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Les échanges culturels rapprochent les traditions vietnamiennes du public japonais

Un programme culturel Vietnam-Japon intitulé "Parfum et beauté du Vietnam : Honorer la culture vietnamienne dans le courant mondial" s'est tenu à Higashi Osaka, au Japon, dimanche 14 juin, contribuant à promouvoir l'identité culturelle vietnamienne et à renforcer les échanges entre les peuples des deux pays.

La représentation "Cô dôi Thuong Ngàn" sur la déesse-mère des monts et forêts, au programme d’échange culturel et artistique «Huong sac Viêt Nam» (Parfum et beauté du Vietnam). Photo: VNA
La représentation "Cô dôi Thuong Ngàn" sur la déesse-mère des monts et forêts, au programme d’échange culturel et artistique «Huong sac Viêt Nam» (Parfum et beauté du Vietnam). Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le programme d’échange culturel et artistique «Huong sac Viêt Nam» (Parfum et beauté du Vietnam) s’est tenu dimanche 14 juin au Japon, réunissant des responsables, des artistes et des membres des communautés vietnamienne et japonaise pour célébrer le patrimoine culturel et l’amitié.

Le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyên Truong Son, le président de l’Association d’amitié Japon-Vietnam, Sakai Norihiro, le professeur-docteur honoraire, artiste Chu Bao Quê, secrétaire général adjoint de la Fédération vietnamienne des associations UNESCO et détenteur d’un record du monde, ainsi que des artistes des deux pays et des membres de la communauté vietnamienne au Japon, ont assisté à l’événement.

S’exprimant lors de la cérémonie, le consul général Nguyên Truong Son a déclaré que le programme constituait une plateforme précieuse pour présenter et promouvoir le riche patrimoine culturel vietnamien auprès du public international, tout en renforçant la solidarité au sein de la communauté vietnamienne au Japon et en favorisant les liens avec leurs racines.

Le diplomate s’est félicité de la participation d’artistes vietnamiens de renom, dont les prestations ont permis de mieux faire connaître les valeurs culturelles traditionnelles aux Vietnamiens de l’étranger et de renforcer leurs liens affectifs avec leur patrie.

Lê Thuong, présidente de l’Association vietnamienne de la région du Kansai et responsable du comité d’organisation, a souligné que la culture est l’âme d’une nation et un lien essentiel qui unit les Vietnamiens de l’étranger à leur langue, à leurs traditions et à leur identité culturelle.

À l’ère de la mondialisation, la préservation des valeurs culturelles vietnamiennes contribue non seulement à maintenir la cohésion des communautés à l’étranger, mais aussi à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des partenaires internationaux, a-t-elle déclaré.

Les organisateurs ont décrit le programme comme bien plus qu’une simple représentation artistique : un véritable espace culturel où les traditions vietnamiennes peuvent être préservées, mises en valeur et transmises aux générations futures.

Le programme a également offert à la communauté vietnamienne du Japon l’occasion de réfléchir aux efforts déployés pour maintenir la langue, la culture et les traditions vietnamiennes tout en vivant à l’étranger.

Le secrétaire général adjoint de la Fédération vietnamienne des associations UNESCO, Chu Bao Quê, a insisté sur le fait que la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles sont une responsabilité partagée par tous les Vietnamiens, au pays comme à l’étranger.

Il a souligné que les trésors culturels vietnamiens, tels que les chants populaires Quan Ho, les estampes de Dông Hô et d’autres formes d’art traditionnelles, bénéficient d’une reconnaissance internationale croissante, témoignant de la vitalité du patrimoine culturel national.

Le professeur et artiste Chu Bao Quê s’est dit convaincu que la communauté vietnamienne au Japon continuerait de jouer un rôle actif d’ambassadrice culturelle et de tisser des liens d’amitié entre les deux pays.

L’un des moments forts du programme de cette année a été la projection du documentaire «Nguoi giu hôn di san» (Les gardiens du patrimoine), lauréat du Lotus d’or en 2025. Ce film raconte l’histoire des personnes dévouées à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam et transmet le message que le patrimoine ne peut perdurer que si les générations successives le chérissent, le protègent et le promeuvent.

Le public d’Osaka a également pu assister à différents spectacles traditionnels. À travers la musique, les contes et des activités d’échange culturel, le programme a contribué à renforcer le sentiment de fierté nationale chez les Vietnamiens de l’étranger, tout en offrant au public japonais une meilleure compréhension d’un Vietnam riche de traditions, d’une identité culturelle forte et d’aspirations pour l’avenir.

L’événement s’est conclu dans une ambiance chaleureuse et émouvante, laissant une impression durable sur les participants, les artistes, les membres de la communauté vietnamienne et les amis japonais. – VNA

#Parfum et beauté du Vietnam #la culture vietnamienne dans le courant mondial
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