur le capital-risque pour stimuler l’innovation

Hanoï (VNA) – La Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique affirme que le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique constitue un levier essentiel pour faire du Vietnam un pays prospère et puissant dans la nouvelle ère de développement national.



Alors que le Vietnam vise une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, le Parti et l’État considèrent ces domaines comme des moteurs clés du développement. Dans ce contexte, la mobilisation de capitaux au service de l’innovation devrait devenir l’une des priorités des années à venir.



Lors du récent Forum d’affaires Vietnam-Union européenne (UE) sur l’innovation et l’investissement durable, la commissaire européenne en charge des startups, de la recherche et de l'innovation, Ekaterina Zaharieva, a salué les progrès réalisés par le Vietnam dans le développement de son écosystème d’innovation, de science et de technologie et dans sa transformation numérique. Selon elle, ces secteurs constituent aujourd’hui un facteur déterminant de la compétitivité à long terme des pays, y compris du Vietnam.



Selon Vu Quoc Huy, directeur du Centre national de l’innovation relevant du ministère des Finances, le Vietnam encourage activement le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en améliorant son climat d’investissement et d’affaires afin de le rendre plus transparent, plus stable et davantage conforme aux standards internationaux.



En octobre dernier, le Premier ministre a promulgué le décret n° 264/2025/ND-CP relatif aux fonds de capital-risque de niveau national et local. Ce texte vise à encourager les investissements dans la science, la technologie et l’innovation.



Ce cadre ouvre la voie à une participation accrue des institutions financières, des fonds de capital-risque, des fonds dédiés aux startups, des fonds de développement scientifique et technologique des entreprises, ainsi que des investisseurs individuels vietnamiens et étrangers, au développement des écosystèmes d’innovation du pays.



Grâce à des politiques favorables, ces derniers temps, les fonds de capital-risque étrangers renforcent progressivement leur présence dans l’écosystème d’innovation au Vietnam. Aditya Kamath, associé fondateur d’Argor Capital, a indiqué que son fonds investissait activement dans les secteurs technologique et des startups au Vietnam et demeurait pleinement engagé en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le pays.



Selon le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Tam, l’attraction des fonds de capital-risque étrangers joue un rôle important dans l’adoption de nouvelles technologies et le développement des secteurs émergents au Vietnam. Ces investissements contribuent également à l’amélioration du cadre juridique et au dynamisme de l’économie.



Nguyen Duc Tam a également indiqué que, pour maintenir une croissance à deux chiffres au cours des prochaines décennies, le Vietnam continuerait de préserver sa stabilité politique et macroéconomique, tout en développant un cadre juridique transparent garantissant l’égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers et en simplifiant davantage les procédures administratives afin d’attirer des investissements privés étrangers de qualité.



L’Assemblée nationale a notamment adopté une nouvelle loi sur l’investissement en 2025, introduisant plusieurs réformes conformes aux pratiques internationales et renforçant la décentralisation afin de créer un climat d’affaires plus ouvert et plus compétitif. -VNA