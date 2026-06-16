Économie

Un vaste potentiel demeure pour la coopération logistique entre le Vietnam et l’Inde

Portées par une dynamique politique favorable et des échanges de haut niveau soutenus, les relations économiques entre le Vietnam et l’Inde offrent encore un important potentiel de développement, notamment dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage intégré et du commerce électronique.

Port de fret à Thiruvananthapuram, en Inde. Photo : ANI/VNA
Port de fret à Thiruvananthapuram, en Inde. Photo : ANI/VNA

New Delhi (VNA) – Les relations bilatérales entre le Vietnam et l’Inde sont appelées à connaître une forte croissance, notamment dans les domaines de la logistique, de l’entreposage intégré et du commerce électronique, a déclaré Deepanker Parashar, directeur général du groupe AADE Trans Logistics.

Lors d’un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, Deepanker Parashar, également membre du Conseil mondial du commerce et de la technologie de l’Inde (GTTCI), a estimé que la visite d’État effectuée en Inde par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 5 au 7 mai, ainsi que les échanges réguliers de haut niveau entre les dirigeants des deux pays, ont insufflé une nouvelle dynamique aux relations vietnamo-indiennes et ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique concrète.

Selon lui, les échanges commerciaux bilatéraux recèlent encore un important potentiel de croissance, le Vietnam et l’Inde étant deux économies dynamiques bénéficiant d’une population jeune et active. Cette jeunesse constituera un moteur essentiel de la croissance future et mérite d’être davantage encouragée à s’engager dans les activités commerciales, l’entrepreneuriat et le renforcement des liens économiques entre les deux pays.

L’expert du GTTCI a souligné que, parallèlement à la logistique et à l’entreposage intégré, le commerce électronique devrait figurer parmi les secteurs les plus dynamiques dans les années à venir. Il l’a qualifié de marché de plusieurs milliards de dollars offrant encore de vastes opportunités de coopération inexploitées entre le Vietnam et l’Inde.

Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, Deepanker Parashar a estimé que les deux parties devraient poursuivre leurs efforts en matière de développement des ressources humaines, d’amélioration des compétences professionnelles et comportementales, ainsi que de renforcement des mécanismes de soutien public afin de créer un environnement plus favorable à l’expansion de la coopération entre les entreprises.

Il a également souligné que le renforcement des relations économiques bilatérales devait se traduire par des initiatives concrètes et des projets de coopération tangibles. Le groupe AADE Trans Logistics recherche actuellement des partenaires au Vietnam dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage intégré et du commerce électronique, dans le but de consolider les échanges commerciaux entre les deux pays au cours des cinq prochaines années.

Se déclarant optimiste quant aux perspectives de coopération, il a affirmé qu’au regard de la dynamique actuelle et de l’attention accordée par les hauts dirigeants des deux pays, les relations économiques entre le Vietnam et l’Inde devraient poursuivre leur essor dans les années à venir. -VNA

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