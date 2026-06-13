Politique

Dong Nai appelée à exploiter pleinement ses atouts pour accélérer son développement

Saluant les résultats obtenus par Dong Nai, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que Dong Nai dispose d’atouts majeurs.

Le Premier ministre Le Minh Hung travaille avec la permanence du Comité du Parti de Dong Nai. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung travaille avec la permanence du Comité du Parti de Dong Nai. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) – Le 13 juin, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de Dong Nai sur le développement socio-économique.

Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut régional (GRDP) de Dong Nai a progressé de 9,76 % en glissement annuel, plaçant la ville parmi les localités affichant les plus fortes croissances du pays.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, les recettes budgétaires ont dépassé 50.400 milliards de dongs, soit 50 % des prévisions annuelles. Le décaissement des investissements publics a atteint 6.771,6 milliards de dongs, représentant 26,15 % du plan fixé. L’indice de la production industrielle (IIP) a progressé de 13,59 %, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) se sont élevés à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 10,6 %.

Le Premier ministre a salué les efforts et les résultats obtenus par les autorités et la population de Dong Nai, notamment au cours de la première année de fonctionnement selon le nouveau modèle d’administration urbaine, contribuant ainsi au développement général du pays.

Il a toutefois souligné que Dong Nai reste confrontée à plusieurs défis : une croissance inférieure aux objectifs fixés, un décaissement des investissements publics encore limité et un développement insuffisant des nouveaux moteurs de croissance tels que la logistique, la ville aéroportuaire, les industries de haute technologie, l’économie numérique et l’innovation.

Selon lui, Dong Nai dispose d’atouts majeurs grâce à son vaste réseau de zones industrielles, à sa position stratégique dans la région du Sud-Est et, surtout, au projet de l’aéroport international de Long Thanh. Cependant, ces avantages ne sont pas encore pleinement exploités.

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Le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués de Dong Nai. Photo: VNA


Le chef du gouvernement a demandé à la ville de mettre en œuvre avec détermination les mesures nécessaires pour atteindre une croissance annuelle d’au moins 10 %.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir le développement du secteur privé afin qu’il participe davantage aux chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales et devienne un moteur important de la croissance locale.

Le Premier ministre a particulièrement souligné l’importance d’accélérer le décaissement des investissements publics, avec l’objectif de réaliser 50 % du plan annuel au cours du premier semestre et de décaisser la totalité des fonds alloués en 2026.

Il a réaffirmé que la mise en service de l’aéroport international de Long Thanh d’ici à la fin de 2026 constitue la priorité absolue et ne doit subir aucun retard.

Parallèlement, Dong Nai doit accélérer la réalisation des infrastructures stratégiques, notamment les autoroutes Bien Hoa–Vung Tau et Gia Nghia–Chon Thanh, les rocades 3 et 4 de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que les projets directement reliés à l’aéroport de Long Thanh.

Le chef du gouvernement a également demandé à la ville de mettre en œuvre de manière concrète et efficace la Résolution 57 du Bureau politique et de développer des secteurs technologiques stratégiques tels que l’intelligence artificielle, le big data, les semi-conducteurs, la robotique, l’automatisation et les technologies aérospatiales.

Enfin, il a souligné l’importance de poursuivre les politiques de protection sociale, d’améliorer les services de santé et d’éducation, de protéger l’environnement et les ressources en eau, tout en garantissant la défense, la sécurité et l’ordre social.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement et les ministères continueraient d’accompagner Dong Nai dans la mise en œuvre de ses missions et dans la résolution rapide des difficultés rencontrées. -VNA

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