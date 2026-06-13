Politique

Hanoï accueille le deuxième Dialogue des hauts responsables Vietnam-Australie

L’Australie est l’un des partenaires majeurs du Vietnam dans de nombreux domaines, notamment la coopération au développement, l’éducation, la formation, la défense et le commerce.

Lors du deuxième Dialogue des hauts responsables Vietnam-Australie. Photo : VNA.
Lors du deuxième Dialogue des hauts responsables Vietnam-Australie. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) – Le deuxième Dialogue des hauts responsables Vietnam-Australie s’est tenu le 11 juin à Hanoï sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, et de la secrétaire adjointe du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, Michelle Chan.

Y ont participé l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, ainsi que des représentants de différents ministères et organismes des deux pays.

Lors du dialogue, Nguyen Manh Cuong a souligné que l’Australie est l’un des partenaires majeurs du Vietnam dans de nombreux domaines, notamment la coopération au développement, l’éducation, la formation, la défense et le commerce.

Michelle Chan a, pour sa part, félicité le Vietnam pour le succès du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, estimant qu’il témoignait de sa capacité à réunir dirigeants et experts de la région pour une vision commune. Elle a souligné que l’Australie est un partenaire fiable et de longue date du Vietnam et a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux parties ont examiné la mise en œuvre du Programme d’action sur la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Australie pour la période 2024-2027 et se sont félicitées du développement positif des relations bilatérales, marqué par le renforcement de la confiance politique et la multiplication des échanges à tous les niveaux.

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Délégués des deux pays lors de l'événement. Photo : VNA.


Elles se sont félicitées du fait que 96 % des actions de coopération prévues dans le Programme d’action aient déjà été achevées ou progressent conformément au calendrier établi. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 14 milliards de dollars en 2025. Les deux pays ont également organisé avec succès l’événement « Rencontre avec l’Australie 2026 » en mai dernier.

L’Australie demeure par ailleurs l’un des principaux partenaires de développement du Vietnam, avec une aide annuelle moyenne de plus de 96 millions de dollars australiens, principalement consacrée aux transitions verte, numérique et énergétique, ainsi qu’à l’innovation et au développement de l’écosystème des start-up...

Le Vietnam et l’Australie ont convenu de coordonner étroitement les prochaines activités de haut niveau et de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines tels que la défense, la sécurité, le commerce, les technologies et les échanges entre les peuples.

Face aux incertitudes et aux défis de l’économie régionale et mondiale, les deux parties ont souligné l’importance d’une coopération renforcée pour consolider leur résilience et leur autonomie économiques, scientifiques et technologiques, notamment dans les secteurs des technologies et des minerais stratégiques. Le Vietnam a salué la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040 ainsi que l’augmentation des investissements australiens dans la finance verte et l’adaptation au changement climatique.

Les deux parties ont en outre décidé d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de renforcement de la connectivité économique et d’examiner les moyens de renforcer davantage la coopération technologique entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux, de promouvoir le dialogue, de consolider la confiance et la primauté du droit, de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et de contribuer à l’édification d’une région pacifique, stable, coopérative, inclusive et tournée vers un développement durable.

Enfin, elles ont réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la sécurité, la sûreté de navigation et de survol, et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). - VNA

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