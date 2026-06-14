Le Vietnam veut renforcer son rôle de pont dans le partenariat ASEAN-Russie

Hanoi (VNA) – La participation prochaine du Premier ministre Lê Minh Hung au Sommet commémoratif ASEAN-Russie, marquant le 35e anniversaire des relations de dialogue, devrait réaffirmer le rôle du Vietnam comme pont entre les deux parties et contribuer à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre l’ASEAN et la Russie, selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.



S’adressant à la presse avant le sommet, prévu à Kazan, en Russie, les 17 et 18 juin, Dang Hoàng Giang, qui dirige également la délégation vietnamienne à la Réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN, a déclaré que ce voyage revêtait une importance particulière puisqu’il s’agira de la première visite du Premier ministre Lê Minh Hung en Russie, pays ami traditionnel et partenaire stratégique global du Vietnam, dans ses nouvelles fonctions.



Cette visite témoigne de la constance de la politique étrangère vietnamienne, axée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autorenforcement, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, conformément à l’esprit du 14e Congrès national du Parti, a-t-il affirmé.



Selon le responsable, la présence du Premier ministre Lê Minh Hung témoigne également de la haute estime que le Vietnam porte au partenariat stratégique ASEAN-Russie et à l’amitié, la confiance stratégique et la coopération efficace qui unissent le Vietnam et la Russie depuis des décennies.



Dang Hoàng Giang a souligné que l’un des principaux objectifs de ce voyage est de tirer parti du rôle du Vietnam comme «pont» pour promouvoir le consensus et faire progresser les initiatives concrètes afin de donner un nouvel élan aux relations ASEAN-Russie.



Ceci revêt une importance particulière, car le Vietnam a joué un rôle clé dans la recherche d’un consensus au sein de l’ASEAN concernant la tenue de ce sommet et assumera la fonction de pays coordinateur pour les relations ASEAN-Russie pour la période 2027-2030, a-t-il précisé.



« La participation du Vietnam va au-delà de la simple présence à un sommet commémoratif. Elle constitue également une étape importante en vue d’une contribution plus profonde au façonnage de la coopération ASEAN-Russie dans les années à venir », a déclaré le responsable.



Il a précisé que le Vietnam collaborera avec d’autres pays afin de promouvoir une approche pragmatique, équilibrée et axée sur les résultats de la coopération ASEAN-Russie, en se concentrant sur des domaines présentant un potentiel important encore inexploité, tels que le commerce, la science et la technologie, la transformation numérique, la sécurité non traditionnelle, l’éducation et la formation, le tourisme, les échanges entre les peuples et, surtout, l’énergie.



Le Vietnam défendra également des initiatives très réalisables qui correspondent aux besoins de développement de l’ASEAN, aux atouts de la Russie et aux exigences du contexte international actuel.



Une autre priorité est le renforcement de la coopération entre l’ASEAN et l’ensemble de la région eurasienne, a-t-il indiqué. Premier pays de l’ASEAN à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA) en 2015, le Vietnam a acquis une expérience pratique précieuse qui pourrait être partagée pour promouvoir le commerce, l’investissement, la logistique, les chaînes d’approvisionnement et la connectivité des entreprises.



Cette coopération contribuera à garantir que les relations ASEAN-Russie apportent des avantages concrets, non seulement sur le plan politique, mais aussi pour les entreprises, les collectivités locales et les populations des deux côtés, a-t-il conclu.



Dang Hoàng Giang a ajouté que le Vietnam et d’autres pays discuteraient des questions régionales et internationales touchant à la paix, à la stabilité, à la sécurité énergétique, aux chaînes d’approvisionnement et au développement. Le Vietnam espère contribuer à renforcer la compréhension mutuelle, à réduire les divergences et à consolider la confiance entre l’ASEAN et la Russie, ainsi qu’entre les partenaires régionaux, par le dialogue et le respect du droit international.



À l’occasion du sommet, le Premier ministre Lê Minh Hung rencontrera le président russe Vladimir Poutine et le chef d’État du Tatarstan. Ces rencontres seront une occasion importante de réaffirmer l’importance que le nouveau gouvernement vietnamien accorde au développement des relations Vietnam-Russie et d’échanger des points de vue sur les grandes orientations, les domaines clés de coopération et les mesures à prendre pour lever les obstacles à la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, notamment les résultats importants de la visite en Russie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en mai 2025, et du voyage du Premier ministre de l’époque, Pham Minh Chinh, en mars 2026.



Concernant l’importance de ce sommet, Dang Hoàng Giang a déclaré qu’il se tenait dans un contexte de profonds bouleversements mondiaux et régionaux. Il a cité l’évaluation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, lors du 23e Dialogue de Shangri-La, selon laquelle le monde est confronté à trois crises fondamentales : celles liées à l’ordre international, aux modèles de développement et à la confiance stratégique.



Établies en 1991 et élevées au rang de partenariat stratégique en 2018, les relations ASEAN-Russie n’ont cessé de se développer au cours des trois dernières décennies. Se tenant près de cinq ans après le Sommet virtuel ASEAN-Russie d’octobre 2021, la prochaine réunion revêt une importance historique qui dépasse le cadre d’une simple commémoration, a-t-il déclaré.



Ce sommet devrait réaffirmer l’engagement politique de haut niveau des deux parties envers leur partenariat stratégique, témoigner du soutien de la Russie à la place centrale de l’ASEAN dans l’architecture de coopération Asie-Pacifique et démontrer la reconnaissance par l’ASEAN du rôle et de l’influence de la Russie dans la région et dans le monde.



Les dirigeants devraient examiner les progrès de la coopération bilatérale, identifier les obstacles, discuter des nouvelles priorités et proposer des mesures de percée pour renforcer une collaboration substantielle et mutuellement avantageuse dans de nombreux domaines, notamment la sécurité énergétique, et tirer parti des opportunités de renforcer la connectivité, de favoriser l’intégration et de créer de nouveaux espaces de développement pour les régions asiatique et européenne.



Ils se pencheront également sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun afin d’approfondir la compréhension mutuelle, de consolider la confiance stratégique et de répondre conjointement aux défis communs dans le respect du droit international. Par ailleurs, le sommet devrait adopter des documents clés orientant la coopération ASEAN-Russie à venir, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de développement des deux parties.



Le vice-ministre des Affaires étrangères s’est déclaré convaincu que la participation du Premier ministre Lê Minh Hung serait fructueuse et renforcerait l’image du Vietnam comme un pont proactif, responsable et fiable au sein de l’ASEAN, ainsi que comme un partenaire fidèle et sincère de la Russie. – VNA

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