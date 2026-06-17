Économie

Le Vietnam mise sur des IDE de haute qualité pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance

Le Vietnam enregistre une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de l’année 2026, avec près de 25 milliards de dollars de capitaux enregistrés en cinq mois. Alors que les flux se dirigent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, les autorités et les acteurs financiers s’efforcent de mettre en place des mécanismes et des services adaptés afin d’attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de renforcer leur contribution à l’économie nationale.

L’accès à la zone industrielle VSIP de Can Tho à l’intersection avec la Route nationale 80. Photo: VNA
L’accès à la zone industrielle VSIP de Can Tho à l’intersection avec la Route nationale 80. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique du 8 juin relative au développement du secteur économique à capitaux étrangers, le Vietnam entend désormais attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs de haute technologie tels que l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data), l’Internet des objets (IoT), les biotechnologies, la médecine avancée et la logistique moderne, tout en augmentant le taux de localisation des chaînes d’approvisionnement. Cette orientation implique une amélioration de la qualité des flux d’IDE.

Engagements et décaissements en hausse

Au cours des premiers mois de 2026, plusieurs localités vietnamiennes, dont Hô Chi Minh-Ville, Nghê An, Hà Tinh, Phu Tho et Thai Nguyên, ont délivré des certificats d’investissement, approuvé de nouveaux projets et signé des accords de coopération avec des investisseurs étrangers.

Selon l’Agence de l’investissement étranger (relevant du ministère des Finances), les IDE ont poursuivi leur progression au cours des cinq premiers mois de l’année. Au 31 mai, le capital enregistré atteignait près de 25 milliards de dollars, soit une hausse de près de 35 % sur un an. Les nouveaux projets constituent le principal moteur de cette croissance avec plus de 1 570 projets autorisés pour un montant total proche de 15 milliards de dollars.

L’industrie manufacturière continue de capter l’essentiel des investissements étrangers, représentant 70,4% du total des capitaux enregistrés. Les apports en capital et achats d'actions ont également progressé de 46,7%, à près de 4,2 milliards de dollars. Les décaissements effectifs sont estimés à 9,75 milliards de dollars, en hausse de 9,6% sur un an, soit le niveau le plus élevé observé sur la même période depuis cinq ans.

Hô Chi Minh-Ville demeure l’un des principaux pôles d’attraction des IDE. Au 1er juin, les investissements étrangers enregistrés y dépassaient 6,6 milliards de dollars, soit 60% de l’objectif annuel. Quatre projets majeurs actuellement en cours de traitement pourraient apporter 10,4 milliards de dollars supplémentaires, portant le total attendu à environ 17 milliards de dollars en 2026.

Attirer des capitaux de meilleure qualité

Dans le projet de loi sur les métropoles spéciales, Hô Chi Minh-Ville propose plusieurs mécanismes destinés à renforcer son attractivité, notamment le maintien du prix du foncier pendant deux ans. Cette mesure vise à offrir davantage de visibilité aux investisseurs engagés dans des projets de long terme.

cn.jpg
Le parc industriel Ham Kiem 1, situé dans la province de Lam Dong. Photo: VNA

Du point de vue financier, Truong Hoàng Công Duy, directeur commercial de Yuanta Vietnam Securities, estime que l’orientation croissante des IDE vers les secteurs technologiques crée une demande accrue de services financiers spécialisés. Dès la phase de préparation des projets, les entreprises étrangères ont besoin de crédits, de transferts de capitaux, de lettres de crédit, de services de change, de garanties et de gestion de trésorerie.

Face à cette évolution, plusieurs banques vietnamiennes ont développé des offres dédiées. La Banque par actions commerciale militaire (MB) a créé une division spécialisée pour les entreprises à capitaux étrangers et ouvert des bureaux à Singapour, en République de Corée et en Chine. La Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) a renforcé son réseau avec une nouvelle filiale dédiée à Hô Chi Minh-Ville, tandis que la Banque de l'agriculture et du développement rural (Agribank) a lancé un programme de crédit préférentiel de 5 000 milliards de dongs et de 100 millions de dollars.

Du côté des investisseurs, Huong Vu, vice-présidente de l’Association des entreprises à capitaux étrangers, a souligné que la question des prix de transfert demeure une préoccupation majeure. Elle recommande aux autorités fiscales de ne pas appliquer mécaniquement les indicateurs de comparaison aux entreprises nouvellement créées, souvent déficitaires durant leurs trois premières années d’activité, mais d’évaluer chaque dossier en fonction des réalités propres à son secteur. -VNA

#Nouvelle ère #IDE #entreprises
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Cérémonie de lancement de la liaison directe Hanoi-Amsterdam. Photo : VNA

Le Hanoi-Amsterdam concrétise l’ambition de Vietnam Airlines de se renforcer en Europe

Vietnam Airlines assurera trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Avec l’ajout d’Amsterdam à son réseau, la compagnie dessert désormais 12 liaisons directes entre le Vietnam et l’Europe, permettant aux passagers de rejoindre huit destinations : Amsterdam, Copenhague, Francfort, Londres, Milan, Moscou, Munich et Paris.

Conférence de presse sur la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026. Photo: VietnamPlus

Da Nang accueille une forte délégation américaine pour sa semaine financière et technologique

Une délégation de quelque 350 représentants américains, comprenant décideurs politiques, investisseurs et experts financiers, participera à la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026. L’événement vise à renforcer les échanges internationaux et à promouvoir l’ambition de la ville de devenir un centre régional de la finance et de l’innovation.

Réunion entre des représentants du Centre national de vulgarisation agricole (NAEC) du Vietnam et la délégation du ministère angolais de l’Agriculture et des Forêts, conduite par son ministre Isaac Francisco Maria dos Anjos. Photo: VNA

L’Angola souhaite bénéficier du savoir-faire vietnamien pour développer son agriculture

Le Vietnam et l’Angola entendent donner un nouvel élan à leur partenariat agricole en renforçant leur coopération dans les domaines de la vulgarisation agricole, du transfert de technologies et de la formation des ressources humaines. À l’occasion de la visite d’une délégation angolaise à Hanoï, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre des projets concrets visant à améliorer la productivité agricole, la sécurité alimentaire et le développement rural durable en Angola.

Séance de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.jpg

Le Vietnam et l'UE renforcent leur coopération en matière de finance verte

Le Vietnam et l’Union européenne entendent renforcer leur coopération dans les domaines de la finance verte, de la finance numérique, des marchés de capitaux et de la gestion des finances publiques, a indiqué le ministre vietnamien des Finances Ngô Văn Tuấn lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, le 15 juin à Hanoï. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat stratégique et d’élargir la coopération face aux défis économiques et énergétiques mondiaux.

La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda. Photo : VNA

La Suisse identifie le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour la Suisse. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a triplé en l’espace de six années seulement, avant la pandémie de Covid-19. Durant la même période, les investissements directs suisses ont doublé, a indiqué la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026.