Économie

Les fruits vietnamiens renforcent leur présence sur le marché chinois

Portés par une demande croissante et des conditions commerciales de plus en plus favorables, les fruits vietnamiens gagnent du terrain sur le marché chinois. L’amélioration des infrastructures logistiques et l’approfondissement de la coopération économique entre la Chine et l’ASEAN offrent de nouvelles opportunités aux exportateurs vietnamiens.

Le durian est l’un des principaux fruits d’exportation du Vietnam vers le marché chinois. (Photo : VNA)
Le durian est l’un des principaux fruits d’exportation du Vietnam vers le marché chinois. (Photo : VNA)

Pékin (VNA) – La hausse de la demande des consommateurs chinois et l’essor des réseaux de distribution ouvrent de nouvelles perspectives aux exportateurs de fruits de l’ASEAN, tandis que les fruits vietnamiens consolident leur position sur ce marché en pleine croissance.​

Dans plusieurs régions chinoises, notamment au Guangxi, au Yunnan et à Chongqing, les fruits tropicaux importés tels que le durian, le mangoustan, le longane, la mangue ou l’ananas sont désormais largement présents dans les marchés de gros, les supermarchés et les chaînes de distribution modernes. Les fruits vietnamiens, notamment le fruit du dragon, la mangue, le ramboutan et le durian, gagnent progressivement des parts de marché et diversifient l’offre destinée aux consommateurs chinois.

Selon des commerçants de Nanning, la diversité croissante des fruits importés, y compris ceux du Vietnam, offre davantage de choix aux consommateurs tout en maintenant une demande soutenue.

​L’un des principaux moteurs de cette dynamique commerciale réside dans la mise en œuvre du Partenariat économique régional global (RCEP) et des efforts visant à améliorer la Zone de libre-échange Chine–ASEAN, qui facilitent les procédures douanières et l’accès au marché pour les exportateurs régionaux.

​Au Yunnan, l’utilisation des certificats d’origine du RCEP permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’importation et d’améliorer l’efficacité des chaînes logistiques. Les autorités douanières constatent une hausse du nombre d’entreprises bénéficiant des tarifs préférentiels pour les importations de fruits en provenance de l’ASEAN.

Parallèlement, le développement des infrastructures logistiques, notamment la ligne ferroviaire Chine–Laos, les corridors logistiques transfrontaliers et les installations modernes de système d’entrepôts frigorifiques, réduit les délais de transport et garantit la fraîcheur des produits.

Alors que la Chine demeure l’un des plus grands marchés de consommation au monde et que l’intégration économique entre la Chine et l’ASEAN continue de se renforcer, les exportations de fruits de l’ASEAN devraient poursuivre leur croissance. Les fruits vietnamiens apparaissent particulièrement bien placés pour accroître leur présence sur le marché chinois et renforcer leur rôle dans les chaînes d’approvisionnement agricoles régionales. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #fruits vietnamiens #marché chinois
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