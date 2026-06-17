Le ministre russe du Développement économique met en avant le potentiel de coopération avec le Vietnam

Moscou (VNA) – À l’occasion de la participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet marquant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les perspectives de coopération entre la Russie et le Vietnam ainsi qu’entre la Russie et l’ASEAN.



Selon lui, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les économies les plus dynamiques du monde. La présence des entreprises russes dans le pays leur offre davantage d’opportunités pour accéder au marché de l’Asie du Sud-Est, qui compte plus de 680 millions d’habitants.



Le ministre a estimé que l’Accord de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam constituait un mécanisme efficace pour stimuler les échanges bilatéraux, les droits de douane ayant été réduits ou supprimés pour 90 % des marchandises. Grâce à cet accord, le commerce entre les deux pays a continué de progresser malgré un contexte international difficile. À la fin de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux avaient augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente.



Selon Maxim Reshetnikov, le Vietnam est également un important centre de transport et de logistique pour la Russie dans la région. Les connexions logistiques entre les deux pays continuent de se développer.



Il a ajouté que l’énergie demeurait l’un des secteurs importants de la coopération bilatérale. La coentreprise Vietsovpetro en est un exemple emblématique. Par ailleurs, le projet de centrale nucléaire Ninh Thuan 1 devrait ouvrir une nouvelle étape dans la coopération énergétique entre les deux pays.



Évoquant le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN, le ministre a estimé que le pays figurait parmi les membres les plus actifs de l’organisation et jouait un rôle important dans la définition de l’agenda économique régional. Le Vietnam soutient constamment le commerce ouvert, le renforcement de la connectivité régionale, la transformation numérique, les chaînes d’approvisionnement durables et le développement des ressources humaines... Ces priorités correspondent aux domaines dans lesquels la Russie est prête à développer sa coopération.



Il a également salué les avancées du Vietnam dans le commerce électronique, estimant que ce secteur offrait de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays.



Selon lui, la formation des ressources humaines pour les nouvelles industries constitue également un domaine de coopération prometteur. La coopération dans ce domaine a dépassé le cadre des accords bilatéraux entre universités pour s’inscrire désormais dans des mécanismes de coopération plus larges.



Concernant les perspectives de coopération entre la Russie et l’ASEAN avec la participation du Vietnam, Maxim Reshetnikov a affirmé que leur potentiel de coopération ne cessait de croître grâce au dynamisme économique des deux parties.



Il a cité la sécurité alimentaire parmi les secteurs les plus prometteurs. La Russie est prête à explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment dans l’approvisionnement en fruits et petits fruits russes.



Le ministre russe a également estimé les nombreuses opportunités offertes par l’économie numérique et les hautes technologies. Selon lui, le numérique et les efforts visant à renforcer la souveraineté numérique devraient devenir l’un des axes les plus dynamiques du partenariat russo-vietnamien dans les années à venir.



Il a en outre souligné les perspectives de coopération dans l’urbanisme et le tourisme. En 2025, quelque 690.000 touristes russes ont visité le Vietnam, tandis que le nombre de visiteurs vietnamiens en Russie a également enregistré une forte hausse.



Maxim Reshetnikov a conclu que le potentiel de coopération entre la Russie et le Vietnam, ainsi qu’entre la Russie et l’ASEAN, restait considérable. Selon lui, la complémentarité des deux parties et leurs intérêts communs en matière de développement durable, de progrès technologique et d’expansion des échanges commerciaux et des investissements constituent une base solide pour de nouveaux projets de coopération à l’avenir. -VNA