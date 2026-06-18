Société

Le Vietnam et la Russie approfondissent leur partenariat

À l’occasion de la Journée de la Russie, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont souligné l’importance des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Fédération de Russie, tout en réaffirmant leur volonté de contribuer au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

La célébration de la Journée de la Russie à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
La célébration de la Journée de la Russie à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville attache une importance particulière aux relations d’amitié et de coopération avec la Fédération de Russie ainsi qu’avec les collectivités territoriales, institutions, organisations et entreprises russes.

C’est ce qu’a affirmé Nguyên Lôc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, lors de la célébration de la Journée de la Russie organisée dans la soirée du 17 juin par le Consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville.

À l’occasion du 36e anniversaire de la Journée de la Russie (12 juin 1990 – 12 juin 2026), Nguyên Lôc Ha a rappelé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considéraient l’ancienne Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui comme un ami sincère, fidèle et digne de confiance.

Selon lui, les relations entre le Vietnam et la Russie constituent une amitié traditionnelle et un partenariat stratégique global éprouvés par le temps. Malgré les évolutions de la situation internationale, cette relation a su préserver sa solidité et son dynamisme, tout en continuant à se développer dans de nombreux domaines.

Nguyên Lôc Ha a souligné que le peuple vietnamien garde une profonde gratitude pour le soutien précieux apporté autrefois par l’Union soviétique et aujourd’hui par la Russie à la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays ainsi qu’à l’œuvre d’édification, de défense et de développement du Vietnam.

Les relations bilatérales continuent de se développer de manière positive dans de nombreux domaine, notamment la politique étrangère, la défense et la sécurité, l’énergie, le pétrole et le gaz, le commerce, l’investissement, la science et la technologie, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme ainsi que les échanges entre les peuples.

Nguyên Lôc Ha a également indiqué que Hô Chi Minh-Ville entretient des relations de jumelage avec neuf collectivités territoriales russes. Ces dernières années, les échanges de délégations et les contacts bilatéraux se sont maintenus à un rythme régulier, tandis que la coopération concrète a été renforcée, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie, des transports, du tourisme et du commerce.

Il a affirmé que la métropole du Sud souhaite continuer à contribuer activement à l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie, dans l’intérêt des peuples des deux pays et au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité de chaque nation ainsi que de la région.

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Timur Sadykov, consul général de la Russie à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la cérémonie, Timur Sadykov, consul général de la Russie à Hô Chi Minh-Ville, a rappelé la signification historique du 12 juin dans la Russie contemporaine. Il a souligné que la Russie et le Vietnam étaient unis par des liens historiques particulièrement étroite, fondée sur des valeurs communes telles que l’amour de la Patrie, le respect du peuple, l’honneur et la dignité.

Le diplomate russe a souligné que les deux peuples partagent une même compréhension de l’importance du patriotisme, source d’inspiration pour les réalisations, la créativité et les succès. Ils accordent également une grande valeur à la liberté et à l’indépendance et demeurent prêts à se soutenir mutuellement dans les périodes difficiles.

Timur Sadykov a enfin affirmé que, malgré les turbulences de la politique mondiale, la Russie demeure convaincue de la détermination constante des dirigeants des deux pays à préserver non seulement leur partenariat stratégique, mais aussi leurs liens fraternels. Citant le président russe, Vladimir Poutine, il a rappelé que les relations russo-vietnamiennes, fondées sur une solide tradition d’amitié et une coopération mutuellement bénéfique, ont toujours servi et continueront de servir les intérêts fondamentaux des peuples des deux nations. -VNA

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