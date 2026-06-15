Société

Le plus haut dirigeant exhorte le secteur de l'éducation à un changement radical de mentalité

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné que l'éducation doit anticiper les besoins afin de former des ressources humaines de haute qualité pour la prochaine étape du développement du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA


Hanoï, 15 juin (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à un changement radical de mentalité, passant d'une « gestion de l'éducation » à une « gouvernance du développement de l'éducation ». Il a souligné que l'éducation doit anticiper les besoins afin de former des ressources humaines de haute qualité pour la prochaine étape du développement du Vietnam.

Président d'une session de travail avec le secteur de l'éducation à Hanoï le 15 juin, consacrée à l'examen des préparatifs pour l'année scolaire 2026-2027 et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique relative aux avancées majeures dans l'éducation et la formation, le dirigeant du Parti et de la République a reconnu des progrès positifs dans ces deux domaines.

Il a toutefois constaté que les améliorations se sont jusqu'à présent concentrées sur la sensibilisation et la préparation aux politiques, tandis que les changements concrets dans les écoles, les conditions de vie des enseignants et l'expérience d'apprentissage des élèves restent insuffisants.

vnanet-2.jpg
Lors de la session de travail avec le secteur de l'éducation. Photo : VNA



La pénurie d'enseignants demeure un défi majeur, et les infrastructures et le matériel pédagogique restent inadéquats. Les dépenses liées à l'éducation, notamment le soutien scolaire, les examens et les frais d'inscription, continuent de peser sur les familles. L'enseignement professionnel et supérieur n'a pas encore connu de progrès significatifs, tandis que la gouvernance de l'éducation demeure excessivement administrative et la transformation numérique inégale, a-t-il constaté.

En vue de la rentrée scolaire 2026-2027, le secrétaire général et président To Lam a insisté sur la nécessité de disposer d'un nombre suffisant d'écoles, de salles de classe et d'enseignants, réaffirmant le principe selon lequel « là où il y a des élèves, il faut des enseignants ».

Il a exhorté les autorités à expérimenter de nouveaux modèles de gouvernance pour les écoles publiques et privées, à envisager des structures scolaires multi-campus lorsque cela s'avère pertinent et à veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'accès à l'éducation pour des raisons financières. Il a également appelé à accélérer la construction d'internats dans les communes frontalières afin de soutenir à la fois les objectifs éducatifs et sociaux.

Les autorités locales ont reçu pour instruction d'intégrer le développement scolaire à la planification urbaine et aux nouveaux projets résidentiels, tout en s'attaquant aux obstacles fonciers et financiers qui entravent la construction d'écoles dans les zones urbaines en forte croissance, les zones industrielles et les localités défavorisées.

Le dirigeant a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques pour attirer les plus grands experts et scientifiques vers l'enseignement et la recherche, ainsi que des politiques encourageant les diplômés brillants et les enseignants performants des villes à travailler dans les zones rurales et défavorisées.

Abordant les enjeux sociaux de l'éducation, le secrétaire général et président de la République, To Lam, a insisté sur l'importance de lutter contre la violence scolaire et de renforcer l'éducation morale et civique, les qualifiant de priorités essentielles pour la prochaine année scolaire. Il a déclaré que les établissements d'enseignement doivent promouvoir des environnements d'apprentissage sains, disciplinés et humains, tout en maîtrisant les coûts liés à l'éducation et en limitant le tutorat excessif et les pratiques axées sur la performance.

Il a exhorté le gouvernement à adopter rapidement des politiques permettant de convertir les bâtiments administratifs et les infrastructures publiques excédentaires en écoles, centres de santé et autres services publics, afin de lutter contre le gaspillage tout en répondant aux besoins sociaux.

Esquissant les orientations futures du développement de l'éducation et de la formation, le dirigeant a souligné que la réforme de l'éducation doit s'inscrire dans l'objectif global de favoriser un développement rapide, durable, autonome et résilient à l'ère nouvelle.

