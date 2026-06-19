Le Vietnam forme ses Casques bleus à l'évacuation médicale aérienne avec le soutien de l'Australie

Hanoï (VNA) - Le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, relevant du ministère de la Défense, a inauguré le 15 juin à Hanoï une session de formation consacrée à l’évacuation médicale aérienne, organisée au profit de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 avec le soutien de l’Australie.

Prévue du 13 au 22 juin 2026, cette formation vise à doter les membres de l’équipe d’évacuation médicale aérienne (AMET) de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8, en préparation de leur déploiement au Soudan du Sud, ainsi que d’autres personnels concernés, des connaissances et compétences essentielles à l’accomplissement de leurs missions dans un environnement opérationnel complexe.

Selon le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, le programme réunit six instructeurs de l'École de santé des forces de défense australiennes ainsi que plusieurs formateurs vietnamiens ayant déjà participé aux équipes AMET des précédents hôpitaux de campagne déployés dans les missions onusiennes et rentrés au pays après l’accomplissement de leur mandat.

La formation rassemble 32 stagiaires issus de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8, de l’Hôpital de campagne de niveau 1 relevant de l’Unité du génie n°5, de l’équipe AMET de l’Hôpital militaire central 108 et de l’Hôpital militaire 175. Pour la première fois, dix fonctionnaires et agents engagés dans les opérations de maintien de la paix sous l’autorité du ministère de la Sécurité publique participent également à cette session.

Le commandant David NgoThanh, attaché adjoint de défense de l’Australie au Vietnam, a souligné l’importance stratégique de l’évacuation médicale aérienne dans les opérations des missions internationales. Selon lui, cette capacité joue un rôle essentiel non seulement dans le soutien aux activités des missions de maintien de la paix, mais également dans les opérations humanitaires, la réponse aux catastrophes et la protection du personnel déployé dans des zones isolées ou à haut risque.

Tout au long de la formation, les participants suivront un programme combinant enseignements théoriques et exercices pratiques. Les modules porteront notamment sur la stabilisation des patients, les procédures d’évacuation d’urgence, la coordination interservices ainsi que l’application des normes et protocoles internationaux en vigueur.

Les stagiaires recevront également une formation approfondie sur les principes généraux de l’évacuation médicale aérienne conformément aux standards des Nations unies, les règles de sécurité, les procédures de prise en charge et de transfert des patients, les premiers secours, les communications opérationnelles, la gestion des dossiers médicaux, les procédures de transfert par voie aérienne ainsi que les mécanismes de commandement, de contrôle et de coordination des opérations.

Une place importante sera accordée aux exercices de terrain. Les participants s’entraîneront notamment au transfert de blessés, à l’embarquement et au débarquement de patients à bord d’hélicoptères ainsi qu’à la gestion de différents scénarios opérationnels simulés. Ces exercices mobiliseront un hélicoptère Mi-17 en conditions réelles de fonctionnement, des ambulances et divers équipements spécialisés d’évacuation médicale aérienne.

Au-delà de l’acquisition de compétences techniques, cette formation offrira aux participants l’opportunité de bénéficier du retour d’expérience d’instructeurs ayant servi dans les missions de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud.-VNA

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