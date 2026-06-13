Le Premier ministre Le Minh Hung participera au Sommet ASEAN-Russie

Hanoï (VNA) – À l'invitation du président russe, Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, participera au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie.
Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le chef du gouvernement, accompagné d’une délégation de hau rang, mènera également des activités bilatérales à Kazan, en Russie, du 16 au 18 juin 2026. - VNA
Hanoï (VNA) – À l'invitation du président russe, Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, participera au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie.