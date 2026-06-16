Économie

Le Vietnam lance la 2e vente aux enchères de noms de domaine premium en ".vn"

Les enchères se dérouleront de manière publique et transparente via une plateforme en ligne. Chaque nom de domaine aura un prix de départ de 10 millions de dôngs (380 dollars).

Photo d'illustration: VietnamPlus
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Hanoi (VNA) – Soixante-seize noms de domaine de second niveau à deux caractères, appartenant à l’extension nationale vietnamienne « .vn », seront mis aux enchères en ligne les 25 et 26 juin, selon le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC), relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Cette vente aux enchères est la deuxième de l’année 2026 pour ce type de noms de domaine appréciés pour leur concision, leur facilité de mémorisation et leur fort potentiel de reconnaissance de marque, considérés comme des actifs numériques de premier ordre au sein de l’écosystème Internet vietnamien.

Le 20 mai dernier, le ministère des Sciences et des Technologies a approuvé une liste de noms de domaine qui seront proposés lors de la deuxième vente aux enchères.

Ces noms de domaine se caractérisent par leur brièveté, leur disponibilité limitée, leur forte notoriété et leur grande valeur pour le développement de la marque, l’essor commercial et l’amélioration de la présence en ligne. Parmi les plus notables figurent ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn et ak.vn.

Les enchères se dérouleront de manière publique et transparente via une plateforme en ligne. Chaque nom de domaine aura un prix de départ de 10 millions de dôngs (380 dollars).

Les personnes physiques, les organisations et les entreprises qui remplissent les conditions légales peuvent participer et s’inscrire via le système d’enchères en ligne géré par la Société vietnamienne des ventes aux enchères (VPA).

Selon l’Institut national vietnamien d’informatique et de communication (VNNIC), les noms de domaine premium permettent aux entreprises de renforcer leur présence en ligne, d’accroître la notoriété de leur marque et de se prémunir contre les risques liés à l’enregistrement ou à l’exploitation par des tiers des noms de domaine associés à leur marque.

Les adjudicataires retenus pourront enregistrer et utiliser les noms de domaine adjugés après avoir réglé l’ensemble des obligations financières requises, conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur des télécommunications et d’Internet.

Les personnes physiques, les organisations et les entreprises intéressées peuvent consulter la liste des noms de domaine, le calendrier des enchères, les conditions de participation et les modalités d’inscription sur le site web daugiatenmien.gov.vn ou sur la plateforme d’enchères en ligne de la VPA à l’adresse dgts.vpa.com.vn. – VNA

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