Économie

Bac Ninh prévoit une zone franche de 5 000 hectares reliée à l'aéroport de Gia Binh

La province de Bac Ninh, dans le nord du Vietnam, prévoit de créer une zone franche de 5 000 hectares reliée à l'aéroport international de Gia Binh.

Photo d'illustration / Journal Lao Dong
Photo d'illustration / Journal Lao Dong


Bac Ninh, 18 juin (VNA) – La province de Bac Ninh, dans le nord du Vietnam, prévoit de créer une zone franche de 5 000 hectares reliée à l'aéroport international de Gia Binh.

L'objectif est de créer un pôle international de commerce et de services, ainsi qu'un nouveau moteur de croissance pour la région. Cette annonce est faite selon une résolution approuvant les ajustements apportés au plan directeur 2021-2030, assorti d'une vision à l'horizon 2050, récemment adoptée par le Conseil populaire provincial.

Cette zone franche sera développée comme un complexe intégré moderne combinant production, logistique, commerce, services, innovation et économie numérique. Elle est conçue comme une porte d'entrée reliant le Vietnam aux marchés mondiaux, un carrefour clé coordonnant les flux économiques de la région de croissance du nord du pays, et un catalyseur pour renforcer les liens entre Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et les provinces industrielles voisines.

Pour soutenir ce projet, la province de Bac Ninh accélère ses investissements dans l'aéroport international de Gia Binh, qui devrait répondre aux normes OACI 4F. L'aéroport devrait accueillir 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an d'ici 2030, puis 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret d'ici 2050.

La province prévoit également la création d'une zone économique spécialisée d'environ 10 000 hectares, située dans les communes de Kep et Lang Giang et leurs environs. Ce projet tirera parti des atouts du corridor économique Nord-Sud, de la ceinture industrielle, urbaine et de services de la région de Hanoï et des infrastructures de transport stratégiques, notamment les autoroutes, les lignes ferroviaires, une gare ferroviaire transfrontalière et le terminal à conteneurs intérieur de Kep.

Cette zone économique spécialisée est conçue comme un pôle économique multisectoriel doté d'infrastructures techniques et sociales modernes et complètes. Les secteurs prioritaires seront les industries de haute technologie, la logistique, le commerce, le développement urbain, les services, les sciences et technologies, l'innovation, l'éducation et la formation, la santé, ainsi que l'écotourisme et le développement de complexes touristiques.

Conformément à la stratégie de développement de la province, ces projets phares devraient contribuer à renforcer la compétitivité, à attirer les investissements, à accélérer la croissance économique et à faire progressivement de Bac Ninh un centre commercial et de services d'envergure internationale, tout en soutenant un développement urbain durable et moderne.

Parallèlement à ces initiatives, Bac Ninh encourage le développement du commerce et des services. La province prévoit de développer le commerce électronique grâce à une infrastructure numérique moderne, d'inciter les entreprises et les coopératives à participer aux places de marché en ligne nationales et internationales, et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement garantissant la traçabilité des produits et le respect des normes de qualité.

Elle développera également des services de transport et de logistique multimodaux modernes et performants grâce à l'application de technologies de pointe.

En outre, la province ambitionne de devenir une destination touristique majeure sur les plans culturel, spirituel, écologique et de loisirs dans la région de la capitale Hanoï, renforçant ainsi sa position sur les itinéraires touristiques interprovinciaux et interrégionaux et augmentant la contribution du tourisme au produit intérieur brut régional. - VNA

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#Bac Ninh #zone franche #aéroport de Gia Binh
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