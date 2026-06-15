Le Vietnam, « passerelle » stratégique pour le renforcement des relations ASEAN–Russie

Hanoï (VNA) - À l’invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le Premier ministre Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, participera au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et mènera des activités bilatérales à Kazan du 16 au 18 juin 2026. Il s’agit de la première visite officielle en Russie du Premier ministre Le Minh Hung dans ses nouvelles fonctions, illustrant l’importance que le Vietnam accorde au partenariat stratégique ASEAN-Russie.

Ce déplacement contribue à affirmer le rôle de « passerelle » du Vietnam, insufflant une nouvelle dynamique à la relation ASEAN-Russie. Établi en 1991 et élevé au rang de partenariat stratégique en 2018, le dialogue entre l’ASEAN et la Russie s’est intensifié dans tous les domaines.



La coopération en matière de politique et de sécurité s’est renforcée par le maintien des dialogues de haut niveau et la contribution active de la Russie aux mécanismes dirigés par l’ASEAN, ainsi que par des plans de lutte contre la criminalité transnationale, la cybersécurité et le trafic de drogue. Cinq sommets ont déjà été organisés en 2005, 2010, 2016, 2018 et 2021.



Sur le plan économique, les liens se consolident via des programmes de travail sur le commerce et l'investissement entre l'ASEAN et l'Union économique eurasiatique (UEE). La Russie demeure un partenaire crucial pour la sécurité énergétique et alimentaire de la région.



Pour la période 2021-2025, le taux de mise en œuvre du plan d'action ASEAN-Russie, prolongé jusqu'à la fin de 2026, a atteint 82 %. Le commerce bilatéral en 2025 s'est élevé à 17,81 milliards de dollars. Les deux parties ont convenu de finaliser prochainement le plan d'action pour 2026-2030 afin d'orienter la coopération future.



Par ailleurs, de nombreuses activités éducatives et des échanges entre les peuples ont été organisés pour renforcer la compréhension mutuelle.



Le Sommet commémoratif de Kazan se tiendra les 17 et 18 juin 2026 dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions rapides et imprévisibles. Les conflits actuels affectent la paix, la stabilité et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce cadre, l’événement vise à renforcer le partenariat stratégique, à renouveler la dynamique de coopération et à définir les orientations stratégiques ASEAN-Russie dans les piliers politique-sécurité, économique et socio-culturel.



Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, chef de la SOM ASEAN Vietnam, le sommet se concentre sur trois axes majeurs. Premièrement, un examen global du partenariat stratégique pour identifier les obstacles et proposer des mesures de percée, notamment dans la sécurité énergétique et l'intégration eurasiatique.



Deuxièmement, les dirigeants échangeront sur les questions régionales et internationales afin de consolider la confiance stratégique, faire face aux défis communs.



Troisièmement, l'adoption de documents d'orientation répondant aux besoins de développement des deux parties dans la nouvelle conjoncture est prévue.



En tant que trait d’union important, le Vietnam soutient activement l’élargissement de la coopération Russie-ASEAN. L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, souligne que le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives visant à favoriser l’implication de la Russie dans les institutions de l’ASEAN, s’appuyant sur une amitié traditionnelle solide entre les deux pays. Le Vietnam encourage le dialogue et la coopération dans le commerce, l’énergie, les technologies et la réponse aux défis de sécurité non conventionnels. Il promeut également les synergies entre l’ASEAN et l’UEE, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS.



La présence du Premier ministre Le Minh Hung à Kazan reflète la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification définie lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Elle envoie un message clair sur l'estime du Vietnam pour la confiance stratégique et la coopération efficace cultivées avec la Russie depuis des décennies.



Le pays jouera un rôle clé en tant que coordinateur des relations ASEAN-Russie pour la période 2027-2030, se préparant ainsi à façonner plus profondément leur collaboration future. Le Vietnam s’efforcera, avec les autres États membres, de promouvoir une approche pragmatique et équilibrée, en se concentrant sur les secteurs à fort potentiel tels que la transformation numérique, l’éducation, le tourisme et l’énergie. Fort de son expérience avec l'accord de libre-échange Vietnam-UEE signé en 2015, le Vietnam partagera ses acquis en matière de logistique et de connectivité des entreprises pour apporter des bénéfices concrets aux populations.



Par le dialogue constructif, le Vietnam souhaite réduire les divergences et consolider la stabilité régionale.



Enfin, l’ambassadeur vietnamien Dang Minh Khoi, conclut que cet événement déterminera les orientations stratégiques nécessaires pour insuffler un nouvel élan au partenariat ASEAN-Russie face aux complexités du monde moderne, tout en servant de plateforme d’échange sur les enjeux globaux d’intérêt commun.- VNA