Société

Quand les villages de métiers traditionnels rencontrent la création contemporaine

À travers la campagne « Développement de l’artisanat contemporain fondé sur le patrimoine des villages de métiers de Hanoï », la capitale vietnamienne entend favoriser les synergies entre artisans, designers et entreprises. L’initiative vise à valoriser le riche héritage artisanal local tout en stimulant l’innovation, le tourisme culturel et les industries créatives.

Un artisan du village de Chuong, spécialisé dans la fabrication de chapeaux coniques, fait la démonstration de son savoir-faire au marché créatif «Kết duyên Sáng tạo». Photo : VNA
Un artisan du village de Chuong, spécialisé dans la fabrication de chapeaux coniques, fait la démonstration de son savoir-faire au marché créatif «Kết duyên Sáng tạo». Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La campagne « Développement de l’artisanat contemporain fondé sur le patrimoine des villages de métiers de Hanoï », dont l’événement inaugural est le marché créatif « Kết duyên Sáng tạo » (« Rencontres créatives »), organisé les 13 et 14 juin au Vincom Mega Mall Royal City, a attiré un large public composé d’habitants et de visiteurs.


Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2026, avec la participation de nombreuses entreprises, universités et acteurs de la communauté créative de la capitale.

Conçu comme un espace de rencontre, d’échange et de co-création, le marché permet aux artisans et aux villages de métiers de présenter leurs savoir-faire, leurs matériaux et leurs produits emblématiques. Il offre également aux designers, artistes et entreprises l’opportunité de nouer des partenariats en vue de développer de nouvelles créations.

L’un des temps forts de l’événement est l’activité “Mời Trầu & Giao Duyên” (Invitation au bétel et rencontre créative), qui favorise des échanges directs entre artisans et designers autour des idées, des matériaux et des perspectives de coopération. Les visiteurs peuvent également découvrir des stands d’artisanat, participer à des ateliers pratiques, explorer les procédés de fabrication traditionnels et s’informer sur des projets de design inspirés du patrimoine vietnamien.

Autre rendez-vous marquant, la table ronde « Réimaginer les souvenirs du Vietnam » réunit des spécialistes du patrimoine, du design, de l’artisanat et des industries culturelles afin de réfléchir à la création de produits-souvenirs capables de refléter l’identité culturelle vietnamienne tout en répondant aux attentes du marché contemporain.

À cette occasion, les organisateurs ont également lancé un appel à projets de co-création destiné aux artisans, villages de métiers, designers et artistes. Les dix initiatives jugées les plus prometteuses bénéficieront d’un soutien financier pour le développement de leurs produits, d’un accompagnement technique pendant quatre mois ainsi que d’une assistance en matière de commercialisation et de communication.

Présente au marché créatif, l’artisane Ta Thu Hương, du village de fabrication de chapeaux coniques de Chuông (district de Thanh Oai, Hanoï), a indiqué que sa famille perpétuait ce métier depuis trois générations. Elle espère que le Festival du design créatif de Hanoï permettra aux designers de collaborer avec les artisans afin de développer des modèles plus variés et innovants.

Selon elle, les villages de métiers souhaitent également diversifier leurs canaux de distribution grâce au commerce électronique et au tourisme expérientiel. L’accueil des visiteurs et la découverte des processus de fabrication constituent, à ses yeux, une voie prometteuse pour assurer un développement durable tout en élargissant leur clientèle.

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Des visiteurs étrangers sont séduits par les masques artisanaux du marché créatif «Kết duyên Sáng tạo». Photo : VNA



Outre le marché créatif, la campagne comprend trois autres activités majeures : le camp interdisciplinaire de création « Re – Renaissance des villages de métiers », destiné aux étudiants universitaires ; le concours de création patrimoniale « Sur les traces de la communauté » 2026 ; et le concours de design de bijoux « Trân Bảo Việt Nam », inspiré du patrimoine culturel matériel et immatériel du Vietnam.

À l’occasion de l’ouverture du marché, les organisateurs ont aussi officiellement lancé le programme « Open Call », invitant la communauté créative à participer au développement d’un écosystème durable reliant artisans, designers, établissements d’enseignement, entreprises et autorités publiques.

Selon le comité d’organisation, Hanoï compte actuellement environ 1 350 villages pratiquant un métier artisanal, dont plus de 300 bénéficient d’une reconnaissance officielle.- VNA

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