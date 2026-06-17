Économie

Forum d’affaires ASEAN-Russie : Le PM Le Minh Hung avance trois priorités de coopération

À l’occasion du Forum d’affaires ASEAN-Russie organisé dans le cadre du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à renforcer les liens économiques et à développer de nouveaux moteurs de croissance entre les deux parties.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Kazan (VNA) – Dans le cadre de son déplacement pour participer au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, le 17 juin au matin, à la cérémonie d’ouverture du Forum d’affaires ASEAN-Russie, où il a prononcé une allocution.

Le Forum d’affaires ASEAN-Russie et le Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie se tiennent cette année à Kazan, capitale de la République du Tatarstan et l’un des principaux centres économiques et culturels de la Fédération de Russie.

Dans son allocution, Le Minh Hung a souligné qu’il s’agissait d’une occasion importante pour l’ASEAN et la Russie de partager leurs orientations stratégiques en faveur d’une coopération plus ouverte, plus concrète, plus étroite et plus résiliente face aux mutations mondiales.

Compte tenu des potentiels et de la complémentarité entre les deux parties, le Premier ministre vietnamien a proposé trois axes de coopération prioritaires.

Premièrement, l’ASEAN et la Russie doivent renforcer leur coordination afin de développer des chaînes d’approvisionnement stables, flexibles et résilientes face aux chocs extérieurs, tout en développant les liaisons de transport entre l’Extrême-Orient russe et l’Asie du Sud-Est afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements.

Deuxièmement, il a proposé de faire de l’énergie l’un des piliers majeurs de la coopération ASEAN-Russie. Les deux parties sont appelées à renforcer leur coopération dans des domaines à fort potentiel tels que les énergies propres, le gaz naturel liquéfié (GNL), l’hydrogène, l’éolien offshore et les technologies d’économie d’énergie, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité énergétiques régionales.

Troisièmement, le Premier ministre vietnamien a mis en avant le rôle des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique en tant que nouveaux moteurs de croissance. L’ASEAN et la Russie doivent promouvoir les programmes de coopération en matière d’innovation, soutenir les entreprises technologiques et les jeunes entreprises, développer un écosystème d’innovation dynamique et renforcer les liens entre les communautés d’affaires des deux parties.

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Le Premier ministre Le Minh Hung à la cérémonie d’ouverture du Forum d’affaires ASEAN-Russie. Photo: VNA


Affirmant que le Vietnam était prêt à jouer un rôle de passerelle entre l’ASEAN et l’Union économique eurasiatique (UEEA) en général, ainsi qu’avec la Russie en particulier, Le Minh Hung a exprimé le souhait que les entreprises des deux parties poursuivent leurs investissements à long terme, développent de nouvelles chaînes de valeur et transforment le potentiel existant en projets concrets, les liens en opportunités d’affaires et la confiance mutuelle en nouveau moteur de croissance.

Le même jour, le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Tatarstan, des dirigeants de plusieurs grandes entreprises russes et participé au Programme de promotion des investissements et des affaires Vietnam–Russie, ainsi qu’à plusieurs autres activités. -VNA

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