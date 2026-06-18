Économie

Thanh Hoa présente son potentiel aux investisseurs thaïlandais à Bangkok

Un séminaire consacré à présenter le potentiel de la localité de Thanh Hoa aux investisseurs et entreprises thaïlandais a été organisé le 17 juin à Bangkok. 

L'ambassadeur Pham Viet Hung s'exprime au séminaire. Photo : VNA
L'ambassadeur Pham Viet Hung s'exprime au séminaire. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Dans l’optique de porter le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande vers un nouveau palier, la province de Thanh Hoa, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Thaïlande et le groupe WHA, l’un des principaux développeurs d’infrastructures industrielles thaïlandais, a organisé le 17 juin à Bangkok un séminaire consacré à présenter le potentiel de la localité aux investisseurs et entreprises thaïlandais.

S'exprimant à l'ouverture de l'événement à Bangkok, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a salué les efforts constants et la détermination de la province de Thanh Hoa pour impulser son développement socio-économique et réaliser son objectif de croissance à deux chiffres. Il a souligné que ce séminaire se tient à un moment opportun, alors que les deux nations célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et que la coopération bilatérale traverse sa période la plus florissante. Notamment, les visites d'État réciproques effectuées en seulement dix jours par le secrétaire général et président de la République To Lam en Thaïlande, ainsi que par le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul au Vietnam, constituent un fait exceptionnel dans la pratique diplomatique, confirmant une proximité et une confiance mutuelle hautement stratégiques entre les deux pays.

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Les délégués au séminaire. Photo : VNA



L'ambassadeur Pham Viet Hung a précisé que la Thaïlande demeure le premier partenaire économique du Vietnam au sein de l’ASEAN, les échanges commerciaux bilatéraux approchant désormais l’objectif des 25 milliards de dollars. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à garantir un environnement d’investissement transparent, stable et sécurisé pour les investisseurs étrangers. Mettant en avant les avantages compétitifs de Thanh Hoa, notamment sa position stratégique et ses infrastructures logistiques modernes, il a affirmé que cette « terre de talents » constitue une destination attractive pour les investisseurs thaïlandais dans le cadre de l’initiative des « Trois connexions », en faveur d’une croissance durable.

Selon Mai Xuan Liem, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, la Thaïlande représente un marché d'exportation crucial avec un chiffre d'affaires dépassant 12 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026. Il a exprimé le souhait d'élargir la coopération dans des domaines clés comme les infrastructures industrielles, l'énergie et la logistique liées à la zone économique de Nghi Son, tout en favorisant le commerce via les plateformes modernes et le développement du tourisme. Thanh Hoa mise également sur l'agriculture de haute technologie, le transfert de procédés pour une production de qualité et la construction de modèles agricoles verts et durables.

Mettant en avant la devise « Le succès des entreprises est celui de la province », Mai Xuân Liêm a assuré que Thanh Hoa offre les meilleures conditions aux investisseurs thaïlandais.

Pour sa part, Voratat Tantimongkolsuk, secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce thaïlandaise, s’est dit impressionné par la préparation de la province. Il a souligné que les entreprises thaïlandaises disposent d’atouts importants dans les secteurs du textile et de l’agroalimentaire et s’est engagé à transmettre ces informations à ses membres afin de favoriser la concrétisation de nouveaux projets de coopération avec Thanh Hóa et la réalisation des objectifs fixés.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #investisseurs thaïlandais
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