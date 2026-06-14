Le Vietnam investit 794,6 millions de dollars à l'étranger en cinq mois

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Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche et au rapatriement des soldats tombés au combat
Selon le Bureau du Comité national de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des dépouilles des martyrs, depuis le lancement de la Campagne des 500 jours et nuits et jusqu’au 15 mars 2026, 1.109 dépouilles de martyrs ont été retrouvées ou rapatriées, dont 242 au Vietnam, 173 au Laos et 694 au Cambodge.
5 premiers mois de 2026: le total des IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 34,9%
Au 31 mai 2026, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9 % par rapport à la même période de l’an dernier.
La valeur du commerce extérieur a augmenté de 25 % sur les cinq premiers mois de 2026
Au cours des cinq premiers mois de 2026, les échanges commerciaux du Vietnam ont atteint 445,12 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an. Les exportations ont progressé de 19,5 %, tandis que les importations ont bondi de 30,8 %.
PLAN DIRECTEUR GLOBAL DE LA CAPITALE HANOÏ – VISION À 100 ANS
Développement du réseau et des capacités des établissements d’enseignement à tous les niveaux selon des critères de modernité et de normalisation
Hanoï se fixe pour l’objectif de devenir une mégapole durable exemplaire
Hanoï se fixe pour l’objectif de devenir une mégapole durable exemplaire, doté d’un fort impact international profond d'ici 2085 et au-delà, selon la décision n°2512/QD-UBND du 13 mai 2026 du Comité populaire municipal.
Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 mêle tradition et innovation
Hanoï accueillera du 11 au 20 septembre la deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème "Flux du patrimoine", un événement culturel majeur destiné à célébrer l’héritage millénaire de la capitale vietnamienne à travers une série d’activités mêlant tradition, création contemporaine et technologies immersives.
Développer la médecine traditionnelle, mieux prendre soin de la santé de la population
Le secrétaire général du Parti et président To Lam a demandé d’inscrire le développement de la médecine traditionnelle dans la stratégie globale de développement du pays pour la nouvelle période ; d’étudier l’élargissement de plusieurs modèles pilotes de centres de soins de santé, de villages de plantes médicinales et de zones de développement des plantes médicinales associées à la réduction durable de la pauvreté et au tourisme écologique.
Taekwondo : le Vietnam décroche deux médailles d’or en poomsae aux Championnats d’Asie 2026
L’équipe vietnamienne de taekwondo a réalisé une belle performance aux Championnats d’Asie de taekwondo 2026 en remportant deux médailles d’or dans les épreuves de poomsae (technique). La compétition s’est déroulée du 19 au 26 mai 2026 en Mongolie, tandis que les épreuves de poomsae ont eu lieu les 19 et 20 mai.
Le Vietnam dans le Top 8 des Olympiades asiatiques de physique 2026
Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan, en République de Corée, en remportant huit médailles sur huit candidats engagés. Avec six médailles d’argent et deux de bronze, la délégation vietnamienne se hisse parmi les meilleures équipes du concours et confirme la montée en puissance de ses jeunes talents scientifiques sur la scène régionale.
Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande
À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai
Première publication de l'Indice d’efficacité de l’économie privée (BPI 2025)
Le Rapport sur l'économie privée du Vietnam 2025, publié le 15 mai 2025, introduit pour la première fois l'Indice d'efficacité de l'économie privés (BPI) – une métrique quantitative d’évaluation des performances en phase de test du secteur privé.
D’ici 2030, garantir aux citoyens et aux entreprises un accès à des services numériques pratiques et sécurisés
Le Programme de développement des applications des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, (Programme 06), a été approuvé par le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung dans la Décision n° 826/QĐ-TTg du 11 mai 2026. L’objectif général est de promouvoir de manière forte, globale et approfondie le développement et l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques dans tous les domaines afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.
Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans
Le plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans vise un développement urbain fondé sur un modèle "intelligent, vert, multipolaire et multicentrique", s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun et un réseau de métro d’environ 1 153 km comme moteurs stratégiques de croissance.
Accélération de la mise en œuvre de la stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045
La Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 vient d'être signée.
Hanoï valide et ajuste les orientations d'investissement de six projets clés
Six projets majeurs et importants ont été approuvés ou ont fait l’objet d’un ajustement de leur politique d’investissement par le Conseil populaire de Hanoï lors d’une session thématique.
Indice de réforme administrative : Hai Phong en tête du classement national
Dix-neuf des 34 villes et provinces du pays affichent un indice de réforme administrative supérieur à la moyenne nationale. Les 34 localités enregistrent toutes un indice supérieur à 80 %.
Organisation des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits pour tous les habitants
Le Premier ministre vient de publier la directive n° 17/CT-TTg du 6 mai 2026 relative à l'organisation de bilans de santé ou de dépistages périodiques gratuits pour la population.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 713,9 millions d’USD en quatre mois
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.
4 premiers mois de 2026 : le total des IDE enregistrés au Vietnam atteint 18,24 milliards d’USD
Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant nouveaux projets, ajustements de capital, apports en capital social et achats d’actions - a atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an.
Quatre premiers mois de 2026: le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 8,8 millions
Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.