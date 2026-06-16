Société

La campagne de 500 jours recueillit les échantillons sur 1.456 martyrs non identifiés

Le vice-président du Comité populaire de Huê, Nguyên Van Manh, a déclaré que cette campagne de prélèvement d’échantillons à grande échelle contribuera à la constitution d’une base de données ADN nationale pour les martyrs, jetant ainsi les bases de futures vérifications d’identité et permettant de rétablir les noms des soldats tombés au combat et d’apaiser la douleur, vieille de plusieurs décennies, de leurs familles.

Prélèvement des échantillons sur les restes de martyrs non identifiés au cimetière des martyrs de la ville de Huê. Photo : VNA
Prélèvement des échantillons sur les restes de martyrs non identifiés au cimetière des martyrs de la ville de Huê. Photo : VNA

Huê (VNA) – Un programme de prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes de martyrs non identifiés, en vue d’analyses ADN, a été lancé le 16 juin au cimetière des martyrs de la ville de Huê.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours lancée par le gouvernement pour accélérer la recherche, la récupération et l’identification des restes de martyrs.

Le programme, organisé par le Comité de pilotage pour la recherche, la récupération et l’identification des dépouilles des martyrs de la ville de Huê, en coordination avec le Comité populaire du quartier de An Cuu, prévoit l’excavation, la numérisation des informations, le prélèvement d’échantillons biologiques et la restauration des sépultures de 1.456 martyrs non identifiés jusqu’au 14 août.

Le vice-président du Comité populaire de Huê, Nguyên Van Manh, a déclaré que la ville avait intensifié ses efforts pour rechercher, rapatrier et identifier les dépouilles des martyrs en révisant et en numérisant les registres funéraires, en recueillant des informations auprès des familles des martyrs et en préparant des tests ADN.

Il a ajouté que cette campagne de prélèvements à grande échelle contribuerait à la constitution d’une base de données ADN nationale des martyrs, jetant ainsi les bases de futures vérifications d’identité, tout en permettant de redonner leur nom aux soldats tombés au combat et d’apaiser la douleur de leurs familles, qui durent depuis des décennies.

Conformément aux procédures techniques établies par le ministère de la Défense, les équipes d’excavation prélèvent des échantillons avant de réinhumer les dépouilles et de restaurer les sépultures. Les équipes de prélèvement vérifient les registres funéraires, identifient les tombes, consignent les informations, photographient les sites et archivent les données. Toutes les étapes du processus sont réalisées selon des protocoles stricts afin de garantir l’exactitude des données et de faciliter les futures analyses ADN.

Le colonel Hà Van Ai, commissaire politique adjoint du commandement militaire de Huê, a déclaré que les travaux sont menés avec soin et rigueur scientifique malgré des conditions météorologiques difficiles. La priorité est donnée aux cimetières situés dans les zones inondables, et le personnel travaille aux heures les plus fraîches du matin et en fin d’après-midi afin d’assurer à la fois l’avancement des opérations et la sécurité.

À cette occasion, le vice-président du Comité populaire de Huê, Nguyên Van Manh, accompagné des responsables du commandement militaire municipal et des autorités locales, a déposé des fleurs et de l’encens au monument commémoratif du cimetière des martyrs de Huê en hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour la libération nationale, la réunification et la défense de la Patrie. – VNA

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#prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes de martyrs non identifiés
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