Société

La présidente du FPV adresse ses félicitations à l'occasion du Grand Festival Tam Hop du bouddhisme Tu An Hieu Nghia

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, a adressé une lettre de félicitations aux dignitaires et aux fidèles du bouddhisme Tu An Hieu Nghia à l'occasion du Grand Festival Tam Hop 2026.

Nguyễn Thị Vân Hà
Pagode Tam Buu Phi Lai du bouddhisme Tu An Hieu Nghia dans la commune de Ba Chuc, province d'An Giang. (Photo : thanhnien.vn)
Pagode Tam Buu Phi Lai du bouddhisme Tu An Hieu Nghia dans la commune de Ba Chuc, province d'An Giang. (Photo : thanhnien.vn)



Hanoï, 15 juin (VNA) – La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, a adressé une lettre de félicitations aux dignitaires et aux fidèles du bouddhisme Tu An Hieu Nghia à l'occasion du Grand Festival Tam Hop 2026.

Le bouddhisme Tu An Hieu Nghia est une religion autochtone du Vietnam, fondée sur le principe du remboursement des Quatre Grandes Dettes de Gratitude : la gratitude envers les ancêtres et les parents, la nation, les trois trésors du bouddhisme, et le prochain et l'humanité. Cette religion prône la piété filiale, le patriotisme, la compassion, la solidarité communautaire et la responsabilité envers la patrie et la nation. Ces valeurs nobles enrichissent les traditions culturelles et morales du Vietnam, renforcent le bloc de la solidarité nationale et soutiennent la construction et la défense du pays.

Bui Thi Minh Hoai, également membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti, s'est félicitée de l'engagement actif, ces dernières années, du Conseil exécutif central du bouddhisme Tu An Hieu Nghia et de ses fidèles envers les mouvements et campagnes d'émulation patriotique lancés par le FPV. Ils ont participé à des actions sociales et caritatives, à des programmes de soutien aux populations défavorisées, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers résidentiels, contribuant ainsi concrètement au développement local et national.

Elle est convaincue que le Conseil exécutif central, les dignitaires et les fidèles de cette religion continueront de perpétuer leur tradition patriotique et le principe directeur des Quatre Devoirs de Gratitude, de vivre dans la piété filiale et la droiture, et de contribuer à une grande solidarité nationale.

Les sympathisants étaient également encouragés à respecter les directives du Parti et les politiques et lois de l’État, à poursuivre leur engagement actif dans les mouvements et campagnes d’émulation patriotique lancés par le FPV, à contribuer au grand bloc de solidarité nationale et à unir leurs efforts pour construire un Vietnam prospère, fort, civilisé et heureux. – VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#bouddhisme Tu An Hieu Nghia #Grand Festival Tam Hop
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