La gestion de l'éducation doit évoluer résolument d'une approche administrative vers un modèle de gouvernance axé sur le développement, a-t-il souligné. Il a ajouté que le secteur doit jouer un rôle moteur dans la formation de ressources humaines de haute qualité : travailleurs qualifiés, personnel scientifique et technologique, innovateurs et experts en transformation numérique, intelligence artificielle et autres domaines stratégiques.

L'éducation et la formation doivent également anticiper les professions émergentes et celles susceptibles de disparaître en raison de l'essor des sciences et des technologies, a-t-il précisé.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit conserver son rôle central dans la définition des normes professionnelles, la garantie de la qualité, le développement du personnel enseignant et le pilotage de l'ensemble du système. Parallèlement, une plus grande autonomie devrait être accordée aux établissements scolaires, aux chefs d'établissement et aux enseignants, assortie d'une responsabilisation accrue, a-t-il affirmé.

Selon lui, les réglementations et procédures administratives obsolètes doivent être revues en vue d'une réduction et les procédures simplifiées afin de permettre aux enseignants de se concentrer davantage sur l'enseignement et la réussite des élèves. Une base de données éducatives unifiée et régulièrement mise à jour devrait être créée pour identifier les pénuries d'enseignants et de salles de classe, les écoles surchargées, les élèves à risque de décrochage scolaire et les dépenses d'éducation irrationnelles. La transformation numérique de l'éducation doit apporter des bénéfices concrets en améliorant l'enseignement, l'apprentissage et la gestion, une attention particulière étant portée aux groupes défavorisés et vulnérables.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a également appelé à des améliorations substantielles de la formation professionnelle et de l'orientation des étudiants, ainsi qu'à des réformes de l'enseignement supérieur visant à créer des universités d'élite et des centres d'excellence. Il a déclaré que les universités doivent jouer un rôle moteur dans la formation de ressources humaines de haute qualité, la conduite de la recherche scientifique, la promotion de l'innovation et le développement de technologies stratégiques. L'autonomie universitaire doit englober non seulement l'indépendance financière et le pouvoir de fixer les frais de scolarité, mais aussi l'autonomie académique, organisationnelle, en matière de personnel, de recherche et de coopération internationale, tout en garantissant la responsabilité, une accréditation de qualité, la transparence et l'égalité d'accès à l'éducation.

Des investissements sélectifs devraient être dirigés vers un certain nombre d'universités, d'instituts de recherche, de centres d'excellence et de laboratoires clés, en fonction de leurs performances et de leur efficacité. Le gouvernement devrait encourager un financement axé sur les objectifs, lié aux priorités nationales, aux résultats mesurables et à une utilisation efficiente des ressources. Les universités doivent renforcer leurs liens avec les entreprises, les institutions de recherche et les besoins de développement locaux. Des investissements adéquats doivent également être réalisés dans les sciences fondamentales, les sciences sociales et les sciences humaines afin de garantir que le progrès technologique aille de pair avec le développement humain, les valeurs culturelles et le progrès institutionnel.

Il a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation d'élaborer un ensemble d'indicateurs permettant de suivre l'équité en matière d'éducation dans les différentes régions, les différents groupes de population et les communautés défavorisées. Il a déclaré que les politiques devraient suivre le principe selon lequel les zones confrontées à de plus grandes difficultés reçoivent un soutien accru, tandis que les enseignants travaillant dans des contextes difficiles bénéficient de meilleures incitations.

La priorité devrait être accordée à l'éducation préscolaire, à la préparation en langue vietnamienne avant l'entrée en CP, aux internats, aux repas scolaires, aux logements des enseignants et à la sécurité d'accès aux écoles dans les zones à forte concentration de minorités ethniques, les zones montagneuses, les zones frontalières et les îles. Dans ces régions, a-t-il affirmé, les écoles devraient servir non seulement d'établissements d'enseignement, mais aussi de centres communautaires contribuant à préserver l'identité culturelle, à renforcer la confiance du public et à sauvegarder la souveraineté nationale. Pour les enfants en situation de handicap et ceux en situation particulière, l'éducation inclusive doit être mise en œuvre efficacement grâce au soutien des enseignants, à du matériel adapté, à des programmes d'études appropriés et à des liens renforcés entre l'éducation, la santé et les services sociaux.

