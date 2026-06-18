Économie

Vietnam - ASEAN : Création de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam est passé du statut de bénéficiaire de l’intégration régionale à celui d’acteur contribuant activement à la dynamique de croissance de l’Asie du Sud-Est. Porté par le commerce, les chaînes d’approvisionnement, la logistique, la transformation numérique et la transition verte, le pays participe désormais à l’émergence de nouveaux moteurs de développement au sein de la Communauté économique de l’ASEAN.

Le port en eau profonde CMIT, dans la zone de Cai Mep - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville, peut actuellement accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 214.121 DWT. Photo : VNA
Le port en eau profonde CMIT, dans la zone de Cai Mep - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville, peut actuellement accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 214.121 DWT. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Face aux mutations de l’économie mondiale et à la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, les relations économiques entre le Vietnam et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) entrent dans une nouvelle phase de développement. Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam n’est plus seulement l’un des principaux bénéficiaires de l’intégration régionale, il s’affirme désormais comme l’un des moteurs de croissance de la région, contribuant à façonner de nouveaux espaces de coopération dans les domaines du commerce, de la logistique, de la transformation numérique, de l’économie verte et de l’innovation.

L’ASEAN occupe depuis longtemps une place particulière dans le processus d’intégration économique internationale du Vietnam. Son adhésion à l’organisation en 1995, puis sa participation à la Zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) dès 1996, ainsi qu’à une série d’accords commerciaux régionaux, ont permis au pays d’élargir ses débouchés, d’attirer davantage d’investissements étrangers et de renforcer la compétitivité de son économie.

Grâce à cette intégration approfondie, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’ASEAN ont connu une croissance remarquable au cours des trois dernières décennies. Le commerce bilatéral est passé de plus de 3 milliards de dollars dans les premières années suivant l’adhésion à environ 91 milliards de dollars en 2025, faisant de l’ASEAN l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam. Au-delà de l’augmentation des flux commerciaux, cette dynamique a également favorisé une intégration plus profonde du Vietnam dans les réseaux de production et les chaînes de valeur régionales.

Cependant, l’importance de l’ASEAN pour le Vietnam ne se mesure plus uniquement à l’aune des échanges commerciaux. Après trois décennies d’intégration, le pays est progressivement passé du statut d’économie bénéficiaire à celui d’acteur capable de contribuer activement à l’orientation du développement régional.

Aujourd’hui, le Vietnam constitue un maillon essentiel de nombreuses chaînes d’approvisionnement régionales dans des secteurs tels que l’électronique, l’informatique, les télécommunications, la mécanique, le textile-habillement ainsi que l’agroalimentaire. Le renforcement continu de ses capacités de production et d’exportation permet aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer davantage dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l’industrie manufacturière, les industries de soutien, l’électronique et les composants automobiles.

Parmi les nouveaux moteurs de croissance des relations économiques Vietnam-ASEAN, la logistique occupe une place de premier plan. Dans un contexte de profonde restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, ce secteur offre encore un important potentiel de coopération. Grâce à sa position géostratégique entre l’ASEAN et la Chine, à ses infrastructures portuaires et de transport en constante amélioration ainsi qu’à l’expansion de ses exportations, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un centre logistique régional.

Les experts estiment que la coopération logistique ne se limitera plus au transport et à l’entreposage traditionnels. Elle s’étendra à de nouveaux domaines à fort potentiel tels que la logistique du commerce électronique transfrontalier, la chaîne du froid, la logistique au service de l’industrie des semi-conducteurs, de l’énergie et de l’économie verte. Ces segments devraient figurer parmi les plus dynamiques de l’ASEAN au cours de la prochaine décennie et contribuer au renforcement de la compétitivité régionale.

Parallèlement, la transformation numérique s’impose comme un nouveau pilier de la coopération entre le Vietnam et l’ASEAN. L’organisation régionale s’oriente actuellement vers la création d’un écosystème logistique intelligent reposant sur les données numériques et l’interconnexion des systèmes douaniers, portuaires, de transport, d’entreposage et de traçabilité des marchandises. Grâce à l’essor rapide du commerce électronique et à sa position stratégique au sein des chaînes d’approvisionnement asiatiques, le Vietnam est bien placé pour participer activement à cette transition.

L’économie verte et le développement durable ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération. Alors que les grands marchés internationaux imposent des exigences croissantes en matière d’émissions de carbone, de traçabilité et de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), l’ASEAN évolue progressivement d’une logique de compétitivité fondée sur les coûts vers un modèle axé sur la qualité de la croissance.

Les domaines prioritaires comprennent les énergies renouvelables, les crédits carbone, l’économie circulaire, la logistique verte et le développement de chaînes d’approvisionnement durables. Les pays de l’ASEAN renforcent également leur coopération afin de garantir la sécurité énergétique, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accélérer une transition énergétique équitable grâce à l’exploitation de technologies émergentes telles que le stockage de l’énergie, l’hydrogène et les biocarburants.

Un autre secteur particulièrement prometteur est celui de l’économie halal. Avec plus de deux milliards de consommateurs musulmans dans le monde, le marché halal figure parmi les segments à la croissance la plus rapide. Fort de ses avantages dans l’agriculture, l’industrie alimentaire et le tourisme, ainsi que de son vaste réseau d’accords de libre-échange, le Vietnam dispose d’importantes opportunités pour s’intégrer davantage à la chaîne de valeur halal régionale et accroître la valeur ajoutée de ses exportations.

Selon les experts, l’ASEAN entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de son développement, où les avantages compétitifs ne reposent plus principalement sur le faible coût de la main-d’œuvre ou la taille des marchés, mais sur la capacité à intégrer les chaînes d’approvisionnement, à maîtriser les technologies, à accélérer la transformation numérique et à promouvoir une croissance verte.

Dans cette dynamique, le Vietnam s’affirme progressivement comme l’un des moteurs de croissance de l’ASEAN et dispose de solides perspectives pour devenir, dans les années à venir, un centre régional de production, de logistique et d’innovation, contribuant ainsi à renforcer la résilience, la compétitivité et le rayonnement économique de l’ensemble de la région.- VNA

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