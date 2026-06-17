Système de traçabilité agricole étendu à 26 villes et provinces

Hanoï (VNA) – Le système de traçabilité des produits agricoles vietnamiens est désormais opérationnel dans 26 des 34 villes et provinces du pays, couvrant 18 500 produits répartis en 112 catégories au 12 juin 2026.

Ce système gère actuellement 919 lots provenant de 547 ménages agricoles, 255 zones de culture et 149 entreprises, a déclaré Nguyen Van Long, directeur du Département des sciences et technologies du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, lors du point de presse du ministère, tenu le 17 juin.

Le responsable a précisé que, dès le 10 mai, trois conteneurs de durians avaient été exportés avec succès vers la Chine, leur traçabilité complète étant enregistrée via la plateforme. Cette opération représente une avancée majeure pour la transparence et l’accès au marché des produits agricoles vietnamiens.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement collabore avec des entreprises pour étendre le système, à compter du 1er juillet, à une gamme de produits de base essentiels, notamment le riz, la viande, les œufs, le lait, l'ananas, le fruit de la passion et le thé. Parmi les entreprises participantes figurent des sociétés importantes telles que ThaiBinh Seed, Loc Troi, Masan et Dabaco, ainsi que des producteurs de thé de la province de Thai Nguyen.

Lancée le 26 décembre 2025, la plateforme de traçabilité est opérationnelle via des portails en ligne dédiés (https://traceviet.mae.gov.vn/ et https://txng.mae.gov.vn/) et est complétée par une application mobile afin de faciliter la participation des agriculteurs et des entreprises.

Dans les prochains mois, le ministère prévoit de solliciter l'aval du Premier ministre pour la mise en œuvre du système à l'échelle nationale, impliquant tous les ministères, secteurs, collectivités locales et entreprises.Les efforts porteront également sur l'amélioration de la connectivité, de l'interopérabilité et de la vérification des données ainsi que sur le perfectionnement des directives techniques, des procédures opérationnelles, des normes de données et des mécanismes de partage d'informations.

Le système sera progressivement étendu à d'autres produits agricoles clés afin de soutenir la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la distribution intérieure et les exportations. Les programmes de formation destinés aux autorités locales, aux entreprises, aux coopératives et aux producteurs seront renforcés.



La coopération avec les associations professionnelles et les partenaires internationaux sera accrue afin de promouvoir la reconnaissance et la connectivité des données, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés mondiaux.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement collaborera également avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Santé pour intégrer la plateforme de traçabilité agricole aux bases de données nationales et aux systèmes numériques pertinents, conformément à la réglementation. -VNA