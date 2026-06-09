Le navire-école Lê Quy Dôn achève sa mission internationale de formation maritime

Nha Trang (VNA) – Le voilier 286-Lê Quy Dôn et une délégation de la Marine populaire vietnamienne ont regagné lundi 8 juin le port de Nha Trang, dans le Centre, après avoir mené à bien leur mission internationale de 2026, qui comprenait un programme de formation maritime de longue distance.



La délégation, conduite par le colonel Lai Hông Dông, directeur adjoint de l’Académie navale du Vietnam, a été accueillie au port par le contre-amiral et professeur associé-Docteur Ngô Thành Công, directeur de l’Académie navale du Vietnam, ainsi que par des officiers, des professeurs et des élèves de l’établissement.



Au cours de cette mission, le navire-école a parcouru plus de 1.600 milles marins, effectuant des visites et des échanges avec la Marine royale thaïlandaise et la Marine royale cambodgienne, et menant également des activités de formation pratique intensive pour les élèves de l’Académie navale du Vietnam.



Dans les villes de Sattahip (Thaïlande) et de Sihanoukville (Cambodge), la délégation a rendu des visites de courtoisie aux autorités navales, participé à des échanges sportifs, visité des sites culturels et touristiques et organisé des réceptions à bord du navire.



Ces activités ont contribué à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de la Marine populaire vietnamienne, tout en renforçant l’amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre les forces navales du Vietnam, de la Thaïlande et du Cambodge.



Ce voyage a également permis aux élèves de la 67e promotion de l’Académie navale du Vietnam de bénéficier d’une formation pratique en mer, consolidant ainsi leurs connaissances professionnelles, leurs compétences maritimes et leurs capacités opérationnelles en conditions réelles. – VNA





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