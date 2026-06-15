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Les abonnements mobiles non vérifiés suspendus des services d’appels dès le 15 juin

Les chiffres préliminaires indiquent que plus de 93 millions de numéros de téléphone mobile avaient fait l’objet d’une vérification d’identité complète au matin du 15 juin, tandis que plus de 2 millions de numéros ont été identifiés comme n’étant pas utilisés par leurs propriétaires enregistrés. Environ 18 millions d’abonnements n’avaient pas encore confirmé leur statut et ont donc vu leurs appels et SMS sortants suspendus.

Photo d’illustration : Viettel Telecom
Photo d’illustration : Viettel Telecom

Hanoi (VNA) - Environ 18 millions d’abonnements mobiles n’ayant pas encore effectué la vérification d’identité obligatoire ont vu leurs services d’appels et de SMS sortants suspendus le 15 juin, selon les données préliminaires des opérateurs de télécommunications, alors que le Vietnam commence à appliquer une nouvelle réglementation sur la gestion des abonnés.

Conformément à la circulaire n° 08/2026/TT-BKHCN, les opérateurs mobiles sont tenus de restreindre les services unidirectionnels pour les abonnés n’ayant pas confirmé leurs informations de propriété. Cette mesure constitue la première étape d’une feuille de route visant à améliorer la gestion des abonnés et à prévenir l’utilisation abusive de cartes SIM non enregistrées.

Les chiffres préliminaires montrent que plus de 93 millions de numéros de téléphone mobile avaient fait l’objet d’une vérification de propriété au matin du 15 juin, tandis que plus de 2 millions de numéros ont été identifiés comme n’étant pas utilisés par leurs propriétaires enregistrés. Environ 18 millions d’abonnements n’avaient pas encore confirmé leur statut et ont donc subi la suspension des appels et SMS sortants.

Parmi les abonnements non vérifiés, environ 10 millions sont susceptibles d’être inactifs ou non utilisés.

Chez les principaux opérateurs, plus de 8 millions d’abonnements ont été concernés par la suspension chez Viettel et VinaPhone seulement.

Selon Viettel Telecom, plus de 5 millions d’abonnements mobiles n’ayant pas terminé leur vérification ont été privés d’appels et de SMS sortants à partir de minuit le 15 juin. L’opérateur a indiqué que les clients pouvaient rétablir rapidement leurs services en vérifiant leurs informations via l’application My Viettel, la plateforme Viettel Tammi ou la plateforme nationale d’identité numérique VNeID.

Les clients peuvent également effectuer la procédure en personne dans environ 50 000 points de vérification répartis dans tout le pays, notamment les boutiques Viettel, les agents agréés et les chaînes de magasins partenaires. Viettel a indiqué avoir maintenu l’intégralité de ses effectifs dans ses centres de service et ses équipes d’assistance mobile à travers le pays. Une ligne d’assistance téléphonique dédiée aux personnes âgées et aux personnes handicapées reste disponible, avec une assistance à domicile si nécessaire.

VinaPhone a également commencé à suspendre les appels sortants pour près de 3 millions d’abonnements non vérifiés à compter du 15 juin à 9 h. Les clients peuvent vérifier leurs informations en ligne via l’application My VNPT ou via VNeID pour ceux qui disposent d’un compte d’identification électronique de niveau 2. Les services de vérification sont également disponibles dans les boutiques VinaPhone et les agences VNPT à travers le pays.

Conformément à la réglementation, les abonnés dont les appels sortants ont été suspendus disposent de 60 jours supplémentaires, soit jusqu’au 15 août, pour effectuer la vérification.

Les opérateurs de télécommunications ont exhorté leurs clients à effectuer la vérification rapidement, les avertissant que des interruptions de service pourraient affecter l’accès aux codes OTP bancaires, aux transactions de portefeuilles électroniques, aux services publics en ligne et aux activités commerciales.

L’impact pourrait être particulièrement important pour les petites entreprises, les vendeurs en ligne et les travailleurs qui utilisent leur téléphone mobile pour communiquer avec leurs clients et effectuer des transactions.

Les opérateurs ont souligné que les services seront rétablis immédiatement une fois la vérification effectuée, sans que les clients aient à attendre une date limite ultérieure. Ils ont encouragé les abonnés concernés à finaliser la procédure au plus vite afin d’éviter des perturbations prolongées. – VNA

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