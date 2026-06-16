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Près de 40.000 photographies de l’EFEO révèlent un précieux patrimoine documentaire

Réunis à Hanoï lors d’un colloque scientifique international, des chercheurs vietnamiens et étrangers ont souligné la valeur historique, scientifique et culturelle exceptionnelle de la collection photographique de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Riche de près de 40.000 clichés réalisés entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, ce fonds documentaire pourrait constituer un candidat de premier plan à une inscription au registre du patrimoine documentaire mondial de l’UNESCO.

Colloque scientifique international intitulé « Collection photographique de l’EFEO : un potentiel patrimonial ». Photo: VNA
Colloque scientifique international intitulé « Collection photographique de l’EFEO : un potentiel patrimonial ». Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L’Académie des sciences sociales du Vietnam, en coopération avec l’École française d’Extrême-Orient à Paris (EFEO) et le bureau de l’UNESCO à Hanoï, a organisé le 15 juin un colloque scientifique international intitulé « Collection photographique de l’EFEO : un potentiel patrimonial ».

L’événement visait à approfondir les recherches sur ce fonds documentaire exceptionnel et à mettre davantage en lumière sa valeur historique, scientifique et culturelle, dans la perspective d’une éventuelle reconnaissance par l’UNESCO au titre du patrimoine documentaire mondial.

Dans son discours d’ouverture, Dang Xuan Thanh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam et vice-président du Comité national vietnamien pour l’UNESCO, a rappelé que les photographies de l’EFEO ont constitué, tout au long du 20e siècle, une source documentaire de référence pour l’archéologie, la conservation du patrimoine, les études ethnographiques ainsi que les recherches architecturales.

Selon lui, au-delà de leur intérêt scientifique immédiat, ces archives ont également contribué à constituer une base de connaissances essentielle pour l’élaboration de plusieurs dossiers de candidature au patrimoine mondial au Vietnam.

Fruit de la coopération entre l’EFEO à Paris et l’Institut d’information en sciences sociales relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, la collection a déjà fait l’objet d’un important programme de numérisation. Les documents sont désormais accessibles via une plateforme numérique commune, permettant à la communauté scientifique internationale et au grand public d’y accéder plus facilement.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les objectifs du programme « Mémoire du monde » de l’UNESCO, qui vise à préserver, numériser, diffuser et internationaliser les ressources documentaires d’importance historique. Elle constitue également une étape préliminaire dans la préparation d’un dossier de candidature destiné à faire reconnaître la collection photographique de l’EFEO comme patrimoine documentaire mondial.

Pour sa part, Jonathan Wallace Baker, représentant en chef du bureau de l’UNESCO à Hanoï, a indiqué que la collection conservée à l’Institut d’information en sciences sociales comprend près de 40.000 photographies réalisées entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.

Ces clichés sont le fruit des travaux de terrain menés par plusieurs générations de chercheurs de l’EFEO. Ils offrent un témoignage particulièrement riche et authentique sur la diversité culturelle, sociale, historique et architecturale du Vietnam ainsi que de l’ensemble de l’Indochine de l’époque.

Les spécialistes réunis lors du colloque ont souligné le caractère unique et l’intégrité remarquable de cette collection. Ses documents constituent aujourd’hui une source de référence irremplaçable pour les études historiques et patrimoniales, tout en apportant des éléments précieux pour la compréhension des transformations sociales et culturelles de la région.

Jonathan Wallace Baker a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de préservation et de valorisation de ce patrimoine documentaire. Il a notamment recommandé de renforcer les dispositifs de conservation professionnelle, d’améliorer la documentation des archives, de garantir un stockage numérique durable et de mettre en place des politiques d’accès responsables. Selon lui, ces mesures sont indispensables pour préserver l’authenticité des documents, assurer leur accessibilité à long terme et transmettre leur valeur aux générations futures.

Le responsable onusien a également réaffirmé l’engagement de l’UNESCO à poursuivre sa coopération avec le Vietnam, la France et les partenaires de la région Asie-Pacifique afin de soutenir la sauvegarde du patrimoine documentaire, de promouvoir les objectifs du programme « Mémoire du monde » et d’encourager le dialogue autour des patrimoines documentaires partagés.

Le colloque s’est articulé autour de deux grandes thématiques : la valeur historique et culturelle de la collection photographique de l’EFEO, puis son potentiel en tant que futur patrimoine documentaire reconnu par l’UNESCO.

Les participants ont examiné les défis croissants auxquels est confrontée la préservation des archives à l’échelle mondiale, tout en mettant en avant l’importance d’investir davantage dans la conservation, l’élargissement de l’accès du public et le renforcement de la coopération internationale.

En marge des travaux, les délégués ont visité l’exposition intitulée « Patrimoine documentaire de l’EFEO : des empreintes de l’histoire aux valeurs contemporaines », offrant un aperçu concret de la richesse documentaire et de la portée culturelle de cette collection exceptionnelle. -VNA

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