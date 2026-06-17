Société

Ca Mau accélère la réalisation du projet stratégique de liaison vers l’île de Hon Khoai

Le projet stratégique de liaison vers l’île de Hon Khoai constitue non seulement un levier majeur pour le développement socio-économique de la province, mais revêt également une importance nationale susceptible de soutenir le développement futur de Ca Mau.

Des ingénieurs et ouvriers travaillent sur le chantier du projet de liaison vers l’île de Hon Khoai. Photo : VNA
Des ingénieurs et ouvriers travaillent sur le chantier du projet de liaison vers l’île de Hon Khoai. Photo : VNA

Ca Mau (VNA) – À Ca Mau, les travaux de la liaison vers l’île de Hon Khoai, projet stratégique mis en œuvre par la Corporation de construction Truong Son, connaissent actuellement une accélération significative. Malgré l’arrivée de la saison des pluies, les équipes mobilisées sur le chantier poursuivent les travaux sans relâche afin de respecter le calendrier fixé.

À l’extrême sud du Vietnam, dans la commune de Dat Mui, les ingénieurs, techniciens et ouvriers militaires de l’unité Truong Son 10 (Brigade 12) restent pleinement mobilisés malgré les intempéries et les conditions maritimes parfois défavorables. Selon cette unité, depuis le 1er mai 2026, des ressources humaines, des équipements et des matériaux supplémentaires ont été déployés afin d’assurer des travaux en continu, de jour comme de nuit, y compris durant les jours fériés, tout en garantissant la qualité de l’ouvrage.

Le lieutenant-colonel Duong Dinh Tuan, directeur de l’unité Truong Son 10 relevant de la Brigade 12, a souligné que le projet de liaison vers l’île de Hon Khoai revêt une importance stratégique majeure et une portée politique significative, bénéficiant de l’attention et du soutien du Parti, de l’État et de la population.

Afin de faire face aux contraintes climatiques dans le delta du Mékong, l’unité adapte l’organisation des travaux en profitant des périodes de beau temps pour accélérer l’exécution des différents lots et garantir le respect des échéances prévues.

Le chantier mobilise actuellement plus de 400 ingénieurs et ouvriers ainsi que 108 engins et équipements répartis sur sept fronts de travaux. Les équipes réalisent notamment la fabrication des poutres Super-T, la construction des ouvrages auxiliaires ainsi que l’édification des ponts à poutres métalliques et à poutres Super-T.

À ce jour, les zones auxiliaires ont été achevées sur une superficie de 19,5 hectares sur le continent et d’un hectare sur l’île de Hon Khoai. Les équipes ont également achevé la fabrication de 813 des 2.789 poutres Super-T prévues, ainsi que les tabliers de 15 piles terrestres et les chapiteaux de 33 autres piles.

Pour 2026, la valeur des travaux réalisés devrait atteindre 5.014,9 milliards de dôngs, soit 23,86 % de la valeur totale du contrat. La valeur des travaux réceptionnés est estimée à 3.510 milliards de dôngs, tandis que les décaissements devraient s’élever à 3.159 milliards de dôngs.

Parallèlement à l’avancement du chantier, les autorités de la province de Ca Mau s’emploient à résoudre les difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux de construction.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Ho Hai, a indiqué que les autorités provinciales coopéraient étroitement avec les provinces disposant de carrières de sable et de pierre afin de garantir l’approvisionnement nécessaire au chantier et d’assurer la continuité des travaux.

Selon lui, ce projet constitue non seulement un levier majeur pour le développement socio-économique de la province, mais revêt également une importance nationale susceptible de soutenir le développement futur de Ca Mau.

D’après les responsables de la Brigade 12 (Corporation de construction Truong Son), le projet de liaison vers l’île de Hon Khoai, ainsi que les projets autoroutiers Ca Mau–Cai Nuoc et Cai Nuoc–Dat Mui, figurent parmi les trois projets d’infrastructure les plus importants de la région. Une fois achevés, ils contribueront non seulement à accélérer le développement socio-économique interrégional, mais également à renforcer la défense et la protection de la zone maritime et aérienne du sud-ouest du pays. -VNA

#Corporation de construction Truong Son #Ca Mau #île de Hon Khoai
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