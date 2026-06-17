Économie

Le ministre russe du Développement économique met en avant le potentiel de coopération avec le Vietnam

Selon le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les économies les plus dynamiques du monde.

Une plateforme pétrolière de la coentreprise Vietsovpetro. Photo : VNA
Une plateforme pétrolière de la coentreprise Vietsovpetro. Photo : VNA

Moscou (VNA) – À l’occasion de la participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet marquant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les perspectives de coopération entre la Russie et le Vietnam ainsi qu’entre la Russie et l’ASEAN.

Selon lui, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les économies les plus dynamiques du monde. La présence des entreprises russes dans le pays leur offre davantage d’opportunités pour accéder au marché de l’Asie du Sud-Est, qui compte plus de 680 millions d’habitants.

Le ministre a estimé que l’Accord de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam constituait un mécanisme efficace pour stimuler les échanges bilatéraux, les droits de douane ayant été réduits ou supprimés pour 90 % des marchandises. Grâce à cet accord, le commerce entre les deux pays a continué de progresser malgré un contexte international difficile. À la fin de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux avaient augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente.

Selon Maxim Reshetnikov, le Vietnam est également un important centre de transport et de logistique pour la Russie dans la région. Les connexions logistiques entre les deux pays continuent de se développer.

Il a ajouté que l’énergie demeurait l’un des secteurs importants de la coopération bilatérale. La coentreprise Vietsovpetro en est un exemple emblématique. Par ailleurs, le projet de centrale nucléaire Ninh Thuan 1 devrait ouvrir une nouvelle étape dans la coopération énergétique entre les deux pays.

Évoquant le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN, le ministre a estimé que le pays figurait parmi les membres les plus actifs de l’organisation et jouait un rôle important dans la définition de l’agenda économique régional. Le Vietnam soutient constamment le commerce ouvert, le renforcement de la connectivité régionale, la transformation numérique, les chaînes d’approvisionnement durables et le développement des ressources humaines... Ces priorités correspondent aux domaines dans lesquels la Russie est prête à développer sa coopération.

Il a également salué les avancées du Vietnam dans le commerce électronique, estimant que ce secteur offrait de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays.

Selon lui, la formation des ressources humaines pour les nouvelles industries constitue également un domaine de coopération prometteur. La coopération dans ce domaine a dépassé le cadre des accords bilatéraux entre universités pour s’inscrire désormais dans des mécanismes de coopération plus larges.

Concernant les perspectives de coopération entre la Russie et l’ASEAN avec la participation du Vietnam, Maxim Reshetnikov a affirmé que leur potentiel de coopération ne cessait de croître grâce au dynamisme économique des deux parties.

Il a cité la sécurité alimentaire parmi les secteurs les plus prometteurs. La Russie est prête à explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment dans l’approvisionnement en fruits et petits fruits russes.

Le ministre russe a également estimé les nombreuses opportunités offertes par l’économie numérique et les hautes technologies. Selon lui, le numérique et les efforts visant à renforcer la souveraineté numérique devraient devenir l’un des axes les plus dynamiques du partenariat russo-vietnamien dans les années à venir.

Il a en outre souligné les perspectives de coopération dans l’urbanisme et le tourisme. En 2025, quelque 690.000 touristes russes ont visité le Vietnam, tandis que le nombre de visiteurs vietnamiens en Russie a également enregistré une forte hausse.

Maxim Reshetnikov a conclu que le potentiel de coopération entre la Russie et le Vietnam, ainsi qu’entre la Russie et l’ASEAN, restait considérable. Selon lui, la complémentarité des deux parties et leurs intérêts communs en matière de développement durable, de progrès technologique et d’expansion des échanges commerciaux et des investissements constituent une base solide pour de nouveaux projets de coopération à l’avenir. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Russie Russie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La docteure en sciences politiques Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Photo : VNA

Rôle du Vietnam et coopération stratégique Russie-ASEAN face aux défis mondiaux

Selon la docteure en sciences politiques Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), Moscou et Hanoï partagent des visions convergentes sur la préservation du rôle central de l'ASEAN dans l'architecture de sécurité régionale, visant un système de sécurité global et durable en Asie-Pacifique.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Promouvoir un partenariat Vietnam–Russie dynamique, substantiel, efficace et durable

À l’occasion de sa participation au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie à Kazan, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung effectue plusieurs activités bilatérales en Fédération de Russie. Cette visite illustre la volonté commune de Hanoï et de Moscou de consolider leur confiance politique, de renforcer leur partenariat stratégique global et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines clés au service du développement durable des deux pays.

Voir plus

Le durian est l’un des principaux fruits d’exportation du Vietnam vers le marché chinois. (Photo : VNA)

Les fruits vietnamiens renforcent leur présence sur le marché chinois

Portés par une demande croissante et des conditions commerciales de plus en plus favorables, les fruits vietnamiens gagnent du terrain sur le marché chinois. L’amélioration des infrastructures logistiques et l’approfondissement de la coopération économique entre la Chine et l’ASEAN offrent de nouvelles opportunités aux exportateurs vietnamiens.

