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5 premiers mois de 2026: le total des IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 34,9%

Au 31 mai 2026, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9 % par rapport à la même période de l’an dernier.

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#IDE #Vietnam #investissements directs étrangers
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