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Le Vietnam investit 794,6 millions de dollars à l'étranger en cinq mois

Les investissements vietnamiens à l'étranger (capital nouvellement accordé et ajusté) ont atteint 794,6 millions de dollars américains au cours des cinq premiers mois de 2026, soit 2,5 fois plus qu'à la même période l'année précédente.

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