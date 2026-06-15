📝Édito : Les réalités en disent long sur la protection et le soin des enfants

Hanoi (VNA) – Le Mois d’action pour les enfants est entré dans les mœurs depuis 2015 en vertu de la circulaire 15/2014/TT-BLDTBXH du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, l’actuel ministère de l’Intérieur.

Loin d’être une initiative à caractère de mouvement ou une action superficielle, comme l’ont allégué les éléments hostiles, chaque Mois d’action pour les enfants est organisé sur un thème spécifique, étroitement lié aux réalités et aux objectifs à long terme.

Le Mois d’action pour les enfants, organisé du 1er au 30 juin de chaque année, a pour objectif de promouvoir de manière substantielle et sans prétention la politique nationale de soin, d’éducation et de protection des enfants et des adolescents.

Toutes les allégations fallacieuses, aussi habilement construites soient-elles, sont vite réduites au silence par la réalité des faits et par les politiques visant à réserver ce qu’il y a de meilleur aux générations futures.

En 2025, le Mois d’action pour les enfants visait à “donner la priorité aux ressources afin d’atteindre les objectifs pour les enfants”. Le but est de renforcer l’attention et la direction des autorités, des décideurs politiques et des différents secteurs et instances quant aux activités de soins, d’éducation et de protection de l’enfance, afin de répondre aux exigences d’un développement national prospère et heureux. Il s’agit aussi d’encourager l’allocation prioritaire des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garantie des droits de l’enfant.

Cette année, il est placé sous le thème "Des enfants heureux et en sécurité à l’ère du numérique", qui s’inscrit dans le contexte de l’accélération de la transformation numérique au Vietnam, avec pour objectif de promouvoir un environnement de vie sûr, sain et convivial, propice au développement physique, intellectuel et numérique des enfants.

Auparavant, la sécurité des enfants se mesurait dans l’espace physique, c’est-à-dire les protéger en atténuant et en prévenant les dangers et les accidents tangibles. Aujourd’hui, cet environnement de vie, y compris celui des enfants, s’étend au cyberespace avec des risques intangibles.

À l’ère du numérique, le sentiment de bonheur des enfants ne provient plus seulement des interactions réelles avec leurs parents, leurs proches et leurs amis, de l’activité physique ; mais aussi du cyberespace.

Si autrefois, les enfants n’avaient qu’à accumuler par des méthodes traditionnelles un bagage de connaissances pour s’avancer sur le chemin de la vie, ils doivent désormais posséder des compétences douces telles que l’esprit critique et la maîtrise de soi face aux tentations des réseaux sociaux.

Les adultes, et la loi aussi, doivent aussi évoluer pour mieux protéger les droits des enfants à l’ère du numérique.

Le cyberespace représente des opportunités sans précédent pour les enfants et les jeunes de communiquer, d’apprendre, de socialiser et de se divertir, et cela les expose aussi à de nouvelles idées et à des sources d’information plus variées.

Ces opportunités et cette connectivité posent toutefois de sérieux risques. L’exposition aux intox, l’intimidation en ligne, le cyberharcèlement sexuel et les autres formes de violences numériques, la divulgation de la vie privée sur les réseaux sociaux peuvent affecter les enfants chaque fois qu’ils se connectent sur les réseaux sociaux ou des plateformes de messagerie instantanée. Le temps d’écran excessif qu’il entraîne souvent - peut nuire au développement sain d’un enfant.

La protection des enfants vietnamiens dans le cyberespace est régie à la fois par la Loi sur la cybersécurité de 2018 et par la Loi sur les enfants de 2016.

L’article 29 de la Loi sur la cybersécurité de 2018 dispose que les enfants ont droit à la protection, à l’accès à l’information, à la participation à des activités sociales, aux loisirs, aux divertissements, ainsi qu’au droit à la vie privée et à d’autres droits lorsqu’ils utilisent le cyberespace.

Les administrateurs de systèmes d’information et les entreprises fournissant des services sur les réseaux de télécommunications, Internet et des services à valeur ajoutée dans le cyberespace sont tenus responsables de contrôler les contenus des informations publiées sur leurs systèmes ou services d’information afin de prévenir tout préjudice aux enfants, toute atteinte aux droits des enfants et d’empêcher le partage et de supprimer les informations préjudiciables aux enfants.

L’article 54 de la Loi sur les enfants de 2016 dispose que les agences et organisations compétentes sont tenues responsables de sensibiliser, d’éduquer et de protéger les enfants lorsqu’ils participent au cyberespace sous toutes ses formes ; les parents, les enseignants et les personnes qui s’occupent d’enfants doivent leur founir des connaissances et des compétences afin qu’ils puissent se protéger dans le cyberespace.

Le 23 mars 2026, le Premier ministre a signé la décision n°468/QD-TTg approuvant le programme «Protection et soutien au développement des enfants dans le cyberespace pour la période 2026-2030».

Ce programme vise un double objectif : renforcer la protection des enfants et favoriser un développement sain et positif de l’enfant, améliorer ses compétences numériques dans le contexte de la transformation numérique nationale et contribuer à la formation d’une génération des citoyens numériques au Vietnam à l’ère du numérique.

La protection des enfants dans le cyberespace est également une préoccupation pour de nombreuses organisations professionnelles et sociales. Récemment, le 16 mai 2026 à Hanoi, l’Association nationale de cybersécurité, en collaboration avec TikTok et l’Institut de recherche sur la gestion du développement durable (MSD), a organisé le programme «Parole aux adolescents 2026 : façonner ensemble des solutions pour la sécurité et la santé numériques ».

Lors de cet événement, le MSD a également présenté les résultats préliminaires de l’enquête «La voix des enfants vietnamiens 2026», menée auprès de 2.500 enfants âgés de 12 à 15 ans. Selon cette enquête, près de 9 adolescents sur 10 ont déclaré avoir consulté des contenus relatifs à la sécurité en ligne.

Et pour cause, les allégations selon lesquelles, la loi vietnamienne est laxiste en matière de protection des enfants dans le cyberespace, ou que les adolescents et les enfants sont laissés sans protection face à tous les dangers des médias sociaux, ne sont que la rhétorique de ceux qui ont des pensées hostiles et qui refusent de reconnaître les réalités au Vietnam ! – VNA

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