Le Premier ministre Le Minh Hung participera au Sommet ASEAN-Russie

Le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à ses relations avec l'Allemagne, acteur clé en Europe et sur la scène mondiale, tout en soulignant l'importance de l'aide précieuse apportée par Berlin à l’édification et au développement socio-économique du Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines et les activités efficaces des entreprises allemandes.