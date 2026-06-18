Économie

La confiance numérique, un « actif immatériel » clé de la compétitivité à l’ère de l’IA

À l’ère de l’intelligence artificielle, la confiance numérique s’impose comme un actif immatériel stratégique pour les entreprises. Au-delà des avancées technologiques, la capacité à inspirer confiance aux clients, partenaires et investisseurs devient un facteur clé de compétitivité, particulièrement pour les entreprises dirigées par des femmes engagées dans la transformation numérique.

Tran Thi Man, directrice commerciale de la compagnie par actions BM Toan Cau. Photo: VNA
Tran Thi Man, directrice commerciale de la compagnie par actions BM Toan Cau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’ère de l’intelligence artificielle, la confiance numérique s’impose comme un facteur déterminant de la compétitivité et du développement durable des entreprises. Les partenaires accordent une attention croissante à la transparence, à la responsabilité et à la protection des données, tandis que les investisseurs évaluent la capacité des entreprises à faire face aux risques liés à l’économie numérique.

Tel est le principal message du Forum des femmes dirigeantes d’entreprise 2026, organisé par le Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC), relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Fondation Asie.

Selon Nguyen Quang Vinh, vice-président de la VCCI, les entreprises évoluent désormais dans un contexte où les clients ne choisissent plus seulement les meilleurs produits ou services, mais aussi les entreprises les plus fiables.

Il a souligné qu’à l’ère de l’IA, les technologies et les données peuvent être copiées, mais que la confiance reste un avantage difficilement reproductible. Si la technologie permet d’accélérer les activités et que les données créent des avantages concurrentiels, la confiance demeure le fondement d’une croissance durable. Selon lui, les femmes disposent d’une capacité particulière à construire des relations de confiance durables, un atout précieux dans l’économie numérique.

Les intervenants ont également mis en avant les opportunités offertes par les politiques vietnamiennes en faveur de l’innovation et de la transformation numérique. Ils ont notamment cité la récente décision gouvernementale approuvant un programme de transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises sur la période 2026-2030, avec l’objectif d’accompagner au moins 500.000 petites et moyennes entreprises (PME), dont 300.000 dans l’adoption des technologies numériques, des plateformes digitales et de l’intelligence artificielle.

Pour Tran Thi Man, directrice commerciale de la compagnie par action BM Toan Cau, la confiance numérique constitue la base indispensable à la construction d’un écosystème numérique performant. Elle a estimé que les entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, ont besoin d’un environnement favorable associant autorités publiques, investisseurs, organisations professionnelles et réseaux d’entrepreneures pour réussir leur transition numérique.

Elle a souligné que des plateformes numériques fiables et transparentes permettent aux entreprises de mieux valoriser leurs produits, de raconter leur histoire et de renforcer la confiance des consommateurs. Dans le secteur agroalimentaire, cette confiance est un levier essentiel pour promouvoir les produits vietnamiens sur le marché.

De son côté, Doan Bach Phung, fondatrice et directrice générale de la compagnie par action Hoang Gia Pearl, a mis en avant les qualités de finesse, d’empathie et de proximité relationnelle des femmes entrepreneures. Elle a toutefois estimé que ces atouts doivent aujourd’hui être complétés par des compétences en leadership numérique, en cybersécurité et en protection des données afin de répondre aux exigences croissantes du marché numérique.

En conclusion, les responsables de la VCCI ont affirmé que les femmes entrepreneures ont vocation à devenir non seulement des utilisatrices des technologies numériques, mais aussi des bâtisseuses de confiance numérique. Leur contribution est essentielle à l’émergence d’une communauté d’affaires plus inclusive, plus résiliente et mieux préparée aux défis de l’ère numérique. -VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #IA #confiance numérique
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