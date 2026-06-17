Le Vietnam ambitionne de renforcer son industrie maritime et navale

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Hanoï (VNA) - Avec près de 3 300 km de côtes et plus d’un million de km² d’espace maritime, le Vietnam dispose d’atouts majeurs pour développer son économie maritime et ses services logistiques. Le développement coordonné du transport maritime, des infrastructures portuaires et de l’industrie navale constitue ainsi une base essentielle pour bâtir, à long terme, un écosystème national de l’industrie maritime.

Une industrie stratégique



Dans un contexte d’essor de l’économie maritime, l’industrie de la construction navale joue un rôle central dans le renforcement des capacités nationales en mer. Elle contribue à la préservation de la souveraineté maritime, au renforcement des capacités de réponse aux catastrophes naturelles, de secours et de sauvetage, tout en assurant la sécurité maritime. Il s’agit également d’une base importante pour le développement de la flotte nationale de transport maritime, des navires de services pétroliers et gaziers, des navires de travaux maritimes, etc.

Selon le Dr Pham Hoai Chung, président du Conseil des membres de la Société générale de l'industrie de la construction navale (SBIC), la Conclusion n°18-KL/TW du Comité central du Parti qualifie la construction navale d'"industrie nationale fondamentale", soulignant son importance pour l’économie, l’industrialisation, l’autonomie technologique, la logistique et la sécurité nationale.

Les nouvelles tendances, telles que les navires à énergie propre, les navires intelligents ou encore les équipements destinés à l’éolien offshore, ouvrent de nouvelles perspectives à l’industrie vietnamienne de la construction navale, dont le développement est désormais considéré comme un levier stratégique pour bâtir une économie maritime moderne et autonome.

Le transport maritime représente entre 80 % et 90 % du commerce mondial. Au Vietnam, environ 80 % des échanges commerciaux transitent par voie maritime. Selon le docteur Pham Hoai Chung, l’absence d’une flotte solide et de capacités nationales de construction et de réparation navales accroîtrait la dépendance envers les transporteurs étrangers et les coûts logistiques.

Le marché mondial de la construction navale est estimé entre 150 et 180 milliards de dollars par an et reste dominé par la Chine, la République de Corée et le Japon. D’ici 2030, il pourrait atteindre près de 195 milliards de dollars. Malgré certains acquis, le Vietnam n’a pas encore consolidé une position durable sur ce marché hautement concurrentiel.

Un nouveau moteur de croissance

Dans l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, le développement de la construction navale pourrait devenir un levier important pour l’industrie, les exportations, l’emploi et le renforcement des capacités technologiques nationales.

Les experts ont souligné que la construction navale possède un fort effet d’entraînement sur de nombreux secteurs industriels et de services, tout en créant des emplois qualifiés. Elle génère également une forte valeur ajoutée à l’exportation grâce à la valeur élevée des navires construits.

Selon le professeur et général de corps d'armée Nguyen Van Thanh, vice-président permanent du Conseil théorique central, le développement de l’économie maritime doit s’inscrire dans la stratégie globale de développement national, en lien avec l’édification d’industries de base et le renforcement des capacités endogènes des entreprises, afin de consolider l’autonomie stratégique du pays, sa résilience et sa compétitivité. Les tendances actuelles mettent en avant le recours à l’intelligence artificielle (IA), à l’Internet des objets (IoT), aux mégadonnées (Big Data), à l’automatisation ainsi qu’aux systèmes de surveillance, au service du développement d’une économie maritime verte.

Depuis de nombreuses années, le Parti et l’État accordent une attention particulière au développement de l’économie maritime et des industries maritimes, avec l’ambition de faire du Vietnam une nation forte grâce à la mer. Considérée comme un espace stratégique pour stimuler la croissance, renforcer la compétitivité nationale et préserver la souveraineté maritime, l’économie maritime pourrait, grâce au développement de la construction navale, devenir un puissant levier de croissance pour le pays. -VNA

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