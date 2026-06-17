Économie

Vietnam–UE : des échanges commerciaux en forte croissance malgré les incertitudes économiques

Au cours des cinq premiers mois de 2026, l’excédent commercial du Vietnam avec l’UE a atteint 18,1 milliards de dollars, soit une progression de 11,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Fabrication de composants électroniques chez la société DBG Technology Vietnam, dans la zone industrielle de Yen Binh, province de Thai Nguyen. Photo : VNA
Fabrication de composants électroniques chez la société DBG Technology Vietnam, dans la zone industrielle de Yen Binh, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré un environnement économique européen marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des pressions inflationnistes, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) continuent de faire preuve d’une remarquable résilience, enregistrant une croissance à deux chiffres.

Au cours des cinq premiers mois de 2026, l’excédent commercial du Vietnam avec l’UE a atteint 18,1 milliards de dollars, soit une progression de 11,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les principaux secteurs exportateurs vietnamiens, en tête l’électronique, le textile-habillement, le bois et les produits agricoles, ont maintenu une dynamique de croissance soutenue. Dans le même temps, les importations en provenance de l’UE, composées principalement de machines, d’équipements industriels et de technologies de pointe, contribuent à la modernisation de l’appareil productif vietnamien.

Cette performance s'explique en grande partie par les retombées positives de l'Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) qui, après quatre années de mise en œuvre, continue de stimuler les exportations vietnamiennes malgré une demande intérieure européenne encore fragile.

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 36 milliards de dollars entre janvier et mai 2026. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 26 milliards de dollars, en hausse de 16,9 % sur un an. Le Vietnam consolide ainsi sa position de premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 74 milliards de dollars, tandis que l’excédent commercial vietnamien vis-à-vis de l’UE a atteint un niveau record de 38,6 milliards de dollars.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce souligne que l’EVFTA a créé un levier stratégique permettant aux produits vietnamiens de pénétrer un marché de près de 500 millions de consommateurs de l’UE. Les statistiques montrent une progression constante : si en 2020, le commerce bilatéral s'élevait à 49,7 milliards de dollars, il a atteint 68,4 milliards en 2024 et devrait avoisiner les 74 milliards de dollars en 2025. Ces chiffres montrent que les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE continuent de se confirmer comme l'un des axes commerciaux les plus stables et performants du Vietnam, grâce au soutien de l'EVFTA.

Les entreprises européennes considèrent désormais le Vietnam comme un maillon stratégique de leurs chaînes d’approvisionnement. L’attractivité du pays repose notamment sur sa capacité à attirer les investissements directs étrangers (IDE), à diversifier ses marchés d’exportation et à tirer parti d’un vaste réseau d’accords de libre-échange.

Toutefois, cette dynamique de croissance fait face à de nouveaux défis de taille liés au durcissement des normes européennes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de transparence d’information.

L'UE déploie progressivement des réglementations strictes sur la traçabilité des produits, les émissions de carbone et la recyclabilité des emballages, obligeant les fournisseurs vietnamiens à une mise à jour rapide de leurs standards de production.

À titre d'exemple, le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), qui entre en vigueur en 2026, ainsi que les exigences de 30% de plastique recyclé dans les emballages alimentaires d'ici 2030, représentent des barrières techniques significatives pour les entreprises exportatrices.

Face à ces exigences, de nombreux industriels vietnamiens ont déjà entamé leur transition verte et le développement durable pour maintenir leur compétitivité sur le marché européen. Le secteur du textile, qui pèse près de 4,8 milliards de dollars d'exportations vers l'UE en 2025, illustre parfaitement cette tendance avec des investissements massifs dans les usines intelligentes et les certifications écologiques telles que le label LEED.

Selon Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Bureau commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’Union européenne, le maintien d’une croissance durable des échanges avec l’UE exige des entreprises vietnamiennes qu’elles anticipent les nouvelles normes du marché européen. Cela passe notamment par l’adoption des principes du Pacte vert pour l’Europe, le développement de l’économie circulaire ainsi que la promotion de modes de production et de consommation plus durables. -VNA

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#échanges commerciaux #Union européenne #EVFTA
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