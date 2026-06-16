Résolution n°10, nouvelle stratégie pour attirer les capitaux étrangers

Hanoï (VNA) - La résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, définit plusieurs orientations stratégiques, notamment le renouvellement des approches et l’adaptation des politiques d’incitation et de soutien à l’investissement étranger.



La résolution n°10 souligne que le secteur économique à capitaux étrangers constitue une composante importante de l’économie nationale. Il contribue non seulement à fournir des ressources financières à moyen et long termes pour le développement, mais aussi à favoriser l’accès aux technologies avancées, aux méthodes de gestion modernes, à la formation des ressources humaines et à l’élargissement des marchés.



Les dirigeants du Parti et de l’État préconisent de développer ce secteur en renforçant l’efficacité, l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’économie.



Dans cette optique, la résolution fixe comme objectif de faire figurer le Vietnam, d’ici 2030, parmi les pays les mieux classés de l’ASEAN en matière de climat des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étranger de haute qualité. Le pays ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés (40 à 50 milliards par an) et entre 150 et 200 milliards de dollars d’IDE décaissés (30 à 40 milliards par an). Parmi ces investissements, 75 % devraient provenir d’économies développées disposant d’importantes capacités technologiques, financières et managériales.



Parallèlement, le taux moyen de localisation dans les principaux secteurs industriels devrait atteindre 45 à 50 %.



Ces dernières années, les flux d’IDE vers le Vietnam ont continué d’atteindre des niveaux records.



Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, les IDE enregistrés ont atteint près de 25 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de l’année, en hausse de près de 35 % sur un an. Dans le même temps, les IDE décaissés ont poursuivi leur progression pour atteindre environ 9,75 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6 % et le niveau le plus élevé enregistré sur cette période au cours des cinq dernières années.



Il convient également de noter que les capitaux étrangers s’orientent de plus en plus vers les hautes technologies et l’économie verte.



Pour Vo Xuan Vinh, directeur de l’Institut de recherche commerciale de l’Université d’économie de Ho Chi Minh-Ville, les performances de groupes tels que Samsung ou Aeon montrent que le Vietnam n’est pas seulement une destination pour les investissements étrangers de grande envergure, mais aussi un marché capable de générer des bénéfices élevés pour les investisseurs.



Selon le professeur associé et docteur Nguyen Thuong Lang, de l’Université nationale d’économie, les missions et solutions définies dans la résolution n°10 répondent aux exigences de l’économie numérique, de la transition verte, de la concurrence stratégique et de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Selon l’économiste Dinh Tuan Minh, le Vietnam doit poursuivre l’amélioration de son cadre institutionnel conformément aux normes internationales, accélérer le développement des infrastructures afin de réduire les coûts logistiques et bâtir un climat des affaires favorable et attractif sur le plan culturel. L’objectif est non seulement d’attirer davantage d’investissements directs, mais aussi des cadres de haut niveau et des fonds d’investissement. -VNA