Le dirigeant du Parti et de l'État a également appelé à l'amélioration des mécanismes de financement de l'éducation et à des investissements plus ciblés, affirmant que les dépenses d'éducation devraient être considérées comme un investissement dans le développement. L'augmentation des financements doit s'accompagner d'une allocation appropriée, de transparence et de résultats mesurables. Les ressources devraient être allouées en priorité aux besoins urgents tels que le recrutement de davantage d'enseignants, l'expansion des infrastructures scolaires, le développement de l'éducation préscolaire et de l'internat, l'amélioration des infrastructures numériques, le renforcement de la formation professionnelle et des universités clés, ainsi que le soutien aux élèves défavorisés.

La mise en œuvre de la Résolution 71 doit être réalisée avec rigueur, sous réserve d'inspections régulières et d'un suivi continu. Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit établir un système transparent de suivi de sa mise en œuvre, au moyen d'indicateurs spécifiques et régulièrement mis à jour. Chaque objectif doit se traduire par des tâches concrètes, des ressources, des échéanciers et des organismes responsables. Les modèles performants doivent être reconnus et reproduits, tandis que les retards doivent être gérés par un encadrement et des mesures correctives. Tout cas de formalisme excessif, de gaspillage ou de mauvaise conduite doit être traité avec la plus grande fermeté, et les organismes concernés doivent se voir attribuer des responsabilités claires en matière de promotion de l'éducation et de la formation.

Le plus haut dirigeant a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation d'intégrer pleinement les avis exprimés lors de la réunion, de finaliser son rapport, de traduire rapidement les recommandations en plans d'action, de soumettre les questions dépassant sa compétence aux instances supérieures et de garantir une mise en œuvre déterminée, concrète et efficace afin d'obtenir des améliorations notables dès l'année scolaire 2026-2027. - VNA

source
#secteur de l'éducation
Suivez VietnamPlus

Éducation-Formation

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Photo d’illustration : Viettel Telecom

Les abonnements mobiles non vérifiés suspendus des services d’appels dès le 15 juin

Les chiffres préliminaires indiquent que plus de 93 millions de numéros de téléphone mobile avaient fait l’objet d’une vérification d’identité complète au matin du 15 juin, tandis que plus de 2 millions de numéros ont été identifiés comme n’étant pas utilisés par leurs propriétaires enregistrés. Environ 18 millions d’abonnements n’avaient pas encore confirmé leur statut et ont donc vu leurs appels et SMS sortants suspendus.

Les enfants dans la province de Khanh Hoa sont encouragés à penser et à agir vert. Photo : VNA

📝Édito : Les réalités en disent long sur la protection et le soin des enfants

Le Mois d’action pour les enfants, organisé du 1er au 30 juin de chaque année, a pour objectif de promouvoir de manière substantielle et sans prétention la politique nationale de soin, d’éducation et de protection des enfants et des adolescents. Toutes les allégations fallacieuses, aussi habilement construites soient-elles, sont vite réduites au silence par la réalité des faits et par les politiques visant à réserver ce qu’il y a de meilleur aux générations futures.

Un coin de la capitale. Photo: VNA

📝Édito : Démocratie et bonheur : les valeurs fondamentales qui fondent la confiance

Dans la nouvelle ère de développement du Vietnam, la construction des communes et quartiers socialistes ne se mesure plus uniquement à la croissance économique ou à la modernisation des infrastructures. Elle repose avant tout sur la confiance des citoyens, leur participation effective à la gestion publique et l’amélioration concrète de leur qualité de vie. La démocratie et le bonheur de la population s’affirment ainsi comme les critères essentiels de l’efficacité de l’administration locale et de la solidité du système politique.

