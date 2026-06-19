Ouverture de la Fête nationale de la presse 2026 à Hai Phong

Hai Phong (VNA) – La Fête nationale de la presse 2026 s’est ouverte le 19 juin à Hai Phong sous le thème « Presse vietnamienne : fidélité, créativité et responsabilité dans la nouvelle ère ».



Lors de la cérémonie d’ouverture, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a souligné qu’au cours de plus d’un siècle d’existence, la presse révolutionnaire vietnamienne avait toujours accompagné la cause du Parti ainsi que les luttes pour l’indépendance, la défense et l’édification du pays.



Ces dernières années, la presse vietnamienne s’est profondément transformée, avec la rationalisation de son organisation et l’accélération de la transformation numérique, a-t-il affirmé.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA



Afin que la presse révolutionnaire demeure une force de premier plan au service du développement national, Trinh Van Quyet a appelé les journalistes à rester proches de la réalité, à préserver leur engagement envers la Patrie, le peuple, la Patrie et la cause révolutionnaire, tout en innovant constamment et en maîtrisant les nouvelles technologies.



Selon lui, la presse doit continuer à jouer son rôle de moteur du développement et contribuer à orienter positivement la société.



Pour sa part, Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti, vice-chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, rédacteur en chef du journal Nhan Dan et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a affirmé que la Fête nationale de la presse 2026 constituait un grand rendez-vous de la profession, organisé à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).



Selon lui, cette édition offre un panorama vivant du développement de la presse vietnamienne.



L’événement comprend un espace d’exposition d’images, documents, objets et technologies, outre un Forum national de la presse, avec onze séances de discussion consacrées à différents sujets et plusieurs autres activités.

Trinh Van Quyet visite le stand de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA



Le Quoc Minh a souligné que la Fête nationale de la presse 2026 était non seulement l’occasion de mettre à l’honneur les réalisations de la presse vietnamienne, mais aussi un espace d’échanges et de rapprochement entre les journalistes et le public. -VNA