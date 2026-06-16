Politique

Le Vietnam préside l’ouverture de la 36e Réunion des États parties à la CNUDM

Le Vietnam a présidé la séance d’ouverture de la 36e Réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), réaffirmant l’importance de ce cadre juridique international et appelant à renforcer la coopération.

Panorama de la réunion. Photo : VNA
Panorama de la réunion. Photo : VNA

New York (VNA) – Le 15 juin, au siège des Nations unies à New York, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a présidé la séance d’ouverture de la 36e Réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (SPLOS 36), en sa qualité de président de la SPLOS 35.

Chef de la délégation vietnamienne, il a également pris la parole lors de l’examen du rapport du Tribunal international du droit de la mer (TIDM).

Dans son allocution d’ouverture, Nguyen Minh Vu a salué la première participation du Cambodge et du Kirghizistan en tant qu’États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Il a réaffirmé que la CNUDM demeurait le cadre juridique régissant l’ensemble des activités menées dans les mers et les océans, ainsi qu’un fondement essentiel de la stabilité, de la coopération et du règlement pacifique des différends.

Face à des défis croissants tels que le changement climatique, la pollution marine ou les menaces à la sécurité maritime, il a souligné l’importance de renforcer la coopération internationale et de mobiliser davantage de ressources pour préserver un environnement maritime pacifique, sécuritaire et durable.

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Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

Nguyen Minh Vu a également salué les progrès récents de la gouvernance des océans, appelant les États parties à poursuivre la mise en œuvre complète et effective de la CNUDM et à soutenir les organes créés en vertu de la Convention dans un esprit de coopération, de respect mutuel et de bonne foi.

Dès la séance d’ouverture, les représentants des États et le Secrétariat de l’ONU ont félicité le Vietnam pour sa présidence réussie de la SPLOS 35. Nguyen Minh Vu a ensuite transmis la présidence à l’ambassadeur Wellington Bencosme, chef de la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’ONU, élu président de la SPLOS 36.

S’agissant du rapport du TIDM, le chef de la délégation vietnamienne a souligné le rôle important du Tribunal dans le règlement pacifique des différends et l’interprétation des dispositions de la CNUDM, tout en exprimant son soutien aux programmes de renforcement des capacités destinés aux pays en développement.

Le même jour, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a organisé une réception diplomatique afin de saluer la SPLOS 36 et de présenter officiellement la candidature de la professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh, directrice adjointe de l’Académie diplomatique du Vietnam, au poste de juge du TIDM pour le mandat 2026-2035.

À cette occasion, Nguyen Minh Vu a réaffirmé l’attachement du Vietnam au multilatéralisme, au respect du droit international et au règlement pacifique des différends. Il a souligné que la candidature vietnamienne au TIDM témoignait de la volonté du pays de contribuer plus activement à l’interprétation et l’application de la CNUDM.

La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh a affirmé que, si elle était élue, elle exercerait ses fonctions avec indépendance, objectivité et intégrité.

Forum annuel des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, la SPLOS permet d’examiner les questions liées à la mise en œuvre de la Convention et au fonctionnement des organes créés en vertu de celle-ci.

Au fil des années, le Vietnam y a participé activement, conformément à sa politique constante de respect et de mise en œuvre intégrale de la CNUDM. -VNA

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