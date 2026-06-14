Culture-Sports

Le duo français de pop alternative Ojos en tournée exceptionnelle au Vietnam en juin

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam
Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam

Hanoi (VNA) – Le groupe de pop alternative français Ojos s’apprête à présenter son expérience de performance live immersive au Vietnam en ce mois-ci, avec une tournée dans quatre villes mêlant musique électronique, narration visuelle et espaces de performance non conventionnels.

Ojos, composé d’Élodie Charmensat et de Hadrien Perretant, s’est imposé comme l’un des visages remarqués de la pop contemporaine française. Sa musique explore les émotions contrastées de la jeunesse, de l’amour, du passage à l’âge adulte et du désir d’émancipation.

Avant de se produire au Vietnam, le duo a donné une centaine de concerts à travers l’Europe, mêlant avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Ce qui distingue Ojos, c’est non seulement sa musique, mais aussi son approche de la scène. Issus du monde de l’architecture, les deux artistes conçoivent l’espace scénique comme un lieu d’expression artistique ouvert où son, lumière et interaction avec le public se conjuguent pour créer une expérience multisensorielle.

Sur scène, Ojos transforme les émotions intérieures en une expérience vivante et immersive. Les textures électroniques, la voix chargée d’émotion et l’énergie du live créent un espace où le public ne se contente pas d’écouter la musique, mais la ressent à travers chaque rythme et chaque mouvement.

Considérés comme l’un des moments les plus marquants de la carrière du groupe, leur premier album "Oui Futur", ainsi que des titres emblématiques tels que "Libre" et "Rien à faire", seront présentés sur scène au Vietnam en ce mois-ci.

La tournée débute au Festival de Huê le 15 juin avec un concert gratuit sur une scène flottante le long de la rivière des Parfums. Le lendemain, Ojos se produira à l’Université Duy Tân de Dà Nang, offrant au public un cadre universitaire ouvert et convivial.

Le 18 juin, le duo sera au Studio Créatif Phô Bên Dôi de Dà Lat, proposant au public un aperçu de leur approche scénique expérimentale. La dernière étape aura lieu à Hô Chi Minh-Ville le 20 juin au Café des Stagiaires, où la musique électronique se mêlera à l’atmosphère d’un lieu culturel urbain.

Cet itinéraire de quatre villes illustre une tendance croissante chez les artistes européens indépendants qui délaissent les salles de concert traditionnelles au profit d’espaces ouverts et communautaires.

Pour Ojos, chaque lieu fait partie intégrante de l’expérience artistique, permettant au public d’interagir avec la musique de différentes manières selon l’environnement.

En important leur concept de performance immersive au Vietnam, le duo français espère créer une série de rencontres uniques où la musique, l’espace et l’interaction avec le public se conjuguent pour former une seule œuvre artistique. – VNA

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#groupe de pop alternative français Ojos #Élodie Charmensat #Hadrien Perretant #Festival de Huê 2026
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