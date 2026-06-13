Politique

Un levier pour dynamiser la coopération bilatérale Vietnam – Russie

La participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et ses activités bilatérales à Kazan devraient contribuer à approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie tout en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-Russie.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung conduira une délégation vietnamienne de haut rang à Kazan, en Russie, du 16 au 18 juin, pour participer au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et mener des activités bilatérales.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné que cette visite revêtait une importance particulière, puisqu’il s’agirait de la première participation de Le Minh Hung à un sommet ASEAN-Russie en qualité de Premier ministre.

Selon le diplomate, ce sommet constituera une étape importante dans les relations entre l’ASEAN et la Russie. Il permettra de définir les orientations de coopération pour la période à venir et d’insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux parties dans un contexte international et régional en constante évolution.

L’ambassadeur a rappelé que le Vietnam soutenait activement le renforcement du partenariat stratégique ASEAN-Russie à travers le dialogue et la coopération dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, les sciences, les technologies, l’éducation, la formation et la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels. Il a estimé qu’une coopération ASEAN-Russie efficace constituerait un appui solide au développement des relations bilatérales entre le Vietnam et la Russie.

Dang Minh Khoi a également indiqué qu’il s’agirait du deuxième déplacement à l’étranger de Le Minh Hung depuis son entrée en fonction et de sa première visite en Russie, ce qui témoigne de la grande importance accordée par le Vietnam à ses relations avec ce pays, et de sa volonté d’approfondir le partenariat stratégique global bilatéral.

Selon Dang Minh Khoi, la visite offrira aux dirigeants des deux pays l’occasion d’examiner les orientations et les mesures destinées à approfondir les relations Vietnam-Russie.

Outre sa participation au Sommet ASEAN-Russie, le Premier ministre devrait avoir des échanges bilatéraux avec des responsables russes, y compris au plus haut niveau, afin de renforcer la confiance politique entre les dirigeants des deux pays, de faire le point sur la mise en œuvre des accords conclus et de promouvoir la coopération globale dans divers domaines, notamment dans le secteur de l’énergie, avec un accent particulier sur le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1, mis en œuvre sur la base de l’accord intergouvernemental signé entre les deux parties, ainsi que sur la coopération pétrolière à long terme, a indiqué l’ambassadeur.

Évoquant les relations bilatérales, Dang Minh Khoi a souligné que l’année 2026 était particulièrement dynamique, rappelant que ces deux dernières années avaient été marquées par une intensification des visites, des rencontres et des échanges téléphoniques entre les hauts dirigeants des deux pays.

Il a ajouté que la coopération en matière de défense et de sécurité continuait de se développer de manière positive, notamment avec son extension au domaine maritime.Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont retrouvé une dynamique positive, atteignant 4,77 milliards de dollars en 2025.

Il a également estimé que la signature de l’accord intergouvernemental sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 ouvrait une nouvelle étape dans la coopération énergétique ainsi que scientifique et technologique entre les deux pays.

Le diplomate a par ailleurs relevé la forte progression du tourisme grâce à l’augmentation du nombre de vols directs, prévoyant que le nombre de visiteurs russes au Vietnam pourrait dépasser un million en 2026.

Enfin, Dang Minh Khoi a estimé que les relations Vietnam-Russie disposaient de tous les atouts nécessaires pour poursuivre leur développement.

Il s’est déclaré convaincu que la visite du Premier ministre Le Minh Hung, en particulier sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, déboucherait sur des résultats concrets et contribuerait à renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun. -VNA

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