Un artisan du village de Chuong, spécialisé dans la fabrication de chapeaux coniques, fait la démonstration de son savoir-faire au marché créatif «Kết duyên Sáng tạo». Photo : VNA

Quand les villages de métiers traditionnels rencontrent la création contemporaine

À travers la campagne « Développement de l’artisanat contemporain fondé sur le patrimoine des villages de métiers de Hanoï », la capitale vietnamienne entend favoriser les synergies entre artisans, designers et entreprises. L’initiative vise à valoriser le riche héritage artisanal local tout en stimulant l’innovation, le tourisme culturel et les industries créatives.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, remet des cadeaux à des élèves en situation difficile de la province de Diên Biên. Photo: VNA

Soutien aux familles et élèves défavorisés à Diên Biên

À l’approche du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, Nguyên Thi Thanh, a réaffirmé l’importance de la reconnaissance envers les personnes ayant contribué à la Révolution et du soutien aux jeunes générations confrontées à des difficultés.

La quatrième session thématique du Conseil populaire municipal de Hanoï s'est tenue le 12 juin à Hanoï. Photo : VNA

La Loi sur la capitale 2026 ouvre la voie à un nouveau modèle de développement pour Hanoï

À l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi sur la capitale, le 1er juillet 2026, Hanoï accélère l’adoption de mécanismes et de politiques spécifiques destinés à instaurer un modèle de gouvernance urbaine moderne, à élargir les perspectives de développement de la ville et à renforcer sa compétitivité à long terme, tout en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de son action.

De nombreuses lignes de bus électriques modernes sont mises en service, remplaçant progressivement les véhicules à combustibles fossiles. Photo : VNA

Hanoï accélère sa transition vers une mobilité plus verte

Le développement d’une mobilité verte ne se limite pas à la conversion des véhicules vers des énergies propres. L’enjeu central est de bâtir un système de transports publics suffisamment attractif pour faire évoluer les habitudes de déplacement de la population.

Cette activité vise à renforcer la coordination dans la gestion et la protection de la ligne frontalière et des bornes de démarcation, à préserver la sécurité politique ainsi que l’ordre et la sûreté publics dans les zones frontalières, tout en favorisant les relations d’amitié entre les deux localités. Photo : VNA.

Vietnam-Laos : renforcement de la coordination pour la gestion et la protection de la frontière commune

Les autorités frontalières des provinces de Quang Tri (Vietnam) et de Khammouane (Laos) ont mené une patrouille bilatérale le long d’un tronçon de leur frontière commune afin de renforcer la coopération en matière de gestion et de protection des frontières, de préserver la stabilité dans les zones frontalières et de consolider les relations d’amitié entre les deux localités.

Plus de 1,2 million d‘élèves de terminale à travers le pays ont entamé, le 11 juin, la première journée de l’examen du baccalauréat national 2026. Photo : VNA

Vietnam : plus de 1,2 million de candidats au baccalauréat national 2026

Plus de 1,2 million d’élèves vietnamiens ont entamé, le 11 juin, les premières épreuves du baccalauréat national 2026. La littérature et les mathématiques, deux matières obligatoires, ouvrent une session d’examen conçue pour évaluer les compétences des candidats tout en garantissant une meilleure différenciation pour l’admission universitaire.

La bombe découverte dans la rivière Son à Bo Trach. Photo : VNA

Neutralisation de deux bombes de forte puissance à Quang Tri

Deux bombes de 227 kg chacune, découvertes dans des zones fréquentées de la province de Quang Tri, ont été neutralisées en toute sécurité par le Groupe consultatif sur les mines (MAG), illustrant une nouvelle fois l’importance des signalements de la population dans la réduction des risques liés aux engins explosifs hérités de la guerre.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm et cent figures exemplaires du Programme télévisé « Việc tử tế » (« Les bonnes actions »), diffusé par la Télévision du Vietnam (VTV), en juin 2026 à Hanoi. Photo: VNA

Une bonne action aujourd’hui est une manifestation vivante de l’émulation patriotique, selon le dirigeant Tô Lâm

À l’occasion du 78e anniversaire de l’Appel à l’émulation patriotique lancé par le Président Hô Chi Minh, le dirigeantTô Lâm a rencontré à Hanoï cent personnalités distinguées du Programme « Việc tử tế » (« Les bonnes actions »). Il a souligné que les gestes de solidarité et de responsabilité au quotidien constituent une manifestation vivante de l’esprit patriotique et un fondement essentiel du développement national.