La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. Photo d'illustration : VOV

Valorisation de la propriété intellectuelle : Normes mondiales et réalités locales

Le cadre juridique vietnamien permet déjà l’évaluation des actifs incorporels et les méthodologies internationales peuvent y être appliquées. Cependant, l’évaluation de la propriété intellectuelle demeure un problème complexe pour les régulateurs, les cabinets d’évaluation, les universités, les instituts de recherche et les entreprises, qui recherchent tous des solutions plus claires.

Mme Trinh Kim Thu, directrice générale de la société par actions MD Queens (deuxième à partir de la gauche), anime une session de livestream pour présenter un produit à base de thé. Photo : hanoimoi.vn

Un forum vise à renforcer le leadership numérique des femmes entrepreneures vietnamiennes

Face à l’essor de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, le renforcement des compétences numériques et de la confiance numérique devient un enjeu majeur pour les entreprises. Réuni à Hanoï, le Forum des femmes dirigeantes d’entreprise 2026 a mis en lumière le rôle croissant des femmes entrepreneures dans la promotion de l’innovation, de la cybersécurité et d’un développement économique durable à l’ère numérique.

Le système de traçabilité des produits agricoles vietnamiens est désormais opérationnel dans 26 des 34 villes et provinces du pays. Photo: VNA

Système de traçabilité agricole étendu à 26 villes et provinces

Ce système gère actuellement 919 lots provenant de 547 ménages agricoles, 255 zones de culture et 149 entreprises, a déclaré Nguyen Van Long, directeur du Département des sciences et technologies du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, lors du point de presse du ministère, tenu le 17 juin.

Production de modules de caméra et de composants électroniques destinés à l'exportation dans l'usine de MCNEX VINA Co., Ltd., à 100% de capitaux sud-coréens, dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

L’attraction des IDE de haute technologie représente une priorité stratégique

La résolution n°10-NQ/TW du Politburo fixe plusieurs objectifs précis pour attirer les investissements étrangers durant la période 2026-2030. Le montant annuel des IDE enregistrés est visé entre 40 et 50 milliards de dollars, tandis que le capital réalisé devrait atteindre environ 30 à 40 milliards de dollars par an.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le gouvernement exgige le perfectionnement du cadre institutionnel sur les technologies et la transformation numérique

Présidant une réunion consacrée aux textes réglementaires relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité d’accélérer la finalisation des décrets d’application et des réformes législatives afin de soutenir le développement scientifique, technologique et numérique du Vietnam.

Le Vietnam ambitionne de renforcer son industrie maritime et navale. Photo : VNA

Le Vietnam ambitionne de renforcer son industrie maritime et navale

Considérée comme l’un des piliers de l’économie maritime, l’industrie navale est appelée à jouer un rôle stratégique dans le développement du Vietnam. Les experts estiment qu’un investissement cohérent dans ce secteur permettra non seulement de renforcer l’autonomie économique et technologique du pays, mais aussi de soutenir la croissance, la logistique et l’ambition nationale de devenir une puissance maritime.

Cérémonie de lancement de la liaison directe Hanoi-Amsterdam. Photo : VNA

Le Hanoi-Amsterdam concrétise l’ambition de Vietnam Airlines de se renforcer en Europe

Vietnam Airlines assurera trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Avec l’ajout d’Amsterdam à son réseau, la compagnie dessert désormais 12 liaisons directes entre le Vietnam et l’Europe, permettant aux passagers de rejoindre huit destinations : Amsterdam, Copenhague, Francfort, Londres, Milan, Moscou, Munich et Paris.

Conférence de presse sur la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026. Photo: VietnamPlus

Da Nang accueille une forte délégation américaine pour sa semaine financière et technologique

Une délégation de quelque 350 représentants américains, comprenant décideurs politiques, investisseurs et experts financiers, participera à la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026. L’événement vise à renforcer les échanges internationaux et à promouvoir l’ambition de la ville de devenir un centre régional de la finance et de l’innovation.

Réunion entre des représentants du Centre national de vulgarisation agricole (NAEC) du Vietnam et la délégation du ministère angolais de l’Agriculture et des Forêts, conduite par son ministre Isaac Francisco Maria dos Anjos. Photo: VNA

L’Angola souhaite bénéficier du savoir-faire vietnamien pour développer son agriculture

Le Vietnam et l’Angola entendent donner un nouvel élan à leur partenariat agricole en renforçant leur coopération dans les domaines de la vulgarisation agricole, du transfert de technologies et de la formation des ressources humaines. À l’occasion de la visite d’une délégation angolaise à Hanoï, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre des projets concrets visant à améliorer la productivité agricole, la sécurité alimentaire et le développement rural durable en Angola.

L’accès à la zone industrielle VSIP de Can Tho à l’intersection avec la Route nationale 80. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur des IDE de haute qualité pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance

Le Vietnam enregistre une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de l’année 2026, avec près de 25 milliards de dollars de capitaux enregistrés en cinq mois. Alors que les flux se dirigent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, les autorités et les acteurs financiers s’efforcent de mettre en place des mécanismes et des services adaptés afin d’attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de renforcer leur contribution à l’économie nationale.