Culture-Sports

Sept médailles pour le Vietnam aux Mondiaux d’échecs handisport

Le Vietnam a marqué les esprits aux Mondiaux d’échecs handisport 2026 en Espagne, repartant avec sept médailles dont quatre d'or.

Un représentant du Comité d'organisation et la joueuse d'échecs Tran Thi Bich Thuy lors de la cérémonie de remise des médailles. Photo : hanoimoi.vn
Un représentant du Comité d'organisation et la joueuse d'échecs Tran Thi Bich Thuy lors de la cérémonie de remise des médailles. Photo : hanoimoi.vn

Guardamar (VNA) – La sélection vietnamienne a brillé lors du 25e Championnat du monde individuel d’échecs pour personnes handicapées physiques (IPCA 2026), disputé à Guardamar, en Espagne, en remportant quatre médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, selon l’Autorité des sports du Vietnam.

Organisée du 1er au 13 juin, la compétition a réuni plus de 70 joueurs de 18 pays et territoires. Le Vietnam était représenté par Doan Thu Huyen et Tran Thi Bich Thuy, accompagnées de leur entraîneur Bui Quang Vu.

La grande figure de la délégation vietnamienne a été Tran Thi Bich Thuy. Engagée dans la catégorie féminine en fauteuil roulant, elle a remporté les titres en échecs classiques, rapides et blitz, offrant ainsi trois médailles d’or à son équipe.

Elle s’est également illustrée dans la catégorie féminine open en décrochant deux médailles d’argent, en classique et en blitz, ainsi qu’une médaille de bronze en échecs rapides.

De son côté, Doan Thu Huyen a signé une belle performance avec sept victoires en neuf parties, s’adjugeant la médaille d’or en échecs rapides dans la catégorie féminine open.

Selon l’entraîneur Bui Quang Vu, ces résultats récompensent les efforts de préparation et la détermination des joueuses vietnamiennes. Ce succès confirme les progrès du Vietnam et sa place grandissante sur la scène internationale des échecs handisport. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #échecs #échecs handisport
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