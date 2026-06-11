Économie

Khanh Hoa accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

À Kuala Lumpur, la province de Khanh Hoa a organisé une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme afin de mettre en valeur ses atouts et de renforcer ses partenariats avec la Malaisie. L’événement a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’économie maritime, du tourisme et du marché halal.

Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA
Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La province vietnamienne de Khanh Hoa intensifie ses efforts de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme en Malaisie afin d’exploiter de nouvelles opportunités de coopération dans le contexte du Partenariat stratégique global établi entre le Vietnam et la Malaisie en novembre 2024.

Khanh Hoa a organisé le 10 juin, à Kuala Lumpur, une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme réunissant de nombreux représentants d’entreprises, d’investisseurs et d’organisations des deux pays. Cet événement visait à mettre en valeur les atouts et le potentiel de développement de la province tout en renforçant les liens entre les milieux d’affaires vietnamiens et malaisiens.

Lors de son intervention, Lu Thanh Hai, vice-président permanent du Conseil populaire provincial de Khanh Hoa, a souligné que la province ne se limitait pas à être l’une des principales destinations balnéaires du Vietnam, mais qu’elle s’affirmait également comme un nouveau pôle de croissance grâce à ses atouts dans les domaines de la logistique, de l’économie maritime, de l’énergie et des services.

Dotée d’un littoral de près de 500 kilomètres, de plus de 200 îles et îlots ainsi que d’infrastructures modernes, notamment le port en eau profonde et l’aéroport international de Cam Ranh, Khanh Hoa dispose de conditions favorables pour devenir un centre régional de transit de marchandises, de logistique et d’énergie. La province s’est également fixé pour objectif de devenir une ville relevant directement du pouvoir central d’ici à 2030, selon un modèle de développement urbain intelligent et durable.

Pour sa part, Ngo Quang Hung, représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a indiqué que ce pays constituait un marché à fort pouvoir d’achat, avec un produit intérieur brut par habitant supérieur à 14.000 dollars. Il a également souligné que la Malaisie représentait une porte d’entrée stratégique vers le marché mondial halal, qui compte près de deux milliards de consommateurs.

Selon lui, plusieurs produits phares de Khanh Hoa, tels que les produits de la mer, les nids de salanganes, les raisins de mer et les produits nutritionnels, disposent d’un fort potentiel sur le marché malaisien, où les consommateurs accordent une attention croissante aux produits naturels et bénéfiques pour la santé. Il a estimé que le respect des normes halal constituait un levier essentiel permettant aux entreprises de Khanh Hoa non seulement de renforcer leur présence en Malaisie, mais aussi d’accéder aux marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud.

Dans le secteur touristique, la conférence a été marquée par la signature d’un protocole d’accord entre l’Association du tourisme de Khanh Hoa et la Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATA), ouvrant la voie à un renforcement des échanges touristiques entre les deux parties.

Le président de la MATA, Mohd Khalid Harun, a salué cette coopération naissante, estimant qu’elle constituait le point de départ d’un partenariat durable. Il a notamment mis en avant les efforts de Khanh Hoa pour développer des services adaptés aux visiteurs musulmans, notamment à travers l’offre de restauration halal et d’espaces de prière, des éléments particulièrement appréciés par les touristes malaisiens.

De son côté, Alex Chee, directeur de l’agence Wynn Travel, a souligné l’attrait croissant de Nha Trang auprès des voyageurs malaisiens grâce à ses plages, ses complexes hôteliers haut de gamme et son environnement propice à la détente. Il a également relevé l’avantage considérable de la liaison aérienne directe entre Kuala Lumpur et Cam Ranh, dont la durée n’est que d’environ une heure et demie. Selon lui, avec des vols quotidiens et une promotion efficace, le nombre de visiteurs malaisiens à Khanh Hoa pourrait atteindre entre 20.000 et 30.000 personnes par an dans un avenir proche.

Évoquant les perspectives de coopération économique, Hambali Mukhlas, vice-président de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, a estimé que Khanh Hoa s’imposait comme l’un des corridors de croissance les plus dynamiques du Vietnam. Il a souligné que la complémentarité entre les capacités de connexion internationale de la Malaisie et les opportunités d’investissement offertes par Khanh Hoa pourrait générer d’importantes retombées économiques pour les deux parties.

À cette occasion, les dirigeants de Khanh Hoa ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires et à créer les conditions les plus favorables pour les investisseurs malaisiens souhaitant développer des projets dans la province.

Les mémorandums d’entente conclus lors de cette conférence témoignent de la confiance mutuelle et de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération à long terme. Cette initiative devrait contribuer à ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre Khanh Hoa et les partenaires malaisiens, au bénéfice de la croissance économique et des échanges entre les deux pays. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Khanh Hoa #Malaisie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Photo: VNA

Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Le cuir et la chaussure comptent parmi les principaux secteurs exportateurs du Vietnam. Photo: VNA

Croissance à deux chiffres : la détermination de maintenir le cap malgré les défis

Malgré les prévisions de croissance inférieures aux objectifs dans 26 des 34 provinces et grandes villes du pays, le gouvernement vietnamien réaffirme sa volonté de maintenir l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres en 2026. Les autorités centrales et locales sont appelées à intensifier leurs efforts afin de combler les écarts et de soutenir la dynamique de développement nationale.

Des représentants du ministère vietnamien des Finances et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) lors d'une réunion à Hanoï (Photo : Ministère des Finances)

Le ministère des Finances et JICA accélèrent les grands projets conjoints

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement, au peuple et à l'ambassade du Japon, ainsi qu'à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour leur contribution significative à l'amitié et à la coopération bilatérales au cours des dernières années.

Lors de la réception. Photo : VNA

Vietnam–Royaume-Uni : vers 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux

Le Vietnam et le Royaume-Uni entendent approfondir leur Partenariat stratégique global, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars en 2026, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de l’investissement, de la transition verte, de l’éducation et de l’innovation.

Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung (droite) et le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau. Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis promeuvent leur coopération économiques et commerciales équilibrées et durables

En recevant le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau à Hanoï le 10 juin, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer le partenariat avec les États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique, au bénéfice des deux pays et de la stabilité régionale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm préside la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm appelle à transformer les défis climatiques en moteur de développement

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, les défis liés au climat, à l’environnement et aux ressources naturelles ne doivent plus être considérés uniquement comme des obstacles à surmonter, mais également comme des leviers pour renouveler le modèle de croissance, faire émerger de nouveaux secteurs économiques, ouvrir de nouveaux champs de développement et créer de nouveaux avantages compétitifs pour le pays.

Des agents du Commandement des gardes-frontières de Da Nang sensibilisent les pêcheurs locaux à la pêche INN. Photo : VNA.

Da Nang renforce ses efforts contre la pêche illégale

Grâce à l'implication de ces groupes de solidarité, à l'enregistrement des navires et à l'installation d'appareils de surveillance, les pêcheurs de Da Nang unissent leurs forces pour lever définitivement le "carton jaune".

La province de Khanh Hoa déterminée à contribuer à la levée du « carton jaune » sur la pêche INN aux côtés de l’ensemble du pays. Photo: VNA

Des mesures coordonnées pour obtenir la levée du « carton jaune » sur la pêche illicite

Après plus de huit années de mise en œuvre de mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam enregistre des résultats encourageants. La diminution significative des infractions, le renforcement de la gestion des pêches et l’amélioration de la sensibilisation des pêcheurs s’accompagnent désormais d’une stratégie de diversification des moyens de subsistance dans les zones côtières, considérée comme un levier essentiel pour promouvoir une pêche durable et responsable.

La conférence de presse annonçant le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026, le 9 juin dans la mégapole du Sud. Photo: lecourrier.vn

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 débarque en juin à Hô Chi Minh-Ville

Avec ses 40 stands et la participation de 50 entreprises italiens, le salon devrait attirer entre 600 et 800 visiteurs, parmi lesquels des experts du secteur agroalimentaire, des importateurs, des distributeurs, des représentants de restaurants et d'hôtels, et des acteurs de la communauté des boissons haut de gamme du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Can Tho appelle les entreprises singapouriennes à investir dans l’industrie, l’énergie et la logistique

Lors d’une rencontre avec une délégation d’entreprises singapouriennes le 9 juin, les autorités de Can Tho ont présenté les atouts et les opportunités d’investissement de la ville, tout en invitant les investisseurs de Singapour à renforcer leur présence dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, l’énergie, la logistique et la transformation